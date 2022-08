लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कन्सल्टंट्स लिमिटेड (UPICON) शी संबंधित कंत्राटदारांच्या ठिकाणांवर आयकर विभागाने छापे Income tax raids at Lucknow टाकून उत्तर प्रदेशातील कानपूर आणि लखनऊसह 22 ठिकाणी छापे टाकले Income tax raids at 22 locations in Lucknow आहेत. मनुष्यबळ पुरवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा गंडा घातल्याप्रकरणी प्राप्तीकर विभागाच्या 24 पथकांनी छापे टाकले. UPCON चे नामनिर्देशित संचालक राजीव कुमार यांच्या लखनऊमधील आयकर पथकाने छापा टाकला आहे. UPCON चे एक संचालक राज्याचे वरिष्ठ IAS अधिकारी देखील आहेत. आयएएस अधिकारीही आयकराच्या रडारवर आहेत.

छाप्यानंतर संपूर्ण शहरात भूमाफिया आणि प्रॉपर्टी डीलरचे धाबे दणाणले यापूर्वी 18 जून रोजी इन्कम टॅक्सने उद्योग उपायुक्त राजेश यादव, मंगलानी ग्रुप आणि गोल्डन बास्केट फर्मवर छापे टाकून कोट्यवधी रुपये जप्त केले होते. बुधवारी वरिष्ठ नोकरशहांच्या जवळचे असल्याचे बोलले जात आहेत. कानपूरमधील राजू चौहान आणि देशराज यांच्या ठिकाणांवर आणि लखनऊमध्ये UPCON संचालक राजीव कुमार यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राजू चौहान आणि देशराज यादव हे उपायुक्त राजेश यादव आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत जमीन व्यवहारात भागीदार होते. आताही त्यांच्याकडे करोडोंची जमीन आहे. कानपूरच्या पंकी भागात प्रॉपर्टी डीलर्सच्या बहुतांश मालमत्ता आहेत. इन्कम टॅक्सच्या छाप्यानंतर संपूर्ण शहरात भूमाफिया आणि प्रॉपर्टी डीलरचे धाबे दणाणले आहेत.

प्राप्तिकर अधिकार्‍यांसह पंकीसोबत इतर अनेक पोलिस ठाण्यांचा फौजफाटाही आहे. राजू चौहान आणि देशराज यांनीही अनेक जमिनींवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून त्यांची विक्री केल्याचे बोलले जात आहे. आता गुपचूप आलेल्या तक्रारीनंतर पोलीस आणि आयकर अधिकाऱ्यांनी छापा टाकला आहे. मंगळवारी सेंट्रल जीएसटी टीमने शहरातील श्री लगन साडीच्या अनेक कंपन्यांवर छापे टाकले होते. income tax raids 22 locations in lucknow kanpur in corruption cases



