मेष हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण आपले प्रणयी जीवन अधिक सुखद करण्याचा प्रयत्न कराल. प्रणयी जीवनात जी काही समस्या आहे ती दूर करण्याचा प्रयत्न कराल. गरज भासल्यास आपली चूक कबुल करून आपण माफी सुद्धा मागाल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. आपल्या व्यवसायास गती येऊन प्राप्तीत सुद्धा वाढ होईल, व त्यामुळे आपणास चांगला नफा होईल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कामात चांगले परीणाम मिळतील. आपण आपल्या कामाने समाधानी व्हाल. आपणास नवीन नोकरीची ऑफर येण्याची संभावना सुद्धा आहे. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सामान्य राहील. प्रेमीजनांना चांगले परिणाम मिळतील. विद्यार्थी अभ्यासात रुची घेतील व त्यामुळे त्यांना चांगले परिणाम मिळतील. आपली प्रकृती उत्तम राहील. आठवड्याचा सुरवातीचा दिवस व अखेरचे दोन दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. वाद - विवादात आपण यशस्वी व्हाल. वकिली व्यवसाय करणाऱ्यांना कामात चांगले परिणाम मिळतील.

वृषभ हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपण कौटुंबिक प्रवृत्तीत सक्रिय सहभाग घ्याल. कुटुंबातील एखाद्या वडीलधाऱ्या कडून आपणास मोठे काम करण्यासाठी चांगला सल्ला मिळेल. हा सल्ला आपल्यासाठी खूपच उपयुक्त ठरेल. आपण आपल्या कामावर सुद्धा लक्ष केंद्रित कराल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींची दिनचर्या व्यस्त राहील. ते स्वतःच्या कामासाठी अधिक वेळ देतील. व्यापारी आपल्या व्यवसायात प्रबळ होतील. आपला व्यावसायिक भागीदार चांगला नफा मिळवून देणारा एखादा नवा सौदा आपल्या समक्ष घेऊन येईल, त्यामुळे आपण अत्यंत आनंदित व्हाल व आपले संबध सुद्धा अधिक दृढ होतील. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपला वैवाहिक जोडीदार आपणास खुश करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी सुद्धा खूप चांगला आहे. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेने अभ्यास करावा लागेल.

मिथुन हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. आपण शासनाकडून चांगला लाभ सुद्धा मिळवू शकाल. त्यामुळे आपली आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. खर्चात थोडी कपात झाल्याने आपणास थोडा दिलासा मिळेल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. प्रेमीजनांना सुद्धा सुखद परिणाम मिळतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी ट्युशनची गरज भासू शकते. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी नवीन आशेचे किरण घेऊन येणारा आहे. आपणास आपल्या कामात स्वतः बरोबर काही नवीन लोकांची सुद्धा गरज भासेल. त्यामुळे आपला लाभ होईल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल. अनेकजण आपल्या सल्ल्यानुसार काम करून स्वतःचा फायदा करून घेतील. असे झाल्याने कार्यालयात आपली प्रतिष्ठा उंचावेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांना एकाग्रता वाढविण्याची गरज भासेल. आपण ह्या आठवड्यात स्वादीष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

कर्क हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. आठवड्याची सुरवात अनेक जवाबदाऱ्याने होईल. आपल्यावर काही कौटुंबिक जवाबदाऱ्या येतील, ज्या आपणास पूर्ण कराव्या लागतील. आठवड्याच्या मध्यास आपण आपल्या मित्रांच्या सहवासात अत्यंत व्यस्त राहाल. आठवड्याच्या अखेरीस आपण कौटुंबिक जवाबदाऱ्यांप्रती खूपच गंभीर व्हाल. कुटुंबातील एखाद्या वडीलधाऱ्या व्यक्तीची प्रकृती बिघडण्याची शक्यता असून त्यांची योग्य ती काळजी घ्यावी. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी खूपच चांगला आहे. आपण आपल्या प्रेमिकेप्रती आकर्षित झाल्याने आपल्यात जवळीक वाढेल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुद्धा सुखद होईल. आपला वैवाहिक जोडीदार खऱ्यास खरे व खोट्यास खोटे म्हणेल, जे आपणास आवडेल. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा खूपच चांगला आहे. आपण आपल्या कार्यात प्रगती कराल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या कामाप्रती तटस्थ राहाल. वरिष्ठ आपल्यावर खुश होतील. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे.

