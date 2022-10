रायपूर : करवा चौथ हा सण संपूर्ण भारतात मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. यंदा करवा चौथचा सण १३ ऑक्टोबरला आहे. यावेळी करवा चौथच्या निमित्ताने महिला न्यूड मेकअप लूकला ( no makeup look ) पसंती देत ​​आहेत. करवा चौथच्या दिवशी ऑफिसला सुट्टी नसल्यामुळे ऑफिसला जाणार्‍या स्त्रिया आणि नवविवाहित स्त्रिया मुख्यतः न्यूड मेकअप लूक ( Nude Makeup Trend In Karva Chauth ) पसंत करतात. ईटीव्ही भारत ने मेकअप आर्टिस्ट दीप्ती बॅनर्जी यांच्याशी न्यूड मेकअप लुक काय असतो, कसा केला जातो याबद्दल बोलले.

न्यूड मेकअप लूक म्हणजे काय ? : मेकअप आर्टिस्ट दीप्ती बॅनर्जी म्हणाल्या, "यावेळी करवा चौथच्या निमित्ताने महिलांमध्ये मेकअपचा ट्रेंड चांगला आहे. करवा चौथच्या निमित्ताने अधिकृत सुट्टी नाही. त्यामुळे ऑफिसला जाणार्‍या महिला आणि नवविवाहित महिलाही सुंदर कपडे घालून कार्यालयात जातात. न्यूड मेकअप लूक. न्यूड मेकअप लूक म्हणजे तुमचा स्किन टोन कोणताही रंग असेल. तसा साध्या पद्धतीने मेकअप ( What is a nude makeup look ) करणे.

न्यूड मेकअप कसा करायचा : मेकअप आर्टिस्ट दीप्ती बॅनर्जी म्हणाल्या, "या प्रकारच्या मेकअपमध्ये चेहऱ्यावर डोळे, आय लाइनर, डोळ्यांवर रंग, स्क्रीन टोन यानुसार हलका मेकअप केला जातो. असा मेकअप केल्यानंतर ऑफिसला जाणाऱ्या महिला बाहेर पडतात. ऑफिसमध्ये तुम्ही थोडा टचअप करून कामाला लागू शकता .आमि त्यानंतर घरी येऊन तयार होऊ शकता. जास्त मेकअप करण्याची गरज नाही आणि महिला लवकर तयार ( how to do nude makeup ) होतात.

यंदा करवा चौथचा सण कसा साजरा ? : ग्राहक काव्या तलरेजा म्हणाल्या, "यावेळी महिलांमध्ये करवा चौथच्या सणाबद्दल खूप उत्साह आहे. करवा चौथच्या दिवशी महिला सकाळपासून सायंकाळपर्यंत निर्जल उपवास ठेवतात. रात्री चंद्र पाहून महिला उपवास सोडतात. पूजाही करतात.करवा चौथच्या निमित्ताने स्त्रिया वेगवेगळ्या प्रकारचे मेकअप करतात. पण यावेळी महिलांना मेकअप नसल्यासारखेच दिसते.

महिला कोणत्या प्रकारचा मेकअप करतात : मेकअप आर्टिस्ट दीप्ती बॅनर्जी म्हणाली, "न्यूड मेकअप लुकसोबतच, स्त्रिया देखील आजकाल बॉलीवूड अभिनेत्रींना खूप फॉलो करतात. स्त्रिया बॉलीवूड अभिनेत्रींसारखा लूक अंगीकारतात. अलीकडेच, बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्टचे लग्न पार पडले. महिला खूप सुंदर आहेत. आलिया भट्टच्या ब्रायडल लूकचे अनेक चाहते आहेत आणि या लुकची मागणीही खूप आहे.