भारतीय अमेरिकन नागरिक यूएसमधील अनेक राज्यांमध्ये छठ (INDIAN AMERICANS CELEBRATE CHHATH PUJA) पूजा साजरी करतात. यावर्षी देखील शेकडो भारतीय-अमेरिकन नागरिकांनी कॅलिफोर्निया, ऍरिझोना, कनेक्टिकट, मॅसॅच्युसेट्स, न्यू जर्सी, टेक्सास, नॉर्थ कॅरोलिना आणि वॉशिंग्टन डीसी यासह यूएसमधील (IN SEVERAL STATES ACROSS US) अनेक राज्यांमध्ये हा सण साजरा केला.

'न्यू जर्सीमध्ये या कार्यक्रमाला राज्यसभा सदस्य बीडा मस्तान राव यादव उपस्थित होते. बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मूळ असलेले आमचे बांधव छठचा सण इतक्या आदरपूर्वक आणि पारंपारिक पद्धतीने साजरा करताना पाहून आनंददायी आश्चर्य वाटते. मला आनंद आहे की मी इथे अमेरिकेत या उत्सवाचा भाग होऊ शकलो', असे यादव यांनी एएनआय ला सांगितले.

कॅलिफोर्निया, ऍरिझोना, कनेक्टिकट, मॅसॅच्युसेट्स, न्यू जर्सी, टेक्सास, नॉर्थ कॅरोलिना आणि वॉशिंग्टन डीसी यासह यूएसमधील अनेक राज्यांनी हा सण साजरा केला. बिहार, झारखंड, असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (BJANA) ने थॉम्पसन पार्क, मनरो, न्यू जर्सी येथे छठ पूजेचे आयोजन केले होते. न्यू जर्सी येथे 1,500 हून अधिक सदस्यांनी या उत्सवाला हजेरी लावली. असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकाने पाच वर्षांपूर्वी सामुदायिक छठ पूजेचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली, जी आता त्यांची ओळख बनली आहे.

'आम्ही यूएस मध्ये छठ पूजा साजरी करण्यास सुरुवात केली. 5 वर्षांपूर्वी, आणि प्रत्येक वर्षी डायस्पोराचे सदस्य मोठ्या संख्येने जोडले गेले आणि आज आम्ही 1500 हून अधिक भाविक येथे उत्सव साजरा करताना बघितले आहे', असे बीजेनाच्या समुदाय सदस्य वंदना वात्स्यान यांनी सांगितले. छठ पूजा हा बिहार, झारखंडमधील आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात शुभ सणांपैकी एक आहे. हा सण सूर्य भगवान (सूर्य देवाला) समर्पित आहे. लोक मानतात की, यामुळे पृथ्वीवर जीवन टिकून राहते. दीर्घ, निरोगी, समृद्ध जीवन जगण्यासाठी सूर्याकडून आशीर्वाद मिळविण्यासाठी ही पूजा केली जाते.

गेल्या दोन वर्षात कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे लोक कमी संख्येने जमले असताना, या वर्षी असंख्य भाविक त्यांच्या कुटुंबियांसह आणि मित्रांसह उत्सवात सहभागी झाले आहेत. छठ प्रामुख्याने भारतातील बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये साजरी केली जाते. सणादरम्यान, लोक उपवास करतात, नद्यांमध्ये स्नान करतात आणि पृथ्वीवरील जीवनाची कृपा आणि इच्छा पूर्ण केल्याबद्दल सूर्य देवाचे आभार मानण्यासाठी प्रार्थना करतात. यूएस मध्ये बहुतेक ठिकाणी, समुदायाचे सदस्य अन्न शिजवण्यासाठी आणि 'प्रसाद' बनवण्यासाठी एका ठिकाणी जमले आहे. मॅसॅच्युसेट्समध्ये उत्सवासाठी तीनशेहून अधिक लोक जमले आहे. जरी आमच्यापैकी बहुतेकांसाठी आज कामाचा दिवस असला तरी,' उत्सवासाठी आम्हाला समुदायाकडून 500 पेक्षा जास्त लोकांची अपेक्षा आहे,' असे मॅसॅच्युसेट्समधील राजेश सिंग म्हणाले.