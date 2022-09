हल्दवानी ( उत्तराखंड ) - किंग कोब्राचे नाव ऐकताच लोक घाबरतात. किंग कोब्रा हा सर्वात विषारी सापांपैकी एक मानला जातो. वन विभागाच्या संशोधनानुसार, उत्तराखंडमधील नैनिताल जिल्हा हा किंग कोब्राचे निवासस्थान मानले जाते. त्याची घरटी समुद्रसपाटीपासून २४०० मीटर उंचीवर असलेल्या मुक्तेश्वरपासून मैदानातील कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानापर्यंत सापडतात. वनविभागाची नैनिताल संशोधन शाखा एक अहवाल तयार करत आहे, ज्यावरून उत्तराखंडमधील नैनिताल जिल्हा किंग कोब्रा आढळण्याचे सर्वाधीक स्थान बनत असल्याचे आढळले King Cobra in Nainital आहे.

किंग कोबरा

पर्वतरांगांमध्ये किंग कोब्राची सर्वाधिक संख्या - रिपोर्टनुसार, नैनितालच्या मनौरा, भोवाली आणि मुक्तेश्वर पर्वतरांगांमध्ये किंग कोब्राची संख्या सर्वाधिक आहे. यावरून किंग कोब्राला नैनितालचे वातावरण आवडत असल्याचे दिसून येते. असे मानले जाते की किंग कोब्रा सामान्यतः उबदार भागांना प्राधान्य देतो आणि थंड ठिकाणांपासून दूर King Cobra Lives Away From Cold Places राहतो. ही प्रजाती सिक्कीममध्ये 1, 840 मीटर, मिझोराममध्ये 1,170 मीटर उंचीवर राहत असल्याचे अभ्यासात आढळून आले आहे. मात्र नैनितालच्या मुक्तेश्वरमध्ये 2400 मीटर उंचीवर किंग कोब्राचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे.

नैनितालमध्ये किंग कोब्राचे अस्तित्व - अहवालानुसार, उत्तराखंडच्या नैनिताल, पौडी, डेहराडून, हरिद्वार आणि उत्तरकाशीमध्ये किंग कोब्रा आढळतात. मात्र नैनिताल जिल्ह्यात किंग कोब्राचे सर्वाधिक अस्तित्व दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील उखीमठमध्येही किंग कोब्रा दिसला होता. कुमाऊँचे मुख्य वनसंरक्षक पी के पात्रो यांच्या मते, रेन फॉरेस्टच्या बाहेर किंग कोब्राची संख्या सर्वाधिक uttarakhand Forest Department आहे. किंग कोब्रा हा थंडीपासून दूर राहणारा प्राणी असतानाच नैनिताल जिल्ह्यातच किंग कोब्राचे अस्तित्व कसे वाढत आहे, असा प्रश्न वनविभागाच्या संशोधकांना पडला आहे.

बचाव पथकाकडून बचाव कार्य - नैनितालच्या उंच भागात किंग कोब्रा अधिक आढळून येतो. यासाठी वनविभागाची संशोधन शाखा कार्यरत आहे. याशिवाय या प्रजातींचे जतन कसे करता येईल, यासाठीही विभाग प्रयत्नशील आहे. लोकवस्तीच्या ठिकाणी येणाऱ्या किंग कोब्राला वाचवण्यासाठी वनविभागाचे बचाव पथकही काम करत आहे. जिथे त्यांची सुटका करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी सोडण्यात येते.

एक शिकारी सरपटणारा प्राणी - अहवालानुसार, इतर साप उंदीर खाऊन त्यांची भूक भागवतात. तर किंग कोब्रा क्रेट, सरडे आमि इतर छोटे प्राणी खातात. आकारानुसार, हा जगातील सर्वात मोठा विषारी साप आहे. ज्याची लांबी 20 फुटांपर्यंत आहे. किंग कोब्रा हा जगातील एकमेव साप आहे, मादी अंडी घालण्यापूर्वी आपले घरटे बांधते.

किंग कोब्राबद्दल खास गोष्टी - किंग कोब्रा हा जगातील सर्वात धोकादायक सापांपैकी एक मानला जातो. त्यातील एक मिलीग्राम विष एखाद्या व्यक्तीचा जीव घेऊ how much venom in king cobra शकते. कोब्रा एका वेळी 20 ते 35 अंडी घालतात. किंग कोब्राने किती विष स्रावित करायचे हे ते स्वतः ठरवतात. कधीकधी ते विष न सोडता चावतात. त्यांची कमाल लांबी 20 फूट आहे.