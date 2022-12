इस्लामाबाद : पाकिस्तान तेहरीक-ए इन्साफचे प्रमुख इम्रान खान यांचे एका महिलेसोबतच्या कथित 'सेक्स टॉक'चे रेकॉर्डिंग ऑनलाइन लीक झाल्यानंतर नवा वाद निर्माण झाला आहे. (Tehreek e Insaf chief Imran Khan) ही दोन भागांची ऑडिओ क्लिप पाकिस्तानी पत्रकार सय्यद अली हैदर यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर शेअर केली आहे. (Leaked audio clip) या ऑडिओ क्लिपमध्ये पाकिस्तानचा माजी पंतप्रधान असणा-या व्यक्तीला एका महिलेची शपथ घेताना ऐकू येत आहे. (Imran Khan sex audio leak)

महिलेशी संभाषण: लीक झालेली ऑडिओ क्लिप पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे प्रमुख इम्रान खान यांच्या महिलेशी कथित वैयक्तिक संभाषणाची आहे. (Imran Khan Audio Clip Viral ) सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या दोन ऑडिओ क्लिपपैकी एक जुनी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुस-या क्लिपमध्ये, जी अलीकडील असल्याचे म्हटले आहे, इम्रान एका महिलेला त्याच्या जवळ येण्यास सांगत आहे. महिलेने नकार दिला असताना, इम्रानने तिला तसे करण्यास सांगितले.

ऑडिओ क्लिप: ज्यानंतर महिला कथितपणे म्हणाली, 'इमरान तू माझे काय केले? मी येऊ शकत नाही.' तथापि, नंतर क्लिपमध्ये, स्त्री दुसऱ्या दिवशी त्याला भेटण्याबद्दल बोलते, ज्यावर इम्रान म्हणतो की त्याला दुसऱ्या दिवशीचे वेळापत्रक बदलावे लागेल. धक्कादायक म्हणजे, कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये (Leaked audio clip) ही महिला असे म्हणताना ऐकू येते की, तिच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये दुखत असल्याने ती त्याला भेटू शकत नाही. क्लिपमधील महिला नंतर इम्रानला सांगते की जर तिची तब्येत परवानगी असेल तर ती दुसऱ्या दिवशी त्याला भेटण्याचा प्रयत्न करेल. यावर, पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानांनी कथितपणे उत्तर दिले की, 'माझे कुटुंब आणि मुले येत असल्याने हे शक्य आहे का ते मी बघेन. मी त्याचा प्रवास लांबवण्याचा प्रयत्न करेन.

षड्यंत्राचा आरोप: ऑडिओ क्लिप आता व्हायरल झाली आहे, या वर्षाच्या सुरुवातीला इम्रान खान यांना सत्तेतून काढून टाकल्यानंतर लीक झालेल्या कथित संभाषणांच्या मालिकेतील नवीनतम. सध्याचे आघाडी सरकार आणि लष्करी आस्थापने आपल्याविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप त्यांनी केला. (An audio leak from the Prime Ministers Office) यापूर्वी पाकिस्तानात पंतप्रधान कार्यालयातून एक ऑडिओ लीक झाला होता.

इम्रानवर देशात जोरदार टीका: मीडिया यूजर्स क्लिप शेअर करत असताना इम्रानवर देशात जोरदार टीका होत आहे. पत्रकार आणि दक्षिण आशियातील पत्रकार नाइला इनायत यांनी ट्विट केले की, या सेक्स कॉल लीकमध्ये इम्रान खान इमरान हाश्मी झाला. पत्रकार हमजा अझहर सलाम यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, खान साहब त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात जे काही करू शकतात. परंतु मला आशा आहे की ते संपूर्ण उम्मासाठी एक आदर्श मुस्लिम नेता म्हणून स्वत: ला सादर करणे थांबवतील.

पाकिस्तानात खळबळ: कथित ऑडिओ टेप लीक झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली आहे. व्हायरल झालेला ऑडिओ इम्रान खानचा आहे की नाही हे अद्याप समजू शकलेलं नसलं तरी संभाषणाच्या शैलीवरून त्यात इम्रान खानच असल्याचं बोललं जात आहे. त्यांचा पक्ष पीटीआयने म्हटले आहे की कथित ऑडिओ लीक हा त्यांच्या चारित्र्याचा खून करण्याचा प्रयत्न होता. पीटीआयचे नेते डॉ अर्सलान खालिद म्हणाले की ऑडिओ क्लिप बनावट आहेत आणि ते जोडले की पीटीआय अध्यक्षांचे राजकीय विरोधक बनावट ऑडिओ टेप आणि व्हिडिओ तयार करण्यापलीकडे विचार करू शकत नाहीत.