निरोगी दात मिळविण्यासाठी आयुष्यभर काळजी घ्यावी लागते. तुमचे दात छान आहेत असे तुम्हाला सांगण्यात आले असले तरीही, त्यांची काळजी घेण्यासाठी आणि भविष्यात होणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी दररोज योग्य पावले उचलणे (Good Care Of Teeth) महत्त्वाचे आहे. यामध्ये दातांची काळजी घेणाऱ्या योग्य वस्तु वापरणे. तसेच तुमच्या दैनंदिन सवयी बदलविणे (How to take good dental care) गरजेचे आहे.

दात घासल्याशिवाय झोपू नका : दिवसातून किमान दोनदा ब्रश करण्यासाठी डॉक्टर सांगत असतात. तरीही, आपल्यापैकी बरेच जण रात्री दात घासण्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण झोपायच्या आधी ब्रश केल्याने दिवसभर साचणारे जंतू आणि प्लेक निघून जातात.

योग्य ब्रश खरेदी करा : तुम्ही ब्रश कसे करता हेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे — खरे तर, दात योग्यपणे न घासणे हे, जवळजवळ ब्रश न करणे इतकेच वाईट आहे. ब्रश करायला वेळ घ्या, टूथब्रश हलक्या, गोलाकार हालचालीत हलवा आणि प्लेक काढा. दररोज न काढलेली प्लेक दातांवर काही दिवसाने अगदी घट्ट जमु शकते. ज्यामुळे कॅल्क्युलस जमा होणे आणि हिरड्यांना नेहमी नेहमी सूज येऊ शकते.

तुमच्या जिभेकडे दुर्लक्ष करू नका : तुमच्या जिभेवर प्लेक देखील तयार होऊ शकतो. यामुळे तोंडाला दुर्गंधी तर येऊ शकतेच, पण इतर तोंडी आरोग्याच्या समस्याही होऊ शकतात. प्रत्येक वेळी दात घासताना जीभ हळूवारपणे घासून घ्या.

फ्लोराईडयुक्त टूथपेस्ट वापरा : जेव्हा टूथपेस्टचा विचार केला जातो, तेव्हा केवळ दात पांढरे करणे आणि फ्लेवर्सपेक्षा अधिक महत्त्वाचे घटक त्यात शोधले जात नाहीत. तेव्हा आपण निवडत असलेल्या टूथपेस्ट मध्ये फ्लोराइड असल्याची खात्री करा. फ्लोराईड हे दात किडण्यापासून बचाव करण्याचे मुख्य कार्य करते. तेव्हा फ्लोराईडयुक्त टूथपेस्ट खरेदी करा.

माउथवॉशचा विचार करा : जाहिरातींमुळे तोंडाच्या आरोग्यासाठी माउथवॉश आवश्यक आहे असे वाटते. परंतु बरेच लोक ते वगळतात. कारण त्यांना ते कसे कार्य करते हे माहित नसते. माउथवॉश तीन प्रकारे मदत करते: ते तोंडातील ऍसिडचे प्रमाण कमी करते, हिरड्यांमधील आणि आजूबाजूला किंवा दातांचा जो भाग निट घासल्या जाऊ शकत नाही. तिथे स्वच्छता ठेवण्याचे व निर्जंतुक ठेवण्याचे कार्य माउथवॉश करत असते. तेव्हा लहान मुले व वृद्धांसाठी माउथवॉश वापरणे याेग्य ठरु शकते. योग्य माउथवॉश वापरण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

जास्त पाणी प्या : तोंडाच्या आरोग्यासह - तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी पाणी हे सर्वोत्तम पेय आहे. तसेच, एक नियम म्हणून, प्रत्येक जेवणानंतर पाणी प्यायला हवे.

फायबरयुक्त फळे आणि भाज्या खा : ताजे, फायबरयुक्त फळे खाल्लयाने दातांचे आरोग्य उत्तम राहाते. आजकाल बाजारात सगळ्या गोष्टींचा ज्युस व लाहान तुकडे केलेले पदार्थ मिळतात. यामुळे लहान मुलांची चावुन खाण्याची क्षमता कमी झालेली आहे.

साखरयुक्त आणि आम्लयुक्त पदार्थांचा वापर कमी करा : शेवटी, साखर तोंडात ऍसिडमध्ये रूपांतरित होते, जे नंतर आपल्या दातांच्यावर मुलामा चढवू शकते. या ऍसिडमुळे पोकळी निर्माण होतात. आम्लयुक्त फळे, चहा आणि कॉफी सुद्धा दातांवर मुलामा चढवू शकतात. असे पदार्थ पूर्णपणे टाळावे शक्य नसले तरी, त्यांचा वापर कमी करणे शक्य आहे.

वर्षातून किमान दोनदा तुमच्या दंतचिकित्सकाला भेटा : तुमच्या स्वतःच्या दैनंदिन सवयी, तुमच्या एकंदर मौखिक आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. कमीतकमी, आपण वर्षातून दोनदा साफसफाई आणि तपासणीसाठी आपल्या दातांच्या डॉक्टरांकडे जावे. दातांचे आरोग्य योग्य असल्यास शरीराचे आरोग्य उत्तम राखण्यास मदत होते.

दातांचे आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी काही घरगुती उपाय देखील करायला पाहीजे. जसे, चुळ भरुन पाणी पिणे, दिवसांतुन दोनदा ब्रश करणे, मिठाच्या पाण्याच्या पाण्याने चुळ भरणे, फायबरयुक्त पदार्थ खाणे, अती गोड, गरम व अती थंड पदार्थ खाणे टाळणे. (what to dos and donts)