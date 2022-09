अनेकदा आपण आपले पैसे गुंतवणुक करण्यासाठी योग्य पर्याय शोधत असतो. (PPF) पीपीएफ खाते काढुन, त्यात गुंतवणुक करणे म्हणजे ही एक सुरक्षित गुंतवणुक ठरु शकते. खाते उघडल्यानंतर 15 वर्षांनी मॅच्युरिटी झाल्यावर, (PPF) पीपीएफ खातेदार, पीपीएफ खातेखात्यातून पैसे काढू How to withdraw PPF money from bank account शकतात. मॅच्युरिटीवर पीपीएफ खात्यातून संपूर्ण निधी काढता येतो. खाते उघडण्याच्या सातव्या वर्षापासून पीपीएफ खातेधारकाला काही पैसे काढण्याचा पर्याय देखील यामध्ये उपलब्ध आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात फक्त एकदा ठरवुन दिलेल्या मुदतीप्रमाणे पैसे काढण्याची परवानगी असते. काही ठोस कारणास्तव पाच वर्षानंतर, पीपीएफ खाती अकाली बंद करण्याची देखील परवानगी आहे.

फॉर्म C मध्ये आहेत तीन विभाग : जर तुम्हाला पीपीएफ खात्यातून अंशत: किंवा पूर्ण पैसे काढायचे असतील, तर तुम्हाला पीपीएफ खाते उघडलेल्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस शाखेत फॉर्म सी सबमिट करणे आवश्यक आहे. बँकेतील तुमच्या पीपीएफ खात्यातून पैसे कसे काढायचे ? ते पुढे टप्प्या टप्प्याने सांगितले आहे. तुम्ही बँकेच्या वेबसाइटवरून पीपीएफ काढण्याचा फॉर्म किंवा फॉर्म C डाउनलोड करू शकता. ते तुमच्या बँकेच्या शाखेतूनही गोळा केले जाऊ शकते. फॉर्म C मध्ये तीन विभाग आहेत.

फॉर्मचा पहिला भाग म्हणजे घोषणा विभाग : या विभागात, तुम्हाला तुमचा पीपीएफ खाते क्रमांक आणि तुम्हाला खात्यातून काढायची असलेली रक्कम द्यावी लागेल. त्याशिवाय, खाते किती वर्षांपासून सक्रिय आहे, हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला अल्पवयीन व्यक्तीच्या पीपीएफ खात्यातून पैसे काढायचे असतील, तर त्याचे नाव फॉर्ममध्ये नमूद केले पाहिजे.

कार्यालय-वापर विभाग: फॉर्मचा दुसरा भाग अधिकृत वापरासाठी आहे. या भागात खालील गोष्टींचा समावेश आहे

1) पीपीएफ खाते उघडण्याची तारीख

२) काढताना तुमच्या पीपीएफ खात्यात एकूण उपलब्ध रक्कम

3) तुम्ही तुमच्या पीपीएफ खात्यातून पैसे काढले असल्यास तुमच्या मागील पैसे काढण्याच्या मंजुरीची तारीख

फॉर्मचा तिसरा भाग पावती विभाग : तिसऱ्या विभागात तुम्हाला मिळालेली रक्कम भरल्यानंतर किंवा काढल्यानंतर फॉर्मवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला या अर्जासोबत तुमचे पीपीएफ पासबुक जोडणे आवश्यक आहे. शेवटी, फॉर्मवर महसूल मुद्रांक जोडा आणि त्यावर स्वाक्षरी करा. बँकांच्या वेबसाइटनुसार मंजूर केलेली रक्कम थेट तुमच्या बचत खात्यात जमा केली जाते किंवा तुम्ही डिमांड ड्राफ्टसाठी विनंती करू शकता.

पीपीएफ काढणे: तुम्ही पीपीएफ ऑनलाइन काढू शकता का? बँकांनी अद्याप पीपीएफ काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित केलेली नाही. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांना संबंधित बँकेच्या शाखेला भेट द्यावी लागेल. ज्यांच्यासोबत त्यांनी पीपीएफ खाते उघडले आहे. ऑनलाइन पीपीएफ काढणे हे नेट बँकिंगद्वारे पात्र पैसे काढण्याची रक्कम ऑनलाइन तपासण्यापुरते मर्यादित आहे. तथापि, गुंतवणूकदारांनी फॉर्म सी भरून संबंधित बँक शाखेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये सबमिट करणे आवश्यक असते.