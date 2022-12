पठाणकोट : ( Arrested 2 Smugglers In Pathankot ) पंजाबची सीमावर्ती राज्ये ड्रग्ज आणि अवैध शस्त्रास्त्रांच्या गंभीर मुद्द्याशी सतत संघर्ष करत आहेत आणि आता काउंटर इंटेल पठाणकोटला या प्रकरणात मोठे यश मिळाले आहे. काउंटर इंटेलने 2 तस्करांना अटक केली आणि 2 पिस्तूल, 4 मॅगझिन आणि 180 जिवंत काडतुसेसह 10 किलो हेरॉईन जप्त ( Recovered 10 kg of Heroin ) केले. अटक करण्यात आलेले लोक हे पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होते जे कुंपणातून माल भारतात आणायचे. ( Arrested 2 Smugglers And Recovered 10 kg of Heroin )

ट्विट करून दिली महिती : डीजीपी गोरव यादव यांनी ट्विट केले ( DGP Gaurav Yadav Tweet ) की, सीमापार तस्करी करणाऱ्या नेटवर्कच्या विरोधात आणखी एका मोठ्या यशात, काउंटर इंटेल पठाणकोटने 2 तस्करांना अटक केली आहे आणि 2 पिस्तूल, 4 मॅगझिन आणि 180 जिवंत काडतुसेसह 10 किलो हेरॉईन जप्त ( Recovered 10 kg of Heroin ) केले आहे.

आरोपींची ओळख पटली : डीजीपी गौरव यादव ( DGP Gaurav Yadav ) यांनी सांगितले की, दोन्ही आरोपी पाकिस्तानातील कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात होते. ड्रग्ज आणि शस्त्रे सीमेवरील तारांद्वारे भारतात पोहोचवली जायची. जशनप्रीत सिंग, थमणचा रहिवासी आणि स्वरण सिंग, शाहुरकल, ठाणे दोरंगला अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. अटक करण्यात आलेले आरोपी पाकिस्तानी ड्रग्ज तस्करांशी संबंधित आहेत, जे पाकिस्तानमधून भारतात ड्रग्स पाठवतात. तर यासंदर्भात पोलीस आरोपींची चौकशी करत आहेत.