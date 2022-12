नागपूर : नागपुरात होणाऱ्या राष्ट्रीय सायकल पोलो स्पर्धेसाठी (cycle polo tournament in Nagpur) आलेल्या केरळमधील 10 वर्षीय मुलीचा गुरुवारी सकाळी तब्येत बिघडल्यानंतर मृत्यू झाला आहे. (Kerala girl dies in cycle polo tournament). फातिमा निदा शिहाबुद्दीन असे मृत महिलेचे नाव आहे. ती दक्षिण केरळच्या अलाप्पुझा जिल्ह्याची रहिवासी होती. (Kerala girl dies in Nagpur)

इंजेक्शन दिल्यानंतर रुग्णालयातच कोसळली : चॅम्पियनशिपचे आयोजन सचिव गजानन बुरडे यांनी सांगितले की, "ती सब ज्युनियर विभागासाठी केरळ संघाचा एक भाग होती. मी बुधवारी त्यांच्या संघाच्या सचिवांना भेटलो. त्यांनी स्वतःहून राहण्याची व्यवस्था केली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून तिची हालचाल होत नव्हती आणि आज सकाळी ती आजारी असल्याचे मला सांगण्यात आले. सकाळी एम-सेट इंजेक्शन दिल्यानंतर धंतोली येथील एका खासगी रुग्णालयात ती कोसळली आणि तिचा मृत्यू झाला."

मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला : घटनेबाबत बोलताना धंतोली पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षक प्रभावती एकुरके यांनी सांगितले, "फातिमा निदा शिहाबुद्दीनच्या मृत्यूचे वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरण श्रीकृष्ण हॉस्पिटलमधून प्राप्त झाले. पोटदुखीसाठी ती तिथे गेली होती आणि इंजेक्शन दिल्यानंतर पाच मिनिटांनी तिचा मृत्यू झाला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून धंतोली पोलिस ठाण्यात झालेल्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी पुढील कारवाई करण्यात येईल." राष्ट्रीय सायकल पोलो चॅम्पियनशिप शुक्रवारी येथे सुरू झाली असून ती 25 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.