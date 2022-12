शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणाला खाऊ घातली चिकन बिर्याणी.. हॉटेलचालकावर गुन्हा दाखल

इंदूर (मध्यप्रदेश): Chicken Biryani to Vegetarian Brahmin: इंदूरमधील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये निष्काळजीपणाचा प्रकार समोर आला आहे. विजय नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या या हॉटेलमध्ये जेवायला आलेल्या शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मणाने शाकाहारी बिर्याणीची ऑर्डर दिली होती, मात्र जेवायला बसताच त्याला त्यात हाडे दिसली. या ग्राहकाला शाकाहारी बिर्याणीच्या ऐवजी मांसाहारी बिर्याणी देण्यात आली indore hotel serve non veg biryani to brahmin boy होती. यावर त्याने आक्षेप नोंदवला असता त्याच्याशी गैरवर्तन करण्यात indore hotel blunder mistake आले. याप्रकरणी ग्राहकाने पोलिसांत जाऊन गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. FIR Against Serving Chicken Biryani

व्हेज बिर्याणीऐवजी चिकन बिर्याणी दिली: इंदूरच्या शालीमार टाऊनमध्ये राहणारा आकाश दुबे हा शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण जेवणासाठी शहरातील या मोठ्या हॉटेलमध्ये पोहोचला. तिथे त्यांनी व्हेज बिर्याणीची ऑर्डर दिली होती. मात्र हॉटेलच्या कर्मचार्‍यांच्या चुकीमुळे त्यांच्या प्लेटमध्ये चिकन बिर्याणी सर्व्ह करण्यात आली. जेव्हा तो बिर्याणी खायला बसला तेव्हा त्याला त्यात चिकनचे तुकडे आणि हाडे सापडली. यानंतर त्यांनी याबाबत हॉटेलचालकाकडे तक्रार केली, मात्र हॉटेलचालकाने आपली चूक मान्य न करता उलट ग्राहकाशीच गैरवर्तन केले.

धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप : फिर्यादीचा आक्षेप घेतल्यावर हॉटेलच्या लोकांनी त्याच्याशी उर्मटपणे वर्तन केले. हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी शिवीगाळ सुरू केल्यावर तरुणाने पोलिसात जाऊन या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार केली. पोलिसांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असल्याचे सांगत तरुणाने हॉटेलचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात, फिर्यादीचे म्हणणे आहे की, तो जातीने ब्राह्मण आहे आणि या घटनेमुळे त्याच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. विजय नगर पोलिसांनी हॉटेल व्यवस्थापकाविरुद्ध कलम २९८ आणि धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.