उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) : एका तरुणीने पोलीस ठाणे गाठून एका संतावर विनयभंग आणि अश्लील बोलल्याचा आरोप केला आहे. आरोप केल्यानंतर काही वेळातच तरुणीचे दुसऱ्या एका संतासोबत लग्न झाल्याचे फोटो आणि मॅरेज सर्टिफिकेट व्हायरल झाले. यानंतर या घटनेत यू-टर्न आला. संत रामेश्वर दास यांनी मला अंमली पदार्थ देऊन संत ग्यानदास यांच्याशी लग्न करण्यास भाग पाडले, असा आरोप तरुणीने केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

संतावर बळजबरी विवाहाचा आरोप : संत रामेश्वर दास यांच्या विरोधात तरुणीने संत ग्यानदास महाराज यांच्यासोबत पोलिस ठाण्यात जाऊन फिर्याद दिली होती. दरम्यान, ग्यानदास आणि मुलीच्या लग्नाचे फोटो आणि प्रमाणपत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यानंतर तरुणीने संत रामेश्वर दास यांच्यावर जबरदस्तीने दारू पाजून लग्न केल्याचा आरोप केला. मुलगी 27 वर्षांची आहे आणि विवाहित संत 42 वर्षांचा आहे. मुलगी व संत यांनी दिलेल्या विवाह प्रमाणपत्रात मुलीचे वय २७ वर्षे अशोक नगर येथील रहिवासी असल्याचे नमूद केले आहे. ग्यानदास या वराचे वय 42 वर्षे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

चिंतामण मंदिरात विवाह : संत ग्यानदास यांचा विवाह उज्जैन येथील चिंतामण मंदिरात झाला होता. त्यानंतर विवाहाची नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र, मुलीने ते खोटे असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक, तरुणी यूपीच्या वृंदावनची रहिवासी आहे. त्यांनी संत रामेश्वर दास यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. महामंडलेश्वर ग्यानदास महाराज यांच्यासह अन्य संतांसह तरुणीने पोलीस ठाणे गाठले. मी गेल्या ६ महिन्यांपासून उज्जैन येथे राहते, असे तरुणीने आपल्या तक्रार अर्जात पोलिसांना सांगितले. संत रामेश्वर दास यांच्याकडून दीक्षा व ज्ञान घेण्यासाठी अनेक भेटी झाल्या.

तंत्रविद्या शिकायला गेली : ग्यानदास महाराजांची शिष्या असल्याचेही मुलीने सांगितले. मी तंत्रविद्या शिकण्यासाठी रामेश्वर दास यांच्याकडे गेलो. मुलीने तक्रारीत सांगितले की, सुरुवातीला सर्व काही ठीक होते, पण नंतर त्याने माझा विनयभंग करण्यास सुरुवात केली. अनेकवेळा विरोध केला असता त्याने धमक्या देण्यास सुरुवात केली. त्याचवेळी या प्रकरणी संत रामेश्वर दास म्हणतात की, मुलगी जमिनीच्या वादातून आरोप करत आहे.

पोलिसांनी सांगितले - आरोप गंभीर आहेत, तपास करत आहोत: वैष्णव समाजाच्या संतांनी रामेश्वर दास यांची भेट घेतली, वाद समजून घेतला आणि याप्रकरणी एसपींशी चर्चा केली. या वादाशी माझा काहीही संबंध नाही, असे संत रामेश्वर दास यांचे म्हणणे आहे. मी तिचे लग्न लावून दिले होते. मी तिला मुलगी बनवले, पण गौघाटजवळील हनुमान मंदिराची पूजा आणि देखभाल पंडित विशाल दास यांच्याकडे सोपवल्याचा आरोप मुलगी करत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास निलगंगा पोलीस करत आहेत. सीएसपी विनोद कुमार मीना यांनी सांगितले की, तक्रार अर्ज तरुणीने दिला असून, आम्ही तपास करत आहोत. तरुणीने साधूवर गंभीर आरोप केले आहेत. काय योग्य आणि काय चूक हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल.

