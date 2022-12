कर्नाटकातील हसन येथील कुरिअर कार्यालयात मिक्सरचा स्फोट, एक जण जखमी

हसन (कर्नाटक): Karnataka tragedy: येथील एका कुरिअर कार्यालयात झालेल्या मिक्सरच्या स्फोटात कार्यालयाचा मालक गंभीर जखमी Mixi blast in Courier shop at Hassan झाला. ही घटना काल सायंकाळी 7.30 वाजता घडली. कुरिअरवरून आलेली मिक्सी घेताना ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येत One Injured in Mixi Blast Hasan आहे. या अपघातामुळे अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

शहरातील केआर पुरम नगर येथील डीटीडीसी कुरिअर कार्यालयात हा मिक्सरचा स्फोट झाला. कार्यालय मालक शशी यांच्या उजव्या हाताची पाच बोटे पूर्णपणे कापली गेली असून, ते गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

याबाबत बोलताना एसपी हरिराम शंकर म्हणाले की, जखमींना कोणताही धोका नाही. त्याला मिक्सरच्या ब्लेडने दुखापत झाली. म्हैसूरहून एफएसएल टीम पोहोचून तपास करणार आहे. कुरिअर कुठून आले याबाबत कोणताही अंदाज नाही, गोंधळ नाही. आम्ही तपासत आहोत. एफएसएलने दिलेल्या शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन दिवसांपूर्वी डीटीडीसी कुरिअरवरून आलेले पार्सल शहरातील एका व्यक्तीला देण्यात आले. मात्र दोन दिवसांनंतर कुरिअरला मिक्सी परत करणाऱ्या व्यक्तीने ती योग्य पत्त्यावरून आली नसल्याचे सांगितले आणि ती परत आणताना ही घटना घडली. स्फोटामुळे कुरिअरमधील अनेक मालाचे नुकसान झाले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळुरू कुकर स्फोटानंतर घडलेल्या या घटनेच्या वस्तुस्थितीने अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.

दुसरीकडे, गेल्या महिन्यात कर्नाटकातील मंगळुरू येथे एका चालत्या ऑटोरिक्षात स्फोट झाल्यानंतर आग लागली. त्यामुळे रिक्षात बसलेला चालक व प्रवासी भाजले. पोलिसांनी शेअर केलेल्या घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये किरकोळ स्फोटानंतर ऑटोरिक्षा जळून खाक झाल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात डीजीपी कर्नाटक यांनी म्हटले आहे की, हा स्फोट अपघाती नसून गंभीर नुकसान करण्याच्या उद्देशाने केलेला 'दहशतवादी कृत्य' होते याची आता पुष्टी झाली आहे.