छतरपुर : खजुराहोजवळील बमिठा पोलीस ठाण्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे पतीने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता अर्ध्या वयाच्या मुलीशी लग्न केले. ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी न आल्याने आणि रेशन मिळणेही बंद झाल्याने ही बाब महिलेला समजली. मग ती मुलांसह गावात पोहोचली तेव्हा तिथलं दृश्य काही वेगळच होते. इकडे तिच्या पतीने दुसरा संसार थाटला होता. महिलेचा आरोप आहे की, तिच्या निषेधार्थ तिच्या पतीने तिला आणि तिच्या मुलांना मारहाण केली आणि तिथून हाकलून लावले. या महिलेने सांगितले की, दिवाळीला दिवा लावायला तेलही नाही, दोन वेळची भाकरीही नाही.

पहिली पत्नी असताना पतीने केले दुसरे लग्न; पत्नीसह मुलांना मारहाण

अर्ध्या वयाच्या दुसऱ्या मुलीशी लग्न : पाटण गावातील उषा रकवार यांनी सांगितले की, तिच्या लग्नाला जवळपास 20 वर्षे झाली आहेत. पती दीपक राकवार याच्यासोबत ती बराच काळ गावाबाहेर काम करत होती. त्याला ४ मुले आहेत. त्यापैकी एका मुलीचे लग्न झाले आहे. उर्वरित ३ मुले एकत्र राहतात. या महिलेने सांगितले की, ती मजुरीचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करते. तिच्या पतीला दारूचे व्यसन होते. त्यामुळे त्यांनी आपली जमीन गहाण ठेवली होती. विरोध केल्यावर पतीने महिलेला मारहाण केली. उषाने सांगितले की, काही काळापूर्वी तिच्या पतीने तिला घरातून हाकलून दिले होते आणि ते मुलांना ओळखण्यासही नकार देत होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदानाची स्लिप महिलेकडे आलीच नाही, त्यानंतर माहिती घेतली असता गावातून महिलेचे नाव कापण्यात आल्याचे समोर आले. मग रेशन स्लिप येणे बंद झाले, म्हणून गावात जाऊन माहिती घेतली. तेथे पतीने तिच्या संमतीशिवाय दुसरे लग्न केल्याचे उघड झाले. ती आपल्या मुलांसह सासरच्या घरी पोहोचली तेव्हा तिची दुसरी पत्नी तिच्यासोबत होती. तिने विरोध केला असता पतीने महिला व तिच्या मुलांना मारहाण करून तेथून पळवले. यासाठी अनेकवेळा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या मात्र आजतागायत कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. पतीसह सचिवानेही फॅमिली आयडीमधून महिलेचे नाव बनावट पद्धतीने कापले आहे. त्यामुळे त्यांना कोणताही शासकीय लाभ मिळत नाही.

वडिलांनी ओळखण्यासही नकार दिल्याचे मुलीने सांगितले : दिवाळीला दिवा लावण्यासाठी तेल नसल्याचे महिलेने सांगितले. दोन वेळची भाकरीही मोठ्या कष्टाने गोळा करून मुलांची व पोटाची खळगी भरत आहे. तर उषा रकवार यांची मुलगी सपना हिने सांगितले की, आई आणि वडिलांमध्ये भांडण झाले, त्यानंतर तिच्या वडिलांनी सर्वांना घरातून हाकलून दिले आणि इतर काकूंना घरी ठेवले. आता ते ओळखण्यासही नकार देत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर वकील अरुण उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे की, सरकारी कागदपत्रांशी छेडछाड करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. सरकारी दस्तऐवजातून महिलेचे नाव तिच्या संमतीशिवाय काढून टाकणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. यासाठी पंचायत कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.