सिंह हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपली प्रकृती उत्तम राहिल्याने आपण खूप उत्साहात कामे पूर्ण कराल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामात खूप मोठे यश प्राप्त होईल. आपली प्रशंसा होईल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी तेजीचा आहे. आपणास अनेक चांगले लाभ होत असल्याचे दिसून येईल. दूरवरच्या ठिकाणांहून व्यापारात फायदा होईल. आठवड्याच्या अखेरच्या दिवसात आपल्या प्राप्तीत वाढ होईल. आपणास आपली कार्यक्षमता समजेल. आपणास आपल्या आंतरिक शक्तीचे आकलन झाल्याने भविष्यात नवीन काही करण्यास मदत होईल. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात चढ - उतार येतील. तेव्हा शांत राहावे. प्रेमीजनांना आपल्या प्रेमिकेसह धार्मिक स्थळी जाण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थी एकाग्रतेने आपला अभ्यास करू शकतील. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे.

कन्या हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपले आरोग्य उत्तम राहिल्याने आपण अनेक ठिकाणी यशस्वी व्हाल. मात्र, आत्मविश्वासाचा अतिरेक त्रासदायी होण्याची संभावना असल्याने काळजी घ्यावी. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपली कामे चिकाटीने करून चांगले परिणाम मिळवतील. व्यापाऱ्यांची सुद्धा व्यापारात जलद गतीने प्रगती होईल. नशिबाची साथ मिळाल्याने आपल्या प्राप्तीत वाढ होईल. खर्च कमी होतील. चांगली प्राप्ती झाल्याने आपल्यावर कोणत्याही प्रकारे आर्थिक दबाव येणार नाही. विवाहित व्यक्ती प्रेमळ वार्तालाप करून व एकमेकांना वेळ देऊन आपल्या वैवाहिक जीवनातील संबंध सुखद करण्याचा प्रयत्न करतील. प्रेमीजनांनी आपल्या चुकांचे पुनरावर्तन टाळावे. आपली चूक मान्य करून संबंध पारदर्शक करावेत. विद्यार्थ्यांना चांगले परिणाम मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास द्विगुणित होईल. आठवड्याचे मधले व अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

तूळ हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आठवड्याची सुरवात खूपच चांगली होईल. ह्या दरम्यान आपल्या प्राप्तीत वाढ होईल. आठवड्याच्या मध्यास खर्च वाढण्याची संभावना आहे. आठवड्याच्या अखेरीस आपण कुटुंबीय व मित्रांच्या सहवासात वेळ घालवाल. आठवड्याच्या अखेरीस आपण आपल्या प्रवृतींवर लक्ष केंद्रित कराल. आपण कसे आयोजन केले आहे व कोठे किती गुंतवणूक केली आहे ह्यावर लक्ष द्याल. आपण आपल्या आयोजनास गती देऊ शकाल. हा आठवडा काम करण्यासाठी चांगला आहे. नोकरीत आपणास चांगले परिणाम मिळतील. व्यापारात चांगली प्रगती होईल. प्राप्तीत वाढ होईल. परंतु, गुंतवणूक करण्यासाठी अजून योग्य वेळ आली नसल्याने सावध राहावे. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सामान्यच राहील. आपणास आपल्या वैवाहिक जोडीदाराशी वाद टाळावे लागतील. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या संबंधांवर लक्ष ठेवून एखादी नवीन योजना तयार कराल. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा उत्तम फलदायी आहे. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस व अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

