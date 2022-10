श्रीनगर : JK Twin Bus Blast: जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी दुहेरी बस स्फोट प्रकरणी काही जणांना अटक केली आहे. पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बॉम्बस्फोट झाल्यापासून संशयितांवर बारीक नजर ठेवण्यात येत होती. उधमपूरमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा आणि गुरुवारी सकाळी आठ तासांत दोन स्फोट Two blasts in Udhampur in eight hours झाले. पहिला स्फोट बुधवारी रात्री उधमपूर येथील पेट्रोल पंपावर उभ्या असलेल्या रिकाम्या बसमध्ये झाला, ज्यात दोन जण जखमी झाले. jk Police arrested a few people in twin bus blasts

त्याचवेळी उधमपूर शहरातील बसस्थानकावर उभ्या असलेल्या बसमध्ये गुरुवारी सकाळी दुसरा स्फोट झाला. मात्र, त्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. शहरात असाच स्फोट होऊन आठ तासांनंतर हा स्फोट झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. स्फोटाची माहिती मिळताच जम्मू क्षेत्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (एडीजीपी) मुकेश सिंग यांनी दोन्ही घटनास्थळांना भेट दिली आणि सांगितले की, स्फोट घडवण्यासाठी उच्च स्फोटकांचा वापर करण्यात आला असावा. पहाटे 5.30 च्या सुमारास झालेल्या स्फोटामुळे बसचे छत आणि मागील भाग उडाले, मात्र कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

घटनेनंतर एडीजीपी सिंह यांनी उधमपूरमधील स्फोटाच्या ठिकाणी पत्रकारांना सांगितले की, "बुधवारी रात्री 10.30 च्या सुमारास पेट्रोल पंपाजवळ उभ्या असलेल्या बसमध्ये पहिला स्फोट झाला. दोघांना किरकोळ दुखापत झाली असली तरी त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. जुने बसस्थानक परिसरात दुसरा स्फोट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंग म्हणाले की, स्फोटांचे स्वरूप तपासले जात असून या प्रकरणाचा वेगवेगळ्या कोनातून तपास केला जात आहे. ते म्हणाले की, लष्कराच्या बॉम्ब निकामी पथकासह विविध पथके याप्रकरणी काम करत आहेत.