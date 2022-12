कावर्धा (छत्तीसगड): Four Died in Car Accident: जिल्ह्यातील पंढरिया बजाग मार्गावरील पोलमीजवळ 50 फूट खोल दरीत कार कोसळून Kawardha car fell into ditch 4 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये ३ जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर एकाचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाला. या अपघातात ४ जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये 3 महिला आणि 1 पुरुष आहे. प्रयागराजहून परतत असताना रात्री उशिरा हा अपघात झाला. many died in accident in chhattisgarh

अंत्यसंस्कार करून ते प्रयागराजहून परतत होते: सर्व रायपूरचे रहिवासी आहेत. अस्थींचे विसर्जन करण्यासाठी प्रयागराज येथे गेले होते. तेथून रायपूरला परतत असताना दुपारी एकच्या सुमारास हा अपघात झाला. कुकदूर पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत. Road accident while returning from Prayagraj

कावर्धा येथे भीषण अपघात: पोलिसांनी सांगितले की, "पंढरीया बजाग मार्गावरील पोल्मीजवळ पहाटे 1 वाजता, वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि 50 फूट खोल दरीत कोसळले. अंधारामुळे अपघात समजू शकला नाही." पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून जखमींना बाहेर काढले आणि कुकदूर कम्युनिटी सेंटरमध्ये दाखल केले. तेथून 4 जखमींना जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले. तीन महिला आणि एका पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. मृतांची नावे फागु राम यादव आहेत, सती बाई त्या कौशल्या बाई आहेत.