बेळगावी (कर्नाटक) : मुदलगी शहरात शुक्रवारी सात भ्रूणांचे मृतदेह खड्ड्यात आढळले ( 7 foetus found dumped in water ) आहेत. भ्रूण लहान बॉक्समध्ये पॅक करुन खंदकात सोडल गेलेले आहेत. गर्भ पाहून स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातवारण निर्माण पाहण्यासाठी लोक गर्दी करत आहेत.

बेळगावी जिल्ह्यातील जलाशयात आढळले 7 भ्रूण

पाच बॉक्समध्ये सात भ्रूण सापडले ( Seven embryos were found in five boxes ) आहेत. मूदलगी बसस्थानकाजवळील खड्ड्यात गर्भाचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेह कोणी फेकून दिला हे समजू शकलेले नाही. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे.

डीएचओची प्रतिक्रिया: 'मुदलगी टाऊन ब्रिजवर पाच बॉक्समध्ये सात भ्रूणांचे मृतदेह सापडले. याला थेट भ्रूणहत्या आणि भ्रूणहत्या असे संबोधले जाते. आम्ही स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार करणार आहोत. हे सर्व पाच महिन्यांचे गर्भ असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश कोल्हे यांनी सांगितले.

'भ्रूण आधीच स्थानिक रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना बेळगावच्या विज्ञान प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी आणले जाते. भ्रूणहत्येचा तपास करण्यासाठी एक पथकही तयार करण्यात येणार आहे. आणि आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती देऊ आणि एक टीम तयार करू,' असे डीएचओ म्हणाले.

