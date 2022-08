नवी दिल्ली देशात असे अनेक लोक जिवंत आहेत, ज्यांना कागदावर मृत dead on paper घोषित करण्यात आले आहे. कौटुंबिक वादातून किंवा स्वार्थासाठी कुटुंबीयांना मृत घोषित करण्यात आले आहे. रक्त मांसाचा हा जिवंत माणूस वर्षानुवर्षे स्वतःला जिवंत राहण्यासाठी झगडत आहे. कारण ते कागदावर जिवंत असतील तरच त्यांना त्यांचे हक्क मिळणार आहेत. यासाठी अनेक लोक दीर्घकाळ लढा देत आहेत.

या लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीत राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरटीआय कार्यकर्ते हरपाल राणा 28 ऑगस्ट रोजी जंतरमंतर येथे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार Harpal Rana will go on hunger strike आहेत. राणा यांनी सांगितले की, आमच्या संपर्कात यूपी, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील सुमारे 20 ते 25 लोक आहेत. कौटुंबिक वादामुळे त्याच्या कुटुंबीयांनी अधिकृतपणे मृत घोषित केले. त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. अशा अनेक व्यक्ती आहेत, जे गेल्या अनेक वर्षांपासून जंतरमंतरवर Hunger Strike At Jantar Mantar बसून सरकार आणि प्रशासनाविरुद्ध त्यांना जिवंत घोषित करण्याची मोहीम राबवत Movement of people declared dead at Jantar Mantar आहेत.

जिवंत घोषित करण्याच्या मागणीसाठी जंतर मंतरवर मृत व्यक्ती करणार उपोषण, असे आहे प्रकरण

वर्षानुवर्षे लढा देऊनही त्यांना आजतागायत यश मिळालेले नाही. तसेच काही लोकांना प्रदीर्घ लढ्यानंतर जिवंत घोषित करण्यात आले, परंतु तरीही ते अधिकारांपासून वंचित आहेत. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे बळी, असे लोक आता 28 तारखेला जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीत येत आहेत. अशा लोकांसाठी आवाज उठवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे हरपाल राणा म्हणाले. त्यांच्या सोबतच घरातील लोकांनी त्यांची फसवणूक करून वैयक्तिक स्वार्थासाठी त्याला मृत घोषित केले आणि आता तो प्रत्येक बदरापासून अडखळत आपले जीवन जगत आहे.

कुणी रेल्वे स्टेशनवर भीक मागत आहेत, कुणी मंदिर किंवा गुरुद्वाराबाहेर बसून. जंतरमंतरवर चहाचा टप्पा उभारून एक माणूस गेल्या 10 वर्षांपासून आपले जीवन जगण्यासाठी लढा देत आहे. मी जिवंत आहे असा फलकही त्यांनी लावला आहे. सरकारी पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी कुठेतरी कुटुंबीयांनी आपल्या प्रियजनांना मृत घोषित करून पेन्शनचा लाभ घेत आहेत. लढा देऊनही लोकांना न्याय मिळाला नाही, तर न्यायासाठी न्यायालयात दाद मागणार आहे. HUNGER STRIKE AT JANTAR MANTAR TO BRING ALIVE THOSE DECLARED DEAD ON PAPER

हेही वाचा VIRAL VIDEO मृत मुलाला जिवंत करण्यासाठी कबरेतून काढले, मंत्रतंत्र अपयशी झाल्याने परत केले दफन