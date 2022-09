हैदराबाद : आजकाल वजन कमी करण्याचा ट्रेंड ( Weight loss trends ) झपाट्याने वाढत आहे. वजन कमी करण्यासाठी लोक अनेक प्रकारचे डाएट प्लॅन्स, व्यायाम, योगा आणि फूड स्किन प्लॅन्स वापरतात. अनेक वेळा अतिव्यायाम आणि आहारामुळे शरीराला पुरेसे पोषण आणि ऊर्जा मिळत नाही. त्यामुळे अशक्तपणा, चक्कर येणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे वजन कमी होवो किंवा कमी न होवो पण आरोग्य नक्कीच कमी होते. जर तुम्हीही वजन कमी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही मधाचा वापर करू शकता.

मधामध्ये ( Benefits of honey ) असलेले कार्बोहायड्रेट्स, रिबोफ्लेविन, नियासिन, व्हिटॅमिन बी6, व्हिटॅमिन सी आणि अमिनो अॅसिड शरीराचे वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. याशिवाय मधामध्ये कॅलरी आणि साखरेचे प्रमाण खूपच कमी असते. जे सेवन केल्याने शरीराचे वजन झपाट्याने कमी होण्यास मदत होते.

वजन कमी करण्यासाठी मध फायदेशीर का आहे ( Why is honey beneficial for weight loss ) ?

मध कॅलरीज कमी करते ( Honey Reduces calories )-

नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी माहितीनुसार, मधाचे सेवन केल्याने शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळते. मधाचे नियमित सेवन केल्यास ते फॅट बर्नरचे काम करते. जे वजन झपाट्याने कमी करण्यास मदत करते.

मध ऊर्जा वाढवण्यासाठी उपयोगी ( Honey is useful for increasing energy )

मधामध्ये असलेले फ्रक्टोज (साखर) शरीराला ऊर्जा देण्याचे काम करते. वजन कमी करण्याच्या प्रवासादरम्यान, ज्या लोकांना थकवा, डोकेदुखी, निद्रानाश आणि अशक्तपणा यासारख्या समस्या आहेत. त्यांना मधाचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. मधाचे सेवन केल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते. यासोबतच थकवा आणि अशक्तपणाची समस्याही दूर होण्यास मदत होते.

मध चयापचय वाढवते ( Honey increases metabolism )

शरीराचे वजन आणि लठ्ठपणा वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चयापचय मंदावणे. मधाचे नियमित सेवन केल्याने शरीरातील चयापचय क्रिया वाढण्यास मदत होते. चयापचय वाढल्याने शरीराचे वजन वेगाने कमी होण्यास मदत होते.

मधामध्ये पी-कौमॅरिक ऍसिड असते, जे शरीराचे डिटॉक्सिफिकेशन करण्यास मदत करते. जंक फूड, कोल्ड्रिंक्स, कॅफिनचे सेवन केल्यानेही वजन वाढू शकते. अशा स्थितीत मधाचे सेवन केल्याने शरीराचे डीप क्लीन करण्यास मदत होते.

वजन कमी करण्यासाठी मधाचे सेवन कसे करावे ( How to consume honey to lose weight )?

वजन कमी करण्यासाठी, सकाळी रिकाम्या पोटी एक ग्लास कोमट पाण्यात 1 चमचे मध पिण्याचा सल्ला दिला जातो. अनेक वेळा लोकांना रिकाम्या पोटी मधाचे पाणी पिण्याचा त्रास होतो, अशा परिस्थितीत लिंबू पिऊ शकता. याशिवाय तुम्ही नियमित चहा किंवा ग्रीन टीमध्ये मध घालूनही वापरू शकता.

वजन कमी करण्यासाठी मध किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीचे सेवन करताना लक्षात घ्या की, जास्त प्रमाणात काहीही खाणे किंवा पिणे शरीराला हानी पोहोचवू शकते. त्यामुळे मधाचे सेवन नेहमी संतुलित प्रमाणात करावे.

