सीतापूर (उत्तर प्रदेश) : मित्राच्या मदतीने एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीचा गळा आवळून तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून टाकल्याचा आरोप आहे. ( Husband Friend Held For Killing Wife ) पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याचे नाव पंकज मौर्य असे आहे. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. पत्नीचा मृतदेह 8 नोव्हेंबर रोजी सापडला होता. पोलिसांनी आरोपीला मदत करणाऱ्या मित्रालाही अटक ( friend who helped the accused was also arrested ) केली आहे.

शेतात मृतदेह आढळून आला : 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी, रामपूर कलान परिसरातील चहारपूर येथील उसाच्या शेतात एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. त्या महिलेच्या मृतदेहातून तिचा एक हात, एक पाय आणि डोके गायब होते. यानंतर त्या महिलेची ओळख पटवणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. सीतापूरचे एसपी घुले सुशील चंद्रभान, एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंग आणि रामपूर कलान पोलिस स्टेशनसह श्वान पथकाचे पथकही घटनास्थळी पोहोचले.

पतीनेत केली पत्नीची हत्या : ही घटना पोलिसांसाठी मोठे आव्हान होते, मात्र पोलिसांनी आता या महिलेची ओळख पटवली आहे. ज्योती उर्फ ​​स्नेहा असे या महिलेचे नाव आहे. महिलेची हत्या तिचा पती पंकज मौर्याने केली होती. पंकजने चौकशीदरम्यान पोलिसांना सांगितले की, त्याची पत्नी नशेच्या गोळ्या आणि औषधे घेत होती. अनेकदा दुसऱ्याच्या घरी अनेक दिवस राहायची. समजावूनही सुधारणा झाली नाही आणि त्यामुळे दोघांमधील संबंध बिघडत गेले. पंकजने त्याचा मित्र दुर्जन याच्यासोबत त्याच्या हत्येचा कट रचला आणि ७ नोव्हेंबरलाच त्याने पत्नीची हत्या केली. आरोपीच्या सांगण्यावरून ज्योतीच्या पायाचे हाड, हत्येसाठी वापरलेले हत्यार आणि महिलेच्या साडीचा तुकडा यासह इतर पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत.

पत्नीची गळा आवळून हत्या : सीतापूरचे पोलीस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान यांनी सांगितले की, आरोपी पंकजची चौकशी केली असता ज्योती 8-10 वर्षांपूर्वी आजारी पडल्याचे समजले, तेव्हापासून तिने काही औषधे घेणे सुरू केले होते. औषध घेतल्यानंतर ती नशेत राहायची. पतीने तिला ते देणे बंद केल्यावर ती ज्या कोणाला भेटेल त्यांच्याकडून औषधे आणण्याचा प्रयत्न करायची. याआधीही पत्नी अनेकवेळा घराबाहेर पडली होती. याला दुजोरा देताना महिलेच्या बहिणी आणि मुलांनी सांगितले की, पत्नीच्या या कृतीमुळे आपली बदनामी होत असल्याचे पंकजला वाटत होते. पंकजने दोन साथीदारांच्या मदतीने महिलेचा साडीने गळा आवळून खून केला आहे.