नवी दिल्ली- भारतातील अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटा ( India experience extreme heatwaves ) आणि वाढत्या तापमानाचा अनुभव येत आहे. अशातच भारताच्या हवामान विभागाने (IMD) नैऋत्य मान्सून अंदमान आणि निकोबार बेटांवर ( IMD on Southwest monsoon ) दाखल झाल्याचे जाहीर केले आहे. मान्सून हंगाम सुरू झाल्याचे संकेत ( onset of the monsoon season ) आयएमडीने दिले आहेत.

अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लगतच्या भागात कमी उष्णकटिबंधीय पातळीवर दक्षिण-पश्चिमी वारे मजबूत झाल्यामुळे पाऊस पडत आहे, असे IMD ने एका निवेदनात म्हटले ( IMD on Monsoon ) आहे. "येत्या दोन ते तीन दिवसांत दक्षिण बंगालच्या उपसागरातील ( Conditions favorable for outhwest monsoon ) काही भाग, संपूर्ण अंदमान आणि अंदमान बेटे आणि पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागराच्या काही भागात नैऋत्य मोसमी पावसाच्या पुढील वाटचालीसाठी परिस्थिती अनुकूल आहे," असे हवामान कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले ( Delhi ) temperatures आहे. दिल्लीचे तापमान ४९ अंश सेल्सिअसच्या जवळपास गेल्याच्या एका दिवसानंतर दिल्लीत सोमवारी तापमानात २-३ अंश सेल्सिअसची घसरण झाली.

तापमान कमी होण्याचा अंदाज-भारतीय हवामान विभागाने म्हटले, की आज तापमान आधीच घसरले आहे. सकाळी 11.30 च्या निरीक्षणानुसार, तापमान आधीच 2-3 अंश सेल्सिअसने घसरले आहे. त्यामुळे, आमच्या निरीक्षणानुसार, आजचे तापमान कालच्या निरीक्षणापेक्षा 2-3 अंश सेल्सिअस कमी असेल. वरिष्ठ म्हणाले. आयएमडीचे शास्त्रज्ञ आर के जेनामानी म्हणाले, "काही स्थानकांवर ४६-४८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले होते, ते ४३-४४ अंशांपर्यंत खाली येईल. सफदरजंगसाठी ते ४२-४३ अंश सेल्सिअस राहील. उद्यापासून ३-४ दिवस दिलासा मिळेल. मग तापमान पुन्हा वाढेल,” ते पुढे म्हणाले.

122 वर्षांतील देशातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद - आयएमडीनेही सोमवारी दिल्लीत वादळाचा अंदाज वर्तवला आहे. या वर्षी विक्रमी उष्णतेची लाट पाहणाऱ्या राष्ट्रीय राजधानीबद्दल, आयएमडीचे शास्त्रज्ञ जेनामनी म्हणाले की मार्च हा असामान्य होता. कारण 122 वर्षांतील देशातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली होती. एप्रिलपर्यंत, तिसरे-सर्वोच्च तापमान नोंदवले गेले होते. परंतु वायव्य भारतात 122 वर्षांतील सर्वात उष्ण तापमान आहे. मे महिन्यात पहिले 10 दिवस चांगले होते. त्यामुळे, मला वाटत नाही की हा महिना फारसा असामान्य असेल, असेही हवामान विभागाने म्हटले आहे.

