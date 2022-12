आमदाराच्या मुलाने केला गोळीबार

भागलपूर (बिहार) : बिहारच्या भागलपूर जिल्ह्यातील गोपालपूर येथील जदयू आमदार गोपाल मंडल यांचा मुलगा आशिष कुमार (JDU MLA Gopal Mandal) याने जमिनीच्या वादातून गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. (Gopal Mandal son shot youth in land dispute). या घटनेत चार जण जखमी झाले आहेत. तरूणाच्या डोक्यात गोळी लागली असून, त्याला पीएमसीएचमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आमदार गोपाळ मंडल गेल्या वीस दिवसांपासून जखमी तरुणाची जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विरोध केल्यास जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या जात होत्या. रवी कुमार असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. (Firing in bhagalpur on land dispute).

जमिनीच्या वादातून गोळीबार : जखमीला उपचारासाठी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथून डॉक्टरांनी त्याला चांगल्या उपचारांसाठी पाटणा पीएमसीएचमध्ये रेफर केले. बुरारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतील गोपाल मंडळाच्या घराजवळ ही वादग्रस्त जमीन आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबारापूर्वी दोन्ही बाजूंमध्ये जमिनीवरून वाद झाला होता. आमदार गोपाळ मंडल यांचा मुलगा आशिष मंडल याने आपल्या गुंडांसह दुसऱ्या बाजूच्या लोकांशी जोरदार हाणामारी केली.

जेडीयू आमदाराच्या मुलावर आरोप : या घटनेत एका महिलेसह तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. वाद वाढत असताना आमदार पुत्र आशिष मंडल यांनी गोळीबार केला. रवी कुमार नावाच्या व्यक्तीच्या तोंडाजवळ गोळी झाडण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच औद्योगिक व बरारी पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले असून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. ईटीव्ही भारतच्या टीमने या घटनेबाबत जेडीयू आमदार गोपाल मंडल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता, त्यांनी या घटनेत आपल्या मुलाचा सहभाग असल्याचे नाकारले. हा आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

"आमदार गोपाल मंडल यांना माझी जमीन ताब्यात घ्यायची होती. त्यांनी फोनवरून धमकीही दिली होती. आज सकाळी सुमारे 20 ते 25 जण प्लॉटवर पोहोचले. त्यांनी आमच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर त्यांच्या मुलाने गोळीबार केला." - पीडित

“जमिनीच्या वादातून दोन्ही बाजूंमध्ये गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत चार जण जखमी झाले आहेत. तरूणाच्या डोक्यात गोळी लागली आहे. त्याची प्रकृती अत्यंत नाजूक आहे. डॉक्टरांनी त्याला पीएमसीएचमध्ये दाखल केले आहे.” - स्वर्ण प्रभात, शहर एसपी