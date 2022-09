हैदराबाद: प्रत्येक कुटुंबाला स्थिर आणि भक्कम आर्थिक स्थिती हवी असते, पण ते काय करतात आणि त्या स्थितीपर्यंत पोहोचण्याची त्यांची योजना कशी असते यावर सर्व काही अवलंबून असते. जीवनमान तेव्हाच सुधारते, जेव्हा आपण ध्येय निश्चित करतो आणि ते साध्य करतो. हे आपल्या आयुष्याच्या सर्व टप्प्यांवर त्रासमुक्त आर्थिक प्रवास सुनिश्चित करते. मंदीसारखी संकट परिस्थिती आपण टाळू शकत नाही. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की मंदीमुळे आपली उद्दिष्टे तात्पुरती उशीर होतात. त्याच वेळी, आपल्या कुटुंबांवर त्याचा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी ( Do not allow recession to impact your family )आपण सर्व आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.

पगाराच्या एक तृतीयांश रक्कम बचत आणि गुंतवणुकीसाठी वापरली पाहिजे -

मजबूत आर्थिक स्थितीची इच्छा असलेल्या कुटुंबाने खर्चावर नियंत्रण ठेवायला शिकले पाहिजे. पगाराच्या एक तृतीयांश रक्कम बचत आणि गुंतवणुकीसाठी वापरली पाहिजे ( Save and invest one third of salary ). फक्त उर्वरित रक्कम खर्च करावी. हे खरंच आव्हानात्मक काम आहे. तुम्‍ही तुमच्‍या खर्चाची क्रमाने यादी करावी आणि सर्वात जास्त पैसा कुठे खर्च केला जात आहे, ते शोधून ( List out expenses and avoid needless expenditure ) काढावे. त्यामुळे अनावश्यक खर्च कमी होण्यास मदत होईल. आपल्या वाढत्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात आपण आपली बचत वाढवली पाहिजे. आपला खर्च वाढणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. अशा प्रकारे आपण आपल्या कुटुंबासाठी संपत्ती निर्माण करू शकतो.

आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक -

कोणत्याही कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक ( Investment is necessary to achieve financial stability ) असते. जेव्हा आपण लवकर आणि दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली तेव्हाच सर्वोत्तम परिणाम दिसून येतील. आर्थिक ध्येय निश्चित करा आणि त्यानुसार योजना करा ( Set goals and crush them to fight recession ). उदाहरणार्थ, 40 वर्षांचा व्यक्ती 70 ते 80 टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये करू शकतो. वीस ते तीस टक्के रक्कम डेट प्लॅन आणि गोल्ड फंडमध्ये गुंतवता येते. हे प्रमाण वाढत्या वयानुसार बदलते. आम्ही 60 वर्षांचे होईपर्यंत, इक्विटी गुंतवणूक 30 ते 60 टक्क्यांनी कमी झाली पाहिजे. इक्विटी आणि संतुलित निधी निवडताना आपण कर्ज-आधारित योजना आणि बँक आणि पोस्टल मुदत ठेवींचा पोर्टफोलिओ तयार केला पाहिजे. सोन्यात गुंतवणूक 10% पेक्षा जास्त नसावी. आपण सार्वभौम गोल्ड बाँड्स, गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) आणि गोल्ड फंड्समध्ये गुंतवणूक करू शकतो.

किमान एक सुपर टॉपअप पॉलिसी आवश्यक -

कोणत्याही संकटावर मात करण्यासाठी कुटुंबासाठी आर्थिक स्थिती मजबूत असावी. हे केवळ विम्याद्वारे शक्य आहे. प्रत्येक उत्पन्न मिळवणाऱ्याने वार्षिक उत्पन्नाच्या 20 पट विमा अनिवार्यपणे घ्यावा. जर कोणी वार्षिक 5 लाख रुपये कमावत असेल तर त्याने 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा विमा घ्यावा. यासोबतच 5 लाख रुपयांचा कौटुंबिक आरोग्य विमाही आवश्यक आहे. तुमचा समूह विमा असला तरीही, तुम्ही वैयक्तिक कव्हरसाठी जावे. किमान एक सुपर टॉप-अप पॉलिसी आवश्यक ( A super top up policy is required ) आहे. आर्थिक योजना राबवण्यासाठी अत्यंत शिस्त लागते. खर्चावर नियंत्रण आणि गुंतवणूक करण्याची तीव्र इच्छा आवश्यक आहे.

अनपेक्षित आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे एक आकस्मिक निधी तयार असणे आवश्यक आहे. तुमच्या बचतीचा एक चतुर्थांश हिस्सा या आकस्मिक निधीमध्ये गेला पाहिजे. आम्ही वाचवलेल्या प्रत्येक शंभर रुपयांपैकी 25 रुपये या निधीत गेले पाहिजेत. उर्वरित 75 रुपये गुंतवावेत. प्रचलित परिस्थितीत, 12 महिन्यांसाठी पुरेशा आकस्मिक निधीसह कुटुंब तयार केले पाहिजे. तसेच हा निधी जरी थकला असला तरी तो लवकरात लवकर भरण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.

