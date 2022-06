नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारच्या ( Modi Government ) अग्निपथ योजनेवरून देशात खळबळ (Violent Agitation Over The Agneepath Scheme ) उडाली आहे. हिंसक निदर्शनांपासून (Violent Protests) ते राजकीय निषेधापर्यंतचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे काम सरकार सातत्याने करीत आहे. त्याबद्दल योग्य माहिती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या क्रमाने, भारतीय हवाई दलाने ( Indian Air Force Released Details ) आपल्या वेबसाइटवर या योजनेची माहिती दिली आहे. येथे हवाई दलाने या योजनेची संपूर्ण माहिती दिली आहे.

अग्निवीरांना मिळणाऱ्या सुविधा : या तपशिलानुसार, चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान अग्निवीरांना हवाई दलाकडून अनेक सुविधा ( Many facilities from the Air Force ) पुरविल्या जातील. ज्या कायमस्वरूपी हवाई कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांनुसार असतील. वायुसेनेच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या माहितीनुसार, पगारासह अग्निवीरांना कष्ट भत्ता, गणवेश भत्ता, कॅन्टीन सुविधा आणि वैद्यकीय सुविधादेखील मिळतील. या सुविधा नियमित सैनिकाला मिळतात.

अग्निवीरांना मिळणार विमा संरक्षण : अग्निवीरांना सेवा कालावधीत प्रवास भत्ताही मिळेल. याशिवाय त्यांना वर्षातून ३० दिवसांची रजा मिळणार आहे. त्यांच्यासाठी वैद्यकीय रजेची व्यवस्था वेगळी आहे. अग्निवीरांना सीएसडी कॅन्टीनची सुविधाही मिळणार आहे. सेवेदरम्यान (चार वर्षे) दुर्दैवाने अग्निवीराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला विमा संरक्षण मिळेल. याअंतर्गत त्यांच्या कुटुंबाला सुमारे एक कोटी रुपये मिळणार आहेत.

हवाई दलात भरती 4 वर्षांसाठी असेल : वायुसेनेने सांगितले की, वायुसेना कायदा 1950 अंतर्गत त्यांची हवाई दलात भरती 4 वर्षांसाठी असेल. हवाई दलात अग्निवीरांची वेगळी रँक असेल, जी सध्याच्या रँकपेक्षा वेगळी असेल. अग्निपथ योजनेच्या सर्व अटींचे अग्निवीरांना पालन करावे लागेल. वायुसेनेत नियुक्तीच्या वेळी 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या अग्निवीरांना त्यांच्या पालकांची किंवा पालकांची स्वाक्षरी असलेले नियुक्तीपत्र घ्यावे लागेल. चार वर्षांच्या सेवेनंतर 25 टक्के अग्निवीरांना नियमित केडरमध्ये घेतले जाईल. या २५ टक्के अग्निवीरांची नियुक्ती त्यांच्या सेवा कालावधीतील कामगिरीच्या आधारे केली जाईल.

वायुसेनेनुसार सन्मान व पुरस्कार : वायुसेनेनुसार अग्निवीर हा सन्मान आणि पुरस्काराचा हक्कदार असेल. वायुसेनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अग्निवीरांना सन्मान आणि पुरस्कार दिले जातील. हवाई दलात भरती झाल्यानंतर अग्निवीरांना लष्कराच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जाणून घेऊया काय काय मिळणार आहे ते

1. पगारासोबतच तुम्हाला कष्ट भत्ता, गणवेश भत्ता, कॅन्टीन सुविधा आणि वैद्यकीय सुविधादेखील मिळू शकतील, जसे नियमित सैनिकाला मिळतात. प्रवास भत्ताही मिळेल. २. वर्षातून ३० दिवस रजा असेल. वैद्यकीय रजा वेगळी.

3. सेवेदरम्यान (चार वर्षांच्या आत) मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण मिळेल. कुटुंबाला सुमारे 1 कोटी मिळणार आहेत. यासोबतच राहिलेल्या नोकरीचा पूर्ण पगार आणि सर्व्हिस फंड पॅकेजही मिळणार आहे.

4. कर्तव्य बजावत असताना अपंगत्व आल्यास, 44 लाख रुपये अनुग्रह मिळतील. यासोबतच राहिलेल्या नोकरीचा पूर्ण पगार आणि सर्व्हिस फंड पॅकेजही मिळणार आहे.

5. अग्निवीरांचा एकूण 48 लाखांचा विमा असेल. कर्तव्य बजावताना शहीद झालेल्या जवानांना शासनाकडून एकरकमी आणि सेवा निधी पॅकेजमध्ये 44 लाख देण्यात येतील. याशिवाय नोकरीचा पूर्ण पगार बाकी.

