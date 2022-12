अलिगढ : बायकोच्या गडद (काळा) रंगामुळे पतीने तिला तलाक दिल्याचे प्रकरण समोर आले (Triple Talaq) आहे. (Triple talaq after marriage in Aligarh ) लग्न झाल्यापासून पत्नीत्या रंगावरून पतीला राग येत होता. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये याविषयावरून वारंवार भांडणे होत (Divorce due to dark complexion of wife in Aligarh) होती. अखेर लग्नाच्या 3 वर्षानंतर रागाच्या भरात त्याने पत्नीला (Aligarh Crime) तीनदा तलाक म्हणत घराबाहेर काढले आहे.

पोलीस ठाण्यात तक्रार - यानंतर पीडितेने बन्नादेवी पोलिस ठाण्यात पतीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिहेरी तलाकचा गुन्हा दाखल केला होता, (Husband gave triple talaq in Aligarh) मात्र, त्यानंतर आजतागायत याप्रकरणी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे त्रस्त झालेली पीडित महिला न्यायासाठी पोलिसांच्या चकरा मारत आहे.

काय आहे प्रकरण - ठाणे बन्नादेवी येथील रहिवासी असलेल्या या तरुणीचा विवाह सराय रमण यांच्याशी ३ वर्षांपूर्वी झाला होता. लग्नापूर्वी वधू- वरांचे वडील एकमेकांचे चांगले मित्र होते. पीडितेच्या वडिलांना त्यांच्या घरी बनवलेले जेवण मिळाले, कारण मित्राच्या घरी कोणी नव्हते आणि ते देण्यासाठी ते मित्राच्या घरी जात होते. पण, त्यानंतर वाटेतच जीटी रोडवर त्यांचा ट्रकसोबत अपघात झाला. यामुळे पीडितेच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. तर दुसरीकडे मृताच्या जवळच्या मित्राने कर्तव्य पार पाडत आपल्या मुलाचे आपल्या मुलीशी लग्न लावून दिले.

लग्नाच्या रात्री वराला आपल्या वधूचा काळसर चेहरा दिसला तेव्हा त्याला राग आला. यामुळे संतापलेल्या तरुणाने पत्नीपासून दूर राहण्यास सुरुवात केली. दोघांमधील अंतर इतके वाढले की, अखेर लग्नाच्या ३ वर्षानंतर तरुणाने बेगमला घटस्फोट दिला (Husband divorce to wife after marriage in Aligarh) देऊन तिला घराबाहेर हाकलून दिले. पीडित मुलगी 3 वर्षांपासून तिच्या घरी राहत होती. पीडितेने पोलिस ठाण्यात तक्रार पत्र दिले आणि तिहेरी तलाकचा गुन्हा दाखल केला. मात्र, अद्याप या तरुणाला पकडण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. पोलिसांनी धाव घेतल्यानंतर पीडित तरुणी अस्वस्थ झाली आहे. ती न्यायासाठी याचना करत आहे. त्याची कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. या वधूचा एकच दोष होता की तिचा रंग गडद आहे. त्यामुळे नवराही तिचा होऊ शकला नाही.