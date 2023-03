हैदराबाद : 'झुलेलाल जयंती' हा सण सिंधी समाजातील लोकांचा मुख्य सण आहे, हे आपण जाणतोच. धार्मिक मान्यतेनुसार भगवान झुलेलाल हे वरुण देवतेचे रूप आहे. असे म्हणतात की सिंधी समाजातील लोक जलमार्गाने प्रवास करत असत. अशा स्थितीत जलदेव झुलेलेलालला आपला प्रवास सुखरूप व्हावा, अशी प्रार्थना करत आणि प्रवास यशस्वी झाल्यावर भगवान झुलेलाल यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. सिंधी समाजाचे लोक हा सण नवीन वर्ष म्हणून साजरा करतात. चला जाणून घेऊया झुलेलाल जयंती कधी आहे? तो साजरा करण्याची पद्धत आणि शुभ वेळ काय आहे.

झुलेलाल जयंती साजरी करण्याची पद्धत : सकाळी लवकर उठून आंघोळ करावी. नदी, समुद्र किंवा तलावाजवळ एकत्रित जमा व्हावे. यानंतर भगवान झुलेलालची नियमानुसार पूजा करावी. पूजेचे साहित्य पाण्यात प्रवाहित करावे. आता तुमच्या सुखी आयुष्यासाठी भगवान झुलेलालला प्रार्थना करा. यानंतर जलचर प्राण्यांना खायला द्यावे.

झुलेलाल जयंतीशी संबंधित कथा : झुलेलाल जयंतीशी संबंधित मान्यतेनुसार, सिंधू प्रांतात मिराखशाह नावाचा राजा होता, जो लोकांवर अत्याचार करत असे. या क्रूर राजाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त होण्यासाठी प्रजेने 40 दिवस कठोर तपश्चर्या केली. लोकांच्या भक्तीमुळे प्रसन्न होऊन भगवान झुलेलाल स्वतः प्रकट झाले आणि त्यांनी सिंधच्या लोकांना वचन दिले की ते 40 दिवसांनी मुलगा म्हणून जन्म घेईल आणि मीराखशाहच्या अत्याचारापासून लोकांना मुक्त करेल. यानंतर चैत्र महिन्याच्या दुसर्‍या तारखेला एका बालकाचा जन्म झाला, त्याचे नाव उदेरोलाल होते. त्या मुलाने मीराखशहाच्या जुलूमपासून सर्वांचे रक्षण केले. तेव्हापासून सिंधी समाजाचे लोक आजपर्यंत झुलेलाल जयंती साजरी करतात.

झुलेलाल जयंतीच्या दिनाचे विविध मुहूर्त : अभिजीत मुहूर्त - 12:09 PM – 12:57 PM, अमृत काल - 11:53 AM – 01:23 PM, ब्रह्म मुहूर्त - 04:56 AM – 05:44 AM .

हेही वाचा : Kharmas 2023 : 15 मार्चपासून सुरू होणार 'खरमास', जाणून घ्या 'या' काळात शुभ कार्य का केले जात नाही?