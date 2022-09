नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेटपटू इशांत शर्मा ( Indian cricketer Ishant Sharma ) हा अशा काही वेगवान गोलंदाजांपैकी एक आहे, ज्यांनी 100 हून अधिक कसोटी सामने खेळले आहेत. ही कामगिरी करणारा तो भारतीय क्रिकेट संघातील दुसरा वेगवान गोलंदाज तसेच चौथा गोलंदाज आहे. तोपर्यंत कपिल देव यांच्याशिवाय भारतीय क्रिकेट संघातील अन्य कोणताही वेगवान गोलंदाज जास्तीत जास्त कसोटी सामने खेळू शकला नव्हता. त्याचबरोबर अनिल कुंबळे आणि हरभजन सिंग या दोन फिरकी गोलंदाजांनी 100 कसोटी सामन्यांचा आकडा गाठण्यात यश मिळवले आहे. इतकंच नाही तर आपल्या 100व्या कसोटी सामन्यात एक अनोखा विक्रमही आपल्या नावावर केला. आज, 2 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त, आम्ही त्यांच्याशी संबंधित काही तथ्ये तुमच्याशी शेअर करू इच्छितो, जे क्रीडाप्रेमींनी वाचावे आणि पहावे.

इशांत शर्माच्या कसोटी क्रिकेट कारकिर्दीला ( Ishant Ishant Sharma Test Cricket Debut) 25 मे रोजी मीरपूरमध्ये बांगलादेशविरुद्ध सुरुवात झाली. या सामन्यात त्याला एकच विकेट घेता आली. मात्र, ही कसोटी भारताने एक डाव आणि 239 धावांनी जिंकली. यामध्ये भारताच्या 4 फलंदाजांनी शतके झळकावली होती. नोव्हेंबर 2021 मध्ये, त्याने कानपूरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध शेवटचा कसोटी सामना खेळला. यामध्ये त्याला एकही विकेट घेता आली नाही आणि ही कसोटी अनिर्णित राहिली. इशांत शर्माने आपल्या 105 कसोटी सामन्यांच्या कारकिर्दीत एकूण 311 विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यामध्ये त्याने 11 वेळा दोन्ही डावात 10 आणि एका डावात 5 विकेट्स घेतल्या आहेत. गुलाबी चेंडूने एका डावात 5 बळी घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला.

इशांत शर्माने 2007 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला एकदिवसीय सामना खेळला ( Ishant Sharma Test ODI Debut ), ज्यामध्ये विकेट मिळाली नाही, परंतु सचिनच्या शानदार खेळीने टीम इंडियाने विजय मिळवला. त्याच वेळी, शेवटचा वनडे सामना 2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला गेला होता, ज्यामध्ये दोन विकेट्स घेतल्या होत्या आणि हा सामनाही भारताने 330 धावांचा पाठलाग करताना जिंकला होता. 80 सामन्यांच्या वनडे कारकिर्दीत इशांतने एकूण 115 विकेट घेतल्या आहेत.

इशांत शर्माने फेब्रुवारी 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला टी-20 सामना खेळला होता ( Ishant Sharma first T20 match against Australia ), तर शेवटचा टी-20 सामना ऑक्टोबर 2013 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला होता. यामध्येही भारतीय संघाने बाजी मारली होती. 14 सामन्यांच्या कारकिर्दीत, इशांतने एकूण 14 विकेट घेतल्या आहेत. 100 कसोटी सामने खेळणारा तो कपिल देव नंतरचा दुसरा भारतीय वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. 100 व्या कसोटी सामन्यानिमित्त देशाचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी इशांत शर्माचा विशेष सन्मान केला होता.

इशांत शर्माचा विक्रम

पहिला आणि शेवटचा षटकार

भारत आणि इंग्लंड यांच्यात मोटेरा स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व होते आणि फलंदाजांना धावा करता आल्या नाहीत. अशा स्थितीत फलंदाजीला आलेल्या इशांत शर्माने एक अनोखा पराक्रम करत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीतील शंभराव्या कसोटी सामन्यात षटकार ठोकला ( Ishant Sharma first and last six ). ही त्याची कसोटी कारकीर्दच नव्हे, तर त्याच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिला आणि शेवटचा षटकार ठरला.

या सामन्यात 32 वर्षीय इशांत शर्मा फलंदाजीसाठी आला तेव्हा भारतीय संघ 125 धावांवर 8 विकेट गमावून संघर्ष करत होता, असे म्हटले जाते.

आता संघाच्या धावसंख्येत 9 विकेट्सची भर पडली होती कारण रविचंद्रन अश्विनही 17 धावा करून बाद झाला. संघाची धावसंख्या 9 बाद 134 अशी झाली. त्यानंतर जसप्रीत बुमराह इशांत शर्माला साथ देण्यासाठी आला, त्यानंतर इशांत शर्माने 51 व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर लाँग ऑफमध्ये जोरदार षटकार ठोकला. जे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिला आणि शेवटचा षटकार ठरला. जॅक लीचच्या चेंडूवर त्याने हा षटकार मारला, तोपर्यंत जॅक लीचने सामन्यात 4 बळी घेतले होते. अखेरीस, इशांत या सामन्यात 20 चेंडूत 10 धावा करून नाबाद राहिला.

