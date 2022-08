रांची झारखंड राज्यातील राजकीय गोंधळाच्या दरम्यान, सत्ताधारी यूपीएचे सर्व आमदार आणि मंत्री अखेर तीन बसमध्ये चढून झारखंडहून निघाले. सीएम हाऊसमध्ये त्यांच्यासाठी तीन बस आधीच सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या. Bus took out MLAs from CM House in Ranchi

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाचे आमदार एका बसमधून गुप्त ठिकाणी रवाना झाले आहेत. त्यांची संख्या तीन बसमध्ये 37 असल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार, या आमदारांना घोडे बाजारापासून संरक्षण देण्यासाठी घेऊन जाण्यात आले आहे. तीन बसमधून मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन CM Hemant Soren पहिल्या बसमध्ये पुढील सीटवर बसले होते.

झारखंडमध्येही सत्ताबदलाच्या हालचाली, सत्ताधारी आमदार बसने अज्ञातस्थळी रवाना

याशिवाय आरोग्यमंत्री बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, अंबा प्रसाद यांच्यासह काँग्रेस झामुमो आणि आरजेडीच्या आमदारांचा समावेश आहे. तत्पूर्वी बैठकीचे सर्व आमदार सीएम हाउसमध्ये सामानासह दिसले होते. प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नावर त्यांनी बोलण्यास नकार दिला होता. Jharkhand Political crisis ruling MLAs leave for unknown destination by bus

