नवी दिल्ली : सध्या ओपन रिलेशनशिप ( Open relationship ) खूप लोकप्रिय झाले आहे. परंतू लोकांना आकर्षण वाटणे, दुसऱ्याबद्दल कल्पना करणे किंवा वचनबद्ध नातेसंबंधात असताना दुसऱ्याउत्सूक असणे आणि प्रत्यक्षात या विचारांचा आणि इच्छांचा पाठपुरावा जोडीदाराकडे करणे यात फरक आहे. जर तुम्ही मुक्त नातेसंबंधाचा विचार करत असाल, तर येथे तुम्हाला फायदेशीर अनेक गोष्टी आहेत.

जोडीदाराला स्वारस्य आहे का ? - दोन्ही व्यक्तींनी नात्यासंबंधी वचनबद्ध असणे आवश्यक ( Must be committed to relationship )आहे. मुक्त नातेसंबंधात राहायचे आहे असे म्हणणे एक गोष्ट आहे. दोन्ही लोकांना याचा अर्थ काय आहे हे माहित असमे आवश्यक आहे. याची स्पष्ट आणि परस्पर समज आणि खात्री करणे ही दुसरी गोष्ट आहे.

नाते पुरेसे मजबूत आहे का ? - मुक्त नातेसंबंधांसाठी विश्वास, प्रामाणिकपणा आणि संवाद आवश्यक ( Relationships require trust honesty and communication )आहे. जर या गोष्टींचा नात्यांत अभाव असेल. तर नात्यात गुंतलेल्या प्रत्येकाला त्रास होण्याची शक्यता ( Everyone involved in relationship would suffer ) आहे. नात्यात सीमा आणि अपेक्षांची गरज वाढते.

तुमची प्रेरणा काय ? - मुक्त नातेसंबंधात गुंतण्यापूर्वी, तुम्ही तुमच्या नात्यांबद्दल विचार करत आहात याची खात्री करा. तुम्हाला असे वाटते की हे अनैसर्गिक आहे आणि तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी जुळत नाही. तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला रागीट, चिडचिड स्वभावाचे बनवत आहात. तुम्ही तुमचे नाते सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहात का? कदाचित तुम्हाला यापुढे तुमच्या नात्यात राहायचे नसते. पण गोष्टी कशा थांबवायच्या हे माहित आहे. ते काहीही असो, तुम्ही तुमच्या विचारांबद्दल आणि तुमच्या जोडीदाराशी प्रामाणिक आहात याची खात्री करा.

तुम्ही हे हाताळू शकता का? - हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुमची चीडचीड होत असेल किंवा असुरक्षित वाटत असल्‍यास ती व्यक्ती तुमच्यासाठी योग्य असू शकत नाही. याचा अर्थ असा नाही की आत्मविश्वासपूर्ण आणि सुरक्षित लोक तुमच्याया अवतिभवती आहेत.