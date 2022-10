भोपाळ : दिवाळीत श्री यंत्राच्या पूजेला खूप (IMPORTANCE OF SHREE YANTRA) महत्त्व आहे. श्री यंत्र घरात ठेवल्यास त्याच्या पूजेचे काही विशेष (HOW TO WORSHIP TO GET THE RESULTS) नियम आहे. या पूजेत चूक झाली तर, त्याचा विपरीत परिणामही होऊ शकतो. भोपाळमधील देशातील अद्वितीय राजराजेश्वरी मंदिरात श्री यंत्राची संपूर्ण विधीपूर्वक पूजा केली जाते. दीपोत्सवातील पाच दिवस येथे श्री यंत्राची विशेष पूजा केली जाते. या मंदिरात राजराजेश्वरी माता स्फटिकरुपात विराजमान आहे. महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वतीच्या रूपात विराजलेली राजराजेश्वरी मातेची पूजा केवळ श्री यंत्राच्या रूपात केली जाते. असे मानले जाते की, श्री यंत्राच्या केवळ दर्शनाने 100 यज्ञांच्या बरोबरीचे (YOU GAIN OF 100 YAGYAS BY WORSHIPING) फळ प्राप्त होते. Lakshmi Pujan

श्री यंत्र पूजा

श्री यंत्राच्या पूजेमध्ये हे पाच दिवस : भोपाळमध्ये स्थित राजराजेश्वरी मंदिर हे केवळ मध्य प्रदेशातीलच नव्हे, तर जगभरातील एक अद्वितीय मंदिर आहे. जिथे स्फटिकापासून बनवलेली राजराजेश्वरी मातेची मूर्ती विराजमान आहे. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्या सानिध्यात २०११ मध्ये या मंदिराची स्थापना करण्यात आली. या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे माता राज राजेश्वरीची पूजा केवळ श्री यंत्राच्या रूपात केली जाते. तसे श्री यंत्राचे दर्शन घेण्यासाठी वर्षभर भाविक येथे येतात. पण दीपोत्सवाचे पाच दिवस खूप खास असतात. या दिवसात श्री यंत्राचे दर्शन विशेष फलदायी असते. या दिवसात लोक येथे येतात आणि श्री यंत्राला शुध्द कुंकू अर्पण करतात. माता राज राजेश्वरी आणि श्री यंत्राच्या सेवेत गुंतलेले देवेंद्रानंद जी महाराज सांगतात की, धनत्रयोदशीपासून दिवाळीपर्यंत श्री यंत्राची विशेष पूजा केली जाते आणि विशेषत: फलदायी असते. देवेंद्रानंदजी महाराजांच्या मते, श्री यंत्राची पूजा ही एका शिस्तबध्द पध्दतीने केली जाते. त्यामुळे ही पूजा फक्त ब्रह्मचारीच करू शकतात.

पूजेने समृद्धीचे दरवाजे उघडते : श्री यंत्र उपासनेने सुख, समृद्धी आणि समाधान मिळते. श्री यंत्र उपासनेने वास्तुदोष दूर होतात. सुख वाढवणारे श्री यंत्र आहे. कुटुंबाचे आरोग्य चांगले राहीते. कुटुंबाच्या मालमत्तेत प्रचंड वाढ होते. घरात श्रीयंत्र ठेवल्याने सकारात्मक संवाद होतो.

श्री यंत्र पूजा

श्रीयंत्रावर कुंकू अर्पण केले जाते. श्रीयंत्राला सजवणे विशेष फलदायी असते. धनत्रयोदशीपासून दीपावलीपर्यंत केलेल्या पूजेने मनोकामना पूर्ण होतात. ललिता सहस्त्राच्या नामजपाने पूजा केल्याने विशेष कृपा प्राप्त होते. सामान्य जनतेने श्री यंत्राची पूजा शुध्द स्वरुपात तयार केलेले कुंकू अर्पण करूनच करावी.

श्री यंत्राची पूजा करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात : - घरामध्ये श्री यंत्राच्या धातूच्या रूपाऐवजी चित्राची पूजा करा. श्री यंत्राची धातुरूपात पूजा करण्याचे कठोर नियम आहेत. केवळ ब्रह्मचारीच धातूची पूजा करू शकतो. जे लोक पूजा करतात ते लसूण आणि कांदे यांचा त्याग करतात. गाजर, मसूर, सलगम, पांढरी वांगी देखील निषिद्ध आहे. श्री यंत्राची पूजा करणाऱ्या व्यक्तीने ऊस तोडू नये. माँ राजराजेश्वरीच्या शस्त्रांमध्ये उसाचा वापर केला जात असे.