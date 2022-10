हैदराबाद: अलीकडे सर्व स्तरातील लोक आपली आयुष्यभराची स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. जर तुम्ही घर किंवा वाहन कर्ज घेऊन हा सण अविस्मरणीय बनवायचे ठरवले, तर प्रथम बँकेकडून आवश्यक कर्जाची रक्कम कशी मिळवायची ( How to get required loan amount from bank ) ते जाणून घ्या. सुरुवातीच्या दस्तऐवजात पारदर्शक माहिती द्या. ज्याच्या आधारावर बँक तुम्हाला किती कर्जासाठी पात्र आहात ( Documentation key to getting expected loan amount ) हे सुरुवातीला कळवेल. परंतु अंतिम वितरण आपण प्रदान केलेल्या सर्व आवश्यक कागदपत्रांवर आणि आपण अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य यावर अवलंबून असेल.

वैयक्तिक आणि तारण कर्जाच्या संदर्भात, कर्जाची रक्कम तुमच्या बँक खात्यात एकरकमी जमा केली जाईल, ज्याला संपूर्ण पेमेंट म्हणतात. बँक तुम्हाला घर आणि शैक्षणिक कर्जाअंतर्गत प्रथम हस्तांतरित करणारी रक्कम ( Education loans disbursed as per tuition fees ) कळवेल. नंतर उर्वरित रक्कम बिल्डर किंवा शैक्षणिक संस्थेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे टप्प्याटप्प्याने जाहीर केली जाईल. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विविध टप्प्यांवर गृहकर्ज वितरीत केले जाईल. जर ते तयार घर असेल, तर खरेदीदाराशी केलेल्या नोंदणीकृत विक्री करारानुसार एकूण कर्जाची रक्कम विक्रेत्याला दिली जाईल.

शैक्षणिक कर्जाच्या बाबतीत, बँका वेळोवेळी कर्जाची रक्कम मंजूर करतील आणि जेव्हा संबंधित संस्था फी जमा करेल. काहीवेळा, कर्जाची रक्कम थेट संस्थांच्या खात्यात जमा केली ( Tuition fees loan transferred to institutions ) जाईल. काही बँका फक्त कर्जाच्या प्राथमिक प्राप्तकर्त्यांच्या खात्यात निधी जमा करतात. तथापि, शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त इतर खर्चाशी संबंधित कर्जे केवळ प्राप्तकर्त्यांच्या खात्यात जमा केली जातील.

तुमच्या बँकेने सुरुवातीला एकूण कर्जाची रक्कम वाढवण्यास नकार दिल्यास आश्चर्यचकित होऊ नका. सहसा, सुरुवातीच्या अंदाजे कर्जाची रक्कम काही मूलभूत बाबींच्या आधारे बँक अधिकारी ( Banks will reduce loan amount based on house value ) ठरवतात. काहीवेळा, ते अंदाजित कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता असते. गृहकर्ज मंजूर करण्यापूर्वी बँकेचे अधिकारी बांधकाम सुरू असलेल्या घराची पाहणी करतील. ते ठिकाण, क्षेत्रफळ, बांधकामाचा दर्जा, जागेवरील कोणताही खटला आणि दिवाणी परवानग्या पाहतील.

साइट टायटलपासून बांधकाम गुणवत्तेपर्यंत सर्व घटक मान्य असतील तरच घर कर्ज जारी केले जाईल. बँका घराच्या किमतीचेही मूल्यांकन करतील. घराचे अंदाजे मूल्य वचन दिलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी असल्यास, बँक वितरित केलेली एकूण रक्कम कमी करेल. घराचे मूल्य आणि कर्जाचे प्रमाण शेवटी बँकेद्वारे वितरित केलेल्या एकूण कर्जाचे निर्धारण करेल. याशिवाय, कर्जाचा कालावधी मंजूर कर्जाची एकूण रक्कम ठरवण्यातही भूमिका बजावेल. या सर्व बाबींच्या आधारे अंतिम कर्ज जारी केले जाईल.

घर किंवा कार कर्ज घेणार्‍याला उत्पादनाच्या एकूण किमतीसाठी काही 'डाउन पेमेंट' करावे लागेल. बहुतेक, बँका घराच्या एकूण किमतीच्या 80 ते 90 टक्के कर्ज देतात. कर्जदार किंवा घर खरेदीदाराला शिल्लक रक्कम भरावी लागेल. प्राप्तकर्त्याने 'डाउन पेमेंट' किंवा 'मार्जिन मनी'चा पुरावा दाखवला तरच बँका कर्ज सोडतील.

कर्ज जारी झाल्यानंतर लगेच, बँका व्याजाची गणना करतील आणि नंतर समतुल्य मासिक हप्ते (EMIs) जमा करणे सुरू ( Moratorium on EMIs ) करतील. काही प्रकरणांमध्ये, स्थगिती देण्याची शक्यता असते. ज्या दरम्यान घर किंवा वाहन कर्ज खात्यांमध्ये कोणताही EMI गोळा केला जाणार नाही. अशी सर्व माहिती बँकेकडून अगोदरच गोळा करावी. कर्ज घेताना, प्राप्तकर्त्याने कोणताही तपशील न लपवता बँकांना सर्व माहिती द्यावी. त्यानंतरच, बँक किंवा वित्तीय संस्था कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय अंतिम कर्जाची रक्कम जारी करतील.

