हैदराबाद : ( Thieves In Hyderabad ) उप्पलमधील राजधानी व्यतिरिक्त, हल्लेखोरांनी कल्याणपुरी, नाचरमधील नागेंद्रनगर, ओयूमधील रवींद्रनगर, चिलाकलागुडा येथील रामालयम गुंडू आणि रामगोपालपेट रेल्वे स्टेशन येथे महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळ्या हिसकावून ( Chain Snatching ) घेतल्या. उप्पलपासून सकाळपासून सिकंदराबाद ते रंगोपालपेठपर्यंत सलग सहा दरोडे पडले. (Chain Snatching At 6 Places In 2 Hours in Hyderabad )

5 तोळ्याची सोनसाखळी चोरी : सिकंदराबाद येथील रंगोपालपेठ कृष्णनगर कॉलनी येथे रात्री आठ वाजता ज्योतिबिन नावाची महिला रस्त्याने पायी जात होती. चिलुकानगरमध्ये चोरट्यांनी आणखी एका महिलेचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. ओयू अंतर्गत रवींद्रनगरमध्ये, जनकम्मा नावाची वृद्ध महिला तिच्या घरासमोर फुले खरेदी करत होती.एका पल्सर दुचाकीवरून मागून आलेल्या दोन गुंडांनी तिचा पत्ता शोधला. ती बोलत असताना त्यांनी साखळी तोडून पळ काढला. नचाराम पोलिस स्टेशन अंतर्गत नागेंद्रनगरमध्ये विमला, एक वृद्ध महिला तिच्या घरासमोर झोपली होती. दोन लोक तिच्याकडे फुले मागण्यासाठी आले. या क्रमाने त्यांनी तिचे लक्ष दुसरीकडे वळवून तिच्या गळ्यातील 5 तोळ्याची सोनसाखळी चोरी केली.(Thieves In Hyderabad )

दिल्लीतील आंतरराज्य टोळीशी संबंध : पीडितांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत सर्वत्र दक्षता दाखवली. दरोडेखोर हे दिल्लीतील आंतरराज्य टोळीशी संबंधित असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. रेल्वे स्थानकांवर संशयित आणि इतर वाहनांची तपासणी केली जात आहे. दरोडेखोरांची टोळी रेल्वेने दिल्लीला पळून गेली असावी, असा पोलिसांना संशय आहे. उप्पल ते सिकंदराबाद येथील रामगोपालपेठपर्यंत सलग सहा साखळी दरोडे पडले. रेल्वेत चोरट्यांची टोळी दिल्लीला पळून जाण्याची शक्यता असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी रेल्वे स्थानकांवर चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.संशयितांची कसून चौकशी केली जात आहे. वाहनांची तपासणीही तीव्र करण्यात आली आहे. सिकंदराबाद येथील चोरीत आरोपींनी वापरलेली दुचाकी नंदनवन येथे सोडल्याचे पोलिसांना आढळून आले. रंगोपालपेठ पोलिसांनी दुचाकी जप्त केली. पोलीस संशयितांची माहिती घेत आहेत. ( Hyderabad Crime )

गाड्याची कसून तपासणी : हे सर्व गुन्हे यापूर्वीही दिल्ली गँगने केल्याचा संशय असलेल्या आंतरराज्यीय टोळीने ( Interstate Gang ) केल्याचे दिसते. रेल्वे किंवा विमानाने पळून जाण्याची शक्यता आहे. रेल्वे स्थानकांवर, विशेषत: ज्या प्लॅटफॉर्मवर गाड्या दिल्ली आणि उत्तरेकडील राज्यांकडे जातात आणि विमानतळावर कसून तपासणी केल्यास त्वरित माहिती मिळू शकते, असे डीसीपी गुन्हे रचकोंडा यांनी पोलिस अधिकार्‍यांना सांगितले.