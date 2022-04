नवी दिल्ली - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रामनवमीच्या दिवशी घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी होती. हा वाद दोन मुद्द्यांवरून झाला, एक राम नवमी आणि दुसरा मांसाहार. (Interview The VC Of JNU) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सर्व धर्मांचा आदर केला जातो. सर्व धर्मांचे सण साजरे केले जातात. असे मत विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रोफेसर शांतीश्री पंडित यांनी व्यक्त केले आहे. ईटीव्ही भारतने त्यांच्याशी संवाद साधला त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरू ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना

...ते मेस समिती ठरवते - विद्यापीठात अशी घटना घडू शकते याची मी कल्पनाही केली नव्हती. जेएनयूचे विद्यार्थी खूप हुशार आहेत. रामनवमीच्या दिवशी घडलेली घटना (Violence at JNU on the day of Ram Navami) दुर्दैवी आहे. या घटनेची चौकशी सुरू आहे. त्या दिवशी रामनवमी हवन आणि इफ्तार पार्टी दोन्ही चालू होते. हे दोघेही शांततेत घडत होते. दरम्यान, ते म्हणाले, की कावेरी वसतिगृह वगळता इतर सर्व वसतिगृहांमध्ये मांसाहाराचा वाद दिसून आला आहे. त्या दिवशी मांसाहार मिळाला आहे. (Student violence In JNU) फक्त कावेरी वसतिगृहात मांसाहार उपलब्ध नव्हता. (JNU Vice Chancellor) मेसमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणते जेवण मिळणार, हे विद्यापीठ प्रशासन नाही तर मेस समिती ठरवते, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या आहेत.

मेस विद्यार्थी चालवतात - रामनवमीला हवन आणि मांसाहार या दोन मुद्द्यांवरून हा वाद झाल्याचे पंडित म्हणाल्या आहेत. ते म्हणाले की, विद्यापीठात प्रत्येकाला त्यांच्या धर्मानुसार पूजा करण्याची परवानगी आहे. याशिवाय विद्यापीठ प्रशासन मेस चालवत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मेस विद्यार्थी चालवतात, विद्यार्थ्यांची समिती असते. (JNU Vice Chancellor's interview on ETV Bharat) हे सर्व ती समिती ठरवत असते. तसेच, सर्व काही शांततेत सुरू झाले होते. जो वाद झाला तो शांत झाला होता.

पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत - परंतु, सायंकाळी साडेआठच्या सुमारास बाहेरून काही लोक आले. यानंतर विद्यापीठात हिंसाचार सुरू झाला. दोन्ही गटांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे तक्रार करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांत तक्रार केल्याचे कुलगुरू म्हणाले. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून विद्यापीठ प्रशासनही या घटनेचा तपास करत आहे. विद्यापीठात रामनवमीच्या दिवशी जेएनयूमध्ये कशामुळे हिंसाचार झाला, याचा निष्कर्ष तपासानंतरच निघू शकेल असही त्या म्हणाल्या आहेत.

विद्यापीठात हिंसाचाराला स्थान नाही - रामनवमीच्या दिवशी आम्ही या घटनेबाबत (ABVP)आणि (JNU) विद्यार्थी संघटना या दोन्ही विद्यार्थी संघटनांची भेट घेतली. त्यावेळी दोन्ही विद्यार्थी गटांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तेव्हा त्यावर बोलताना त्या म्हणाल्या की विद्यापीठात झालेला हिंसाचार पूर्णपणे चुकीचा आहे. विद्यापीठात हिंसाचाराला स्थान नाही. याशिवाय विद्यापीठात वादविवाद व्हायला हवेत, पण हिंसाचाराला थारा नाही, असेही त्या म्हणाल्या आहेत.

आमच्यावेळी गांधीवादी विचार होते - विद्यार्थी ते कुलगुरू हा प्रवास कसा असे विचारले असता त्या म्हणाल्या, की आमच्या काळात फक्त डावी विचारसरणी होती. त्यावेळी विविध विचारसरणी नव्हती. गांधीवादाचा मोठा पगडा होता. पण आता वेगळी परिस्थिती आहे. याशिवाय कोणत्याही विद्यापीठाची प्रगती ही वेगवेगळ्या विचारसरणीतून होत असते. आमच्यावेळी डावे राष्ट्रवादी आणि गांधीवादी विचार होते असही त्या म्हणाल्या आहेत.

