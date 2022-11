बगहा - नेपाळमधील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भारत नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमा पुढील 72 तासांसाठी सील केली जाईल (India Nepal border sealed for 72 hours). भारत आणि नेपाळच्या अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बिहार आणि उत्तर प्रदेशची नेपाळशी लांब सीमा आहे आणि दोन्ही देशांतील लोकांना सीमा ओलांडण्यासाठी व्हिसा किंवा पासपोर्टची आवश्यकता नाही. (India Nepal border). नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबरला मतदान आहे, (Voting on 20th november in Nepal) त्यासाठी 72 तास अगोदर सीमा सील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारत नेपाळ सीमा

“नवल पारसी जिल्ह्याच्या निवडणूक आयुक्तांना या अटकेबाबत एक पत्र प्राप्त झाले आहे. या आधारे ही कारवाई करण्यात येत आहे. तथापि, सीमा 20 तारखेला म्हणजे रविवारी रात्री 8 वाजता उघडली जाईल.'' - राजेंद्र प्रसाद, गंडक बराज कंपनी कमांडर इन्स्पेक्टर, SSB 21V' कॉर्प्स.

आपत्कालीन सेवांना सूट - निवडणूक आयोगाचे उपसचिव सह प्रवक्ते कमल भट्टराई यांनी भारताच्या गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून याची माहिती दिली आहे. या निर्णयानंतर 17 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून लोकांना या दोन्ही देशांदरम्यान ये-जा करण्याची परवानगी मिळणार नाही. नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबरला मतदान आहे. जर कोणी नेपाळमध्ये एअरलाइन्समधून प्रवास करत असेल तर त्याला पासपोर्ट आणि तिकीट सादर करावे लागेल. अधिकाऱ्याने सांगितले की रुग्णवाहिका, पाण्याचे टँकर, दुधाचे टँकर, अग्निशमन यंत्रे आदींसह आपत्कालीन सेवांना सूट देण्यात आली आहे.

प्रशिक्षित श्वानांची मदत

का घेतला निर्णय - दरम्यान, नेपाळमध्ये होणार्‍या स्थानिक निवडणुका स्वच्छ, निष्पक्ष, निर्भय आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी भारतीय सुरक्षा अधिकारीही सीमा भागात सहकार्य करत आहेत. निवडणुकीच्या वेळी सीमाभागातून अवैध शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होण्याची भीती लक्षात घेऊन सीमाभागात गस्त वाढवण्यात आली आहे. निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी आणि सुरक्षा दलांमध्ये रणनीती आखण्यात आली आहे.

सीमेवर कडेकोट सुरक्षा - वाल्मिकीनगर येथील गंडक बॅरेज भारत-नेपाळ सीमेवर एसएसबी आणि नेपाळ एपीएफ जवानांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक करताना, येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांची कसून तपासणी सुरु केली आहे. सुरक्षेमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून प्रशिक्षित श्वानांची मदत घेतली जात आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर तैनात दोन्ही देशांचे सुरक्षा दल संयुक्तपणे समन्वय प्रस्थापित करून आणि माहितीची देवाणघेवाण करून गुन्हेगारांवर बारीक नजर ठेवत आहेत.