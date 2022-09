नवी दिल्ली: मेटा-मालकीचे इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांना त्यांच्या थेट संदेशांमध्ये ( Direct Messages ) अनोळखी व्यक्तींकडून नग्न आणि स्पष्ट सामग्री प्राप्त करण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी नवीन फिचरवर काम करत आहे. अ‍ॅलेसॅंड्रो पलुझी अ‍ॅप डेव्हलपर ( Alessandro Paluzzi app developer ), अ‍ॅप डेव्हलपर, यांनी फिचरचे पहिले स्क्रीनशॉट ट्विट केले. त्याने पोस्ट केले, "इन्स्टाग्राम चॅटसाठी नग्नतेच्या संरक्षणावर काम करत आहे. तुमच्या डिव्हाइसच्या तंत्रज्ञानामध्ये चॅटमध्ये नग्नता असलेल्या प्रतिमांचा समावेश असू शकतो. इन्स्टाग्राम अशा फोटोंना एक्सेस करू शकत नाही." Instagram new privacy feature results about you tool to remove personal information . Instagram New Feature

मेटा ने द व्हर्जला ( Meta to The Verge ) पुष्टी केली आहे की, इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी अशी फिचर्स विकसित केली जात आहेत. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "ही नवीन फिचर्स लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करतात, तसेच त्यांना प्राप्त होणार्‍या संदेशांवर नियंत्रण देखील देतात याची खात्री करण्यासाठी आम्ही तज्ञांशी जवळून काम करत आहोत," असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. मेटाने सांगितले की तंत्रज्ञानामुळे ते प्रत्यक्ष संदेश पाहण्याची किंवा तृतीय पक्षांसोबत सामायिक करण्याची परवानगी देणार नाही.

हे पाऊल अशा वेळी आले आहे, जेव्हा सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट ( Center for Countering Digital Hate ), यूके-आधारित ना-नफा, इंस्टाग्रामची साधने 'हाय-प्रोफाइल महिलांना' पाठवलेल्या 90 टक्के प्रतिमा-आधारित अपमानास्पद थेट संदेशांवर कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्याचे आढळले. गेल्या वर्षी, तरुण वापरकर्त्यांना त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षित, खाजगी अनुभव देण्यासाठी, इन्स्टाग्राम ने 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांची खाती बाय डीफॉल्ट खाजगी बनवून तरुणांना संभाव्य संशयास्पद खाती शोधणे कठीण केले. यामुळे तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जाहिरातदारांचे पर्यायही मर्यादित आहेत. कंपनीने नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे, जे संभाव्यतः संशयास्पद वर्तन दर्शविणारी खाती शोधते आणि त्या खात्यांना तरुण लोकांच्या खात्यांशी संवाद साधण्यापासून प्रतिबंधित करते.

हेही वाचा - Google Feature: आता खरेदी करा गुगल सर्चवर ट्रेनची तिकिटे