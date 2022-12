बेंगळुरू: कर्नाटक सरकारने मुजराई विभागांतर्गत मंदिरांमधील 'सलाम आरती', 'देवतीगे सलाम' आणि 'सलाम मंगलरथी' या पारंपारिक विधींची नावे बदलण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. (Karnataka to change names of traditional rituals). मुजराई मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात ही माहिती दिली आहे. (change names of traditional rituals in temples).

स्थानिक भाषेतील शब्दांची नावे : कर्नाटक धार्मिक परिषदेत पारंपारिक नाव देण्याची चर्चा झाली आहे. केवळ या पूजा सेवांची नावे स्थानिक भाषेतील शब्दांमध्ये बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंदिरात सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी देवतीगे सलाम, सलाम मंगलआरती आणि सलाम आरती करण्यात आली. धार्मिक बंदोबस्त विभागाच्या वरिष्ठ आगमा पंडितांच्या म्हणण्यानुसार, मंदिरातील सेवा यापुढे 'देवतीगे सलाम' या शब्दाऐवजी 'देवतीगे नमस्कार', 'सलाम आरती' या शब्दाऐवजी 'आरती नमस्कार' आणि 'सलाम मंगलआरती' या शब्दाऐवजी 'मंगलआरती नमस्कार' अशी केली जाईल. याबाबत परिपत्रक काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पूजा सोहळे रद्द केले जाणार नाहीत : या सेवांमध्ये बदल व्हावा असा सार्वजनिक क्षेत्रातील भाविकांकडून आग्रह धरला जात असल्याचे धार्मिक परिषदेच्या सदस्यांनी मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य धार्मिक परिषदेत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. आम्ही फक्त दुसर्‍या भाषेतील शब्द बदलतो, आमच्या भाषेतील शब्द स्वीकारतो आणि पूर्वीपासून चालत आलेली परंपरा आणि पूजा चालू ठेवतो, पूजा सोहळे रद्द केले जाणार नाहीत, असे मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी सांगितले.

टिपू सुलतानच्या काळात सुरुवात : कर्नाटकातील मुजराई विभागांतर्गत मंड्या जिल्ह्यातील चालुवा नारायणस्वामी मंदिर, कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर, कोल्लूरमधील मुकांबिका मंदिर आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील पुत्तूर येथील महालिंगेश्वर मंदिर यासारख्या मुख्य मंदिरांमध्ये 'सलाम आरती' करण्यात आली. म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानच्या काळात 'सलाम आरती' विधी सुरू झाला होता. टिपूने म्हैसूर राज्याच्या कल्याणासाठी आपल्या वतीने पूजा करून घेतली होती. ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढाईत त्याचा मृत्यू झाल्यानंतरही राज्यभरातील विविध हिंदू मंदिरांमध्ये हा विधी सुरूच आहे.