पाटणा बिहारमधील सीबीआयचे छापे दिवसभर चर्चेत CBI raids on RJD leaders in Bihar राहिला. सीबीआयने अनेक आरजेडी नेत्यांच्या अड्ड्यावर छापे टाकले. बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकार सूडाच्या भावनेने कारवाई करत असल्याचा आरोप आरजेडी नेत्यांनी केला. मात्र सीबीआयच्या विश्वसनीय सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर या नेत्यांच्या घरी बरीच मालमत्ता सापडली HUGE ASSETS FOUND IN CBI RAID आहे. बेनामी कागदपत्रे आणि मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. सध्या सीबीआयकडून याबाबत अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

200 हून अधिक जमिनीचे करार जप्त सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, RJD नेत्यांच्या जागेवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये 200 हून अधिक जमिनीची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. याशिवाय 20 किलोहून अधिक सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. इतकंच नाही तर दिल्लीतील गुडगावमध्ये तयार होत असलेल्या मॉलचे कागदही आरजेडीचे आमदार सुनील कुमार सिंह यांच्या घरातून जप्त करण्यात आले आहेत. छाप्यात मोठ्या प्रमाणात रोकडही सापडली आहे. येथे बुधवारी छापेमारीच्या संदर्भात बिहारमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते.

पाटणा, कटिहार आणि मधुबनीमध्ये छापेमारी केंद्रीय तपास संस्थेचे पथक पाटणा, कटिहार आणि मधुबनीमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहे. सीबीआयने ज्या RJD नेत्यांवर कारवाई केली आहे त्यात RJD MLC सुनील सिंह, RJD माजी MLC सुबोध राय, राज्यसभा खासदार अशफाक करीम आणि फयाज अहमद यांचा समावेश आहे. यासोबतच सीबीआय गुरुग्रामच्या सेक्टर 71 मध्ये असलेल्या अर्बन क्युबास मॉलवरही छापा टाकत आहे. त्याबदल्यात नोकऱ्या देण्याच्या प्रकरणी सीबीआयने आपला पेच घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे.

खासदार फयाज अहमद यांच्या निवासस्थानावर छापा मधुबनीमध्ये बुधवारी सकाळी सीबीआयच्या पथकाने आरजेडीचे राज्यसभा खासदार डॉ. फयाज अहमद यांच्या निवासस्थानावर छापा CBI Raid In Madhubani टाकला. निवासस्थानी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. बुधवारी पहाटे चार वाजताच सीबीआयचे पथक पोहोचले होते. छाप्यादरम्यान अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि भरपूर पैसे मिळाल्याची माहिती आहे. मात्र, याबाबत सीबीआयकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.

गुरुग्राममधील मॉलवर छापा सीबीआयने बुधवारी बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या गुरुग्राममधील अर्बन क्यूब्स मॉलवरही छापा टाकला. मिळालेल्या माहितीनुसार, या मॉलमध्ये तेजस्वी यादव यांची हिस्सेदारी आहे. ही बाबही नोकरीऐवजी जमिनीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक, आरोप असा आहे की, लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी रेल्वेत नोकरीच्या बदल्यात अनेक ठिकाणी जमिनी लिहून घेतल्या होत्या. तेजस्वी यादव यांच्या नावावरही अनेक जमिनी लिहिल्याचा आरोप आहे. मात्र, तेजस्वी त्यावेळी अल्पवयीन होता.

आरजेडी नेते सुनील कुमार सिंह यांच्या घरावर छापा आरजेडी नेते सुनील कुमार सिंह यांच्या घरावर सीबीआयचे छापे टाकण्यात आले. सुनील कुमार सिंह हे पक्षाचे कोषाध्यक्षही आहेत. सुनील कुमार सिंह हे देखील लालू कुटुंबाचे जवळचे मानले जातात. सीबीआयने सुनील सिंग राहत असलेल्या रेड जेडी महिला महाविद्यालयाजवळील अपार्टमेंटमध्ये ही कारवाई केली आहे. सीबीआयच्या कारवाईचे वृत्त समजताच सुनील कुमार यांचे शेकडो समर्थक त्यांच्या घराबाहेर पोहोचले आणि त्यांनी सीबीआयविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. HUGE ASSETS FOUND IN CBI RAID ON RJD LEADERS IN BIHAR

