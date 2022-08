नवी दिल्ली : आशिया चषक 2022 Asia Cup 2022 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्यात दोन्ही संघांना संथ गोलंदाजीचा फटका सहन करावा लागला आणि शेवटच्या षटकात केलेल्या धावांवरही त्याचा परिणाम दिसून आला. आशिया चषक 2022 च्या सामन्यात टीम इंडियाने 5 विकेट्सने शानदार विजय नोंदवला, तेव्हा या सामन्यात पाकिस्तानची संथ गोलंदाजी देखील याचे प्रमुख कारण ठरली. एक खेळाडू वर्तुळाबाहेर राहिला असता तर शेवटच्या षटकांमध्ये धावगती रोखता आली असती.

भारतीय संघाची परिस्थितीही अशीच होती की त्यांना शेवटच्या तीन षटकांसाठी 30 यार्डच्या आत एक अतिरिक्त खेळाडू ठेवावा लागला (भारत आणि पाकिस्तानने क्षेत्ररक्षण का बदलले), कारण भारतीय क्रिकेट संघ आपले षटक निर्धारित वेळेत पूर्ण करू शकला नाही. पाकिस्तानी क्रिकेट संघाचेही असेच झाले. दोन्ही संघांच्या डावाचा शेवटचा भाग म्हणजे एका अतिरिक्त खेळाडूला 30 यार्डांच्या आत खेळावे लागले. त्यामुळे सीमारेषेजवळ राहणाऱ्या खेळाडूंची संख्या कमी झाली आणि शेवटच्या षटकांमध्ये दोन्ही संघांना चौकार आणि षटकारांचा फटका बसला.

सामन्यात हार्दिक पांड्या गोलंदाजी करताना

यानंतर आयसीसी ICC ने एक नवीन नियम New Rules of ICC बनवला आहे, ज्यामुळे दोन्ही संघांना असे करावे लागले. हा नवीन नियम काय म्हणतो ते मी तुम्हाला सांगतो.

विकेट घेतल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडू

आयसीसीने त्यांच्या संबंधित डावाच्या शेवटी भारत आणि पाकिस्तानने तीन-यार्ड वर्तुळात अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक लादल्याबद्दल माहिती सामायिक केली आहे आणि म्हटले आहे की "भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही आशियातील त्यांच्या गोलंदाजीच्या डावाचा अंतिम टप्पा खेळावा लागेल. रविवारी चषक स्पर्धा." मला 30-यार्डच्या 30 yards वर्तुळात अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. कारण दोन्ही संघ त्यांच्या अंतिम षटकातील पहिला चेंडू डावाच्या निर्धारित वेळेपर्यंत टाकू शकले नाहीत, या नियमाचे पालन करून त्यांना एका खेळाडूला गोल करणे भाग पडले. या वर्षी जानेवारी 2022 मध्ये स्लो ओव्हर रेटसाठी हा नवीन दंड New penalties for slow over rates करण्यात आला आहे, जेणेकरून खेळाचा वेग सुधारता येईल.

आयसीसी म्हणते की "आयसीसी आचारसंहितेच्या अनुच्छेद 2.22 Article 2.22 of the ICC Code of Conduct मध्ये असे म्हटले आहे की, मन्यातील स्लो ओव्हर रेट निर्बंधांव्यतिरिक्त आहे. हा नियम या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या विश्वचषकालाही लागू होईल. "

