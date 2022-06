भुवनेश्वर: आंतरराष्ट्रीय हॉकीपटू बिरेंदर लाक्रावर ( Hockey player Birendra Lakra ) त्याच्या बालपणीच्या मित्राची हत्या केल्याचा आरोप आहे ( Accused of killing his childhood friend ), ज्याचा या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मृत्यू झाला होता. पत्रकार परिषदेत आनंद टप्पोच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या हत्येत बिरेंद्र लाक्रा आणि त्याचा मित्र मनजीत टेटे यांचा हात असल्याचा आरोप ( Anand Tappo alleged that Birendra Lakra ) केला.

लग्नाच्या अवघ्या 10 दिवसांनी 26 फेब्रुवारीला आनंदच्या वडिलांना भुवनेश्वरच्या इन्फोसिटी भागात एका घरात लटकलेल्या अवस्थेत सापडल्याची माहिती मिळाली होती.त्याच्या नातेवाईकांनी सांगितले की, घटनेच्या दिवशी बिरेंद्र आणि मनजीत घरीच होते. पोलिसांकडून मदत मिळत नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी ( Demanded CBI investigation into the mater ) केली.

बिरेंदर आणि मनजीत हे आनंदचे बालपणीचे मित्र होते. त्याचबरोबर हॉकीपटू मृताच्या कुटुंबीयांचे प्रिय होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बिरेंदरने आनंदच्या घरी जाऊन त्याच्या कृतीवर आक्षेप घेतला होता आणि त्याच्या वडिलांना त्याला असे करण्यापासून रोखण्यास सांगितले होते. वारंवार प्रयत्न करूनही बिरेंद्रशी संपर्क होऊ शकला नाही.