अशी कामगिरी करणारा इशांत आशियातील चौथा वेगवान गोलंदाज

भारताचा वेगवान गोलंदाज इशांत शर्माने इंग्लंडमधील जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियमवर कारकिर्दीतील 100 कसोटी सामना खेळला, तेव्हा तो आशियातील चौथा वेगवान गोलंदाज ठरला. याआधी कपिल देव (131 कसोटी), श्रीलंकेचा चमिंडा वास ( 111 कसोटी), वसीम अक्रम (104 कसोटी) यांनी 100 कसोटी सामने खेळले ( Ishant fourth Asia fast bowler play most Tests ) होते.

झहीर, श्रीनाथ यांच्या पुढे आहे इशांत -

इशांत शर्मा

भारतीय क्रिकेटपटू इशांत शर्माने 2007 साली बांगलादेशविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने झहीर खानसोबत टीम इंडियाला वनडे आणि टेस्ट मॅचमध्ये अनेकवेळा विजय मिळवून दिला. कसोटी कारकिर्दीत 300 हून अधिक बळी घेणारा इशांत शर्मा देशातील तिसरा वेगवान गोलंदाज आहे. इशांतच्या आधी फक्त कपिल देव आणि झहीर खानने हे काम केले आहे. कपिल देव (1978-1994) हा भारतासाठी सर्वाधिक कसोटी, 131 कसोटी खेळणारा सर्वात वेगवान गोलंदाज आहे. कपिलने त्याच्या कारकिर्दीत एकूण 434 विकेट्स घेतल्या आहेत. यानंतर 311 विकेट घेणाऱ्या इशांतचे नाव आहे. तिसऱ्या स्थानावर झहीर खान आहे, जो 2000 ते 2014 दरम्यान 92 कसोटी सामने खेळला होता. झहीरने एकूण 311 विकेट घेतल्या आहेत. जवागल श्रीनाथ या क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर आहे, ज्याने 1991 ते 1992 दरम्यान 67 कसोटी सामन्यांमध्ये 231 बळी घेतले.

इशांत या कामगिरीत नवव्या क्रमांकावर

इशांत शर्मा रेकॉर्ड्स (क्रिक माहिती)

दुसरीकडे, भारतासाठी सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सचिन तेंडुलकरने 200 कसोटी सामने खेळले आहेत. यानंतर राहुल द्रविड 163 सामने, व्हीव्हीएस लक्ष्मण 134 सामने, माजी कर्णधार अनिल कुंबळे 132 सामने, कपिल देव 131 सामने, सुनील गावस्कर 125 सामने, दिलीप वेंगसरकर 116 सामने, सौरव गांगुली 113 सामने, हरभजन सिंगने 103 वीरेंद्र सेहवाग 103 कसोटी सामने आणि कसोटी सामने खेळलेत अशाप्रकारे तो 105 कसोटी सामने खेळून सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत नवव्या क्रमांकावर आहे.

इशांत प्रमाणेच त्याची पत्नी देखील आहे खेळा़डू

इशांत शर्मा आणि त्याची पत्नी प्रतिमा

भारतीय क्रिकेटपटू इशांत शर्माची पत्नी प्रतिमा सिंग ( Ishant Sharma wife Pratibha Singh ) देखील खूप खास आहे आणि ती देखील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू राहिली आहे. बास्केटबॉलपटू प्रतिमा देखील इशांतप्रमाणेच खूप उंच आहे. तिची उंची 5 फूट 8 इंच आहे. त्यांनी शारीरिक शिक्षणात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. याशिवाय बास्केटबॉल कोचिंगचा डिप्लोमाही केला आहे. उत्तर प्रदेशातील बनारस येथे जन्मलेल्या प्रतिमाने बास्केटबॉलमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ती भारतीय महिला बास्केटबॉल संघाची सदस्य आहे. प्रतिमाने 2003 मध्ये वयाच्या 13 व्या वर्षी बास्केटबॉल खेळायला सुरुवात केली. 2006 मध्ये, ती भारतीय कनिष्ठ महिला बास्केटबॉल संघात सामील झाली आणि 2008 मध्ये ती या संघाची कर्णधार बनली. दीर्घकाळ डेटिंग केल्यानंतर, इशांत आणि प्रतिमा यांनी 2016 च्या अखेरीस लग्न केले. प्रतिमाला क्रिकेट फारसे आवडत नसेल, पण इशांतला प्रोत्साहन देण्यासाठी ती अनेकदा स्टेडियममध्ये पोहोचते.

