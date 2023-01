नवी दिल्ली : जानेवारी महिना संपत आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा स्थितीत अर्थशास्त्राच्या जगात चर्चा केवळ अर्थसंकल्पाबाबत होत आहे. वर्तमानपत्राची पाने, सोशल मीडियाचा ट्रेंड सर्वच बजेटबद्दल बोलत आहेत. यावेळचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प कसा असेल? सर्वसामान्यांसाठी काही खास असेल का? यावेळचा अर्थसंकल्प येत्या 25 वर्षांसाठी भारताला आर्थिक बळ देईल का? हे 25 वर्षे महत्वाचे आहेत, कारण तेव्हा स्वतंत्र भारत 100 वर्षांचा होईल. आज आपण केंद्रीय अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? अर्थसंकल्प तयार करण्याची गरज का आहे? अर्थ मंत्रालय बजेट तयार करण्याची तयारी कधी आणि कशी सुरू करते ? याबद्दल जाणून घेऊया.

अर्थसंकल्पाचे महत्त्व आणि तयारी प्रक्रिया

अर्थसंकल्प म्हणजे काय : अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा असतो. सरकारला किती पैसा खर्च करायचा, पैसा कुठून येणार, त्याचा हिशेब केला जातो. बजेट नसेल तर सरकारचे मंत्रालय किती खर्च करू शकते हे कळणार नाही. तसेच उत्पन्न कुठून येणार हे सरकारला कळत नसेल, तर देश चालवण्याची प्रक्रिया अत्यंत अवघड होऊन बसेल. अशाप्रकारे, अर्थसंकल्प हा एका वर्षाचा अंदाज आहे, उत्पन्न किती आहे आणि सरकारचे खर्च काय आहेत.

अर्थसंकल्पाची तयारी आणि आवश्यकता : अर्थ मंत्रालयाने अंदाजपत्रकाची तयारी ६ महिने अगोदर सुरू केली आहे. अर्थ मंत्रालय ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यातच सर्व राज्यांना पत्र पाठवते. ज्यामध्ये त्यांना तुमच्या उत्पन्नाची गणना करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रथम खर्च मोजला जातो, नंतर उत्पन्न गोळा केले जाते. अशा प्रकारे उत्पन्न-खर्चात संतुलन निर्माण होते. यासोबतच सरकार किंवा अर्थमंत्री देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, जीडीपीमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी, उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आणि प्रकल्प आणतात. ज्याद्वारे पुढील वर्षाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली जाते. पण अनेक वेळा सरकारलाही वित्तीय तूट सहन करावी लागते.

सरकार वित्तीय तूट कसे व्यवस्थापित करते : बजेटमध्ये दोन प्रकारचे खर्च असतात. एक महसुली खर्च आणि दुसरा भांडवली खर्च. दैनंदिन खर्चाचा महसुली खर्चामध्ये समावेश केला जातो. उदाहरणार्थ, पगार, व्याज, अनुदान किंवा सबसिडी यासारख्या बाबींचा समावेश करून 'महसूल खर्च' म्हणतात. तर भांडवली खर्च म्हणजे ज्यातून मालमत्ता तयार केली जाते. जसे की सरकारची कुठेतरी गुंतवणूक किंवा अशी कोणतीही सरकारी वस्तू ज्यामध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. हे सरकारचे खर्च झाले आहेत. आता आपल्याला वित्तीय तूट माहित आहे. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यातील तफावतीला 'फिस्कल डेफिसिट' म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत, सरकारची एकूण कमाई आणि सरकारचा एकूण खर्च यातील तफावतीला 'वित्तीय तूट' म्हणतात.

बजेटशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे : वार्षिक आर्थिक विवरण (Annual Financial Statement), डिमांड ऑन ग्रांट (Demand for Grants), एप्रोप्रिएशन बिल (Appropriation Bill), फाइनेंस बिल (Finance Bill), वित्त विधेयकातील तरतुदींच्या स्पष्टीकरणाचे मेमोरेंडम (Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill), चालू आर्थिक वर्षासाठी संदर्भ आणि व्यापक आर्थिक फ्रेमवर्क (Macro-economic framework for the relevant financial year), आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय धोरणाचा तपशील (Fiscal Policy Strategy Statement for the financial year), मध्यम मुदतीचे वित्तीय धोरण विधान (Medium Term Fiscal Policy Statement), खर्चाचे अंदाजपत्रक खंड-1 (Expenditure Budget Volume -1), खर्चाचे अंदाजपत्रक खंड -2 (Expenditure Budget Volume -2), रिसीप्ट्स बजट (Receipts Budget)

