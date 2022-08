नवी दिल्ली आयकर विभागाने रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी Income Tax Dept issues notice to Anil Ambani यांच्यावर 420 कोटी रुपयांच्या कथित करचोरीप्रकरणी काळ्या मनी कायद्यांतर्गत खटला Notice to Anil Ambani in case of tax evasion चालवण्याची नोटीस बजावली आहे. हा कर स्वित्झर्लंडमधील दोन बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या 814 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी पैशाशी संबंधित आहे. विभागाने 63 वर्षीय अंबानी यांच्यावर जाणूनबुजून कर न भरल्याचा आरोप Allegation of non-payment of taxes केला आहे.

ते म्हणाले की, उद्योजकाने जाणीवपूर्वक परदेशातील बँक खाती आणि आर्थिक हितसंबंधांचा तपशील अधिकाऱ्यांना दिला Alleged tax evasion of Rs 420 crore नाही. या संदर्भात अंबानी यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या संदर्भात अंबानी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. विभागाने सांगितले की, काळा पैसा (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता लादणे) कर Black Money Act कायदा, 2015 च्या कलम 50 आणि 51 अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

यात दंडासह कमाल 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. विभागाने 31 ऑगस्टपर्यंत या आरोपांवर उत्तर मागितले आहे. उद्योगपतीवर 2012-13ते 2019-20 या आर्थिक वर्षात परदेशात अघोषित संपत्ती ठेवल्याचा आरोप Accused of holding undeclared assets abroad आहे. नोटीसनुसार, कर अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले आहे की, अंबानी हे आर्थिक योगदानकर्ते तसेच बहामासस्थित डायमंड ट्रस्ट आणि दुसरी कंपनी, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड NATU चे लाभार्थी मालक आहेत.

ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे BVI मध्ये NATU ची स्थापना झाली. बहामा ट्रस्टच्या बाबतीत, विभागाला असे आढळले की ती ड्रीमवर्क्स होल्डिंग्स इंक DreamWorks Holdings Inc नावाची कंपनी आहे. कंपनीचे स्विस बँकेत खाते Anil Ambani Swiss Bank Account आहे. 31 डिसेंबर 2007 पर्यंत खात्यात सर्वाधिक $32,095,600 ($32 दशलक्ष) रक्कम होती. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की ट्रस्टला सुरुवातीला $25 दशलक्ष निधी मिळाला होता.

ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड कंपनीची स्थापना

या निधीचा स्रोत अंबानी Anil Ambani Chairman of Reliance Group यांचे वैयक्तिक खाते असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. 2006 मध्ये हे ट्रस्ट उघडण्यासाठी अंबानींनी आपला पासपोर्ट Passport of Anil Ambani केवायसी (नो युवर कस्टमर) दस्तऐवज म्हणून दिला होता असे आढळून आले आहे. या ट्रस्टच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश आहे. ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड कंपनीची British Virgin Islands Company स्थापना जुलै 2010 मध्ये झाली. त्याचे खाते बँक ऑफ सायप्रस (झ्युरिच) मध्ये आहे.

ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक

अंबानी या कंपनीचे आणि तिच्या निधीचे लाभार्थी मालक असल्याचा दावा विभागाने केला आहे. विभागानुसार, कंपनीला बहामामध्ये नोंदणीकृत PUSA नावाच्या संस्थेकडून 2012 मध्ये $100 दशलक्ष मिळाल्याचा आरोप आहे. त्याचे लाभार्थी मालक अंबानी असल्याचे सांगितले जाते. आयकर विभागाने सांगितले की, 'उपलब्ध पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की तुम्ही (अंबानी) विदेशी ट्रस्ट डायमंड ट्रस्टमध्ये आर्थिक योगदानकर्ता तसेच लाभार्थी मालक आहात. कंपनी ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक.च्या बँक खात्याची, NATU आणि PUSA ची लाभार्थी मालक आहे.

काळा पैसा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन

त्यामुळे, वरील संस्थांकडे उपलब्ध असलेले पैसे/मालमत्ता तुमच्या मालकीची आहे. अंबानी यांनी आयकर रिटर्नमध्ये या विदेशी मालमत्तेची माहिती दिली नसल्याचा आरोप विभागाने केला आहे. 2014 मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या काळा पैसा कायद्यातील तरतुदींचे त्यांनी उल्लंघन Violation of provisions of Black Money Act केले. कर अधिकार्‍यांनी सांगितले की अशा वगळणे हेतुपुरस्सर होते. कर अधिकार्‍यांनी दोन्ही खात्यांमधील अघोषित निधीचे मूल्यांकन रु. 8,14,27,95,784 (रु. 814 कोटी) केले आहे. यावरील कर दायित्व 420 कोटी रुपये आहे.