वृश्चिक हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपण आपले काम व व्यक्तिगत जीवन ह्यात समतोल साधू शकाल. त्यामुळे जीवनातील समन्वय वाढेल. प्रकृती चांगली राहील. जुन्या समस्या दूर होतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना हा आठवडा खूप लाभ देणारा आहे. आपणास नवीन काहीतरी शिकावयास मिळेल. आपल्या कौशल्यात सुद्धा वाढ होईल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी खूपच चांगला आहे. आपण आपली कामे दृढ निश्चयाने व जलद गतीने पूर्ण कराल. आपल्या व्यावसायिक भागीदाराशी एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद होण्याची संभावना असल्याने सावध राहावे. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सामान्यच राहील. आपला वैवाहिक जोडीदार आपणास प्रगतीसाठी प्रेरित करेल. प्रेमीजन आपले प्रणयी जीवन मोकळेपणाने जगू शकतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. आपली कुशाग्र बुद्धी आपणास सर्व विषय सहजपणे समजून घेण्यास मदत करेल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

धनू हा आठवडा आपल्यासाठी खूप चांगला आहे. आठवड्याच्या सुरवाती पासून आपण आपली कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्याल. त्यामुळे आपला वेळ वाचेल. हा वाचलेला वेळ आपण स्वकीयांसह घालविण्यास प्राधान्य द्याल. आपली प्रकृती सुद्धा उत्तम राहील. मात्र, अबर - चबर खाऊन एखादी समस्या निर्माण होऊ शकते. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपण आपल्या संबंधांत थोडे परिपकव व्हाल. आपल्या वैवाहिक जोडीदारा समक्ष आपण एखादी मागणी ठेवाल. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा सामान्य आहे. आपण खूप प्रयत्न केल्यास आपली प्रेमिका तिच्या मनातील गोष्ट आपणास सांगेल. हा आठवडा विद्यार्थ्यांसाठी चांगला आहे. आपणास आपल्या मेहनतीचे चांगले फळ मिळेल. व्यवसायासाठी केलेले प्रयत्न फलदायी होतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती पदोन्नती मिळाल्याने खुश होतील. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

मकर हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपल्या वैवाहिक जीवनात प्रेम व स्नेह वाढेल. आपल्या वैवाहिक जोडीदाराशी रोमांस वाढल्याने आपले मन सुद्धा प्रसन्न होईल. त्यामुळे आपल्या सभोवतालचे वातावरण आनंदमय होईल. प्रेमीजनांना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. आपली प्रेमिका काही कारणाने दुखावली जाऊ शकते. आपण तिला समजावण्याचा प्रयत्न कराल. परंतु, अधिक समजूत काढण्यापेक्षा मनापासून ती खुश होईल असे काहीतरी करा. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. व्यापाऱ्यांना आपल्या कामात सावध राहावे लागेल. आपल्या विरोधकां पासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. आपली प्रकृती उत्तम राहील. किंचित येणारा ताप आपणास चिंतीत करू शकेल. कोणतेही कार्य करण्याच्या हेतूने केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. मित्रांचे सहकार्य मिळेल. काही जुने संबंध सुद्धा आपल्या उपयोगी पडतील. विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील गोडी हळूहळू वाढू लागेल. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

कुंभ हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. ह्या आठवड्यात आपल्या वैवाहिक जोडीदाराचे डोके भडकण्याची शक्यता असल्याने आपले म्हणणे ऐकून घेण्याची मनःस्थिती त्याची नसेल व त्यामुळे आपणास आपले वैवाहिक जीवन टिकवून ठेवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. अशा परिस्थितीत परस्पर संवादाचा आधार घ्यावा व गरज भासल्यास आपल्या सासुरवाडी कडील एखाद्या व्यक्तीस मध्यस्थीसाठी प्रवृत्त करावे. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी चांगला आहे. आपण आपल्या प्रेमिकेची ओळख मित्रांना करून देऊ शकाल. त्यांच्या सहवासात अधिक वेळ घालवाल. आपण आपल्या प्रणयी जीवनाचा आनंद घेऊ शकाल. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या कामात चांगले परिणाम मिळतील. आपल्या व्यावसायिक भागीदाराचे मन दुखावेल असे कोणतेही कृत्य आपल्या हातून होणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी. अन्यथा आपल्या संबंधांवर गंभीर परिणाम होऊन भागीदारी तुटण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या कामात नैपुण्य मिळवाल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सकारात्मक परिणाम मिळतील. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

मीनहा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपल्या वडिलांना काही त्रास होण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या मदतीस धावावे. विवाहित व्यक्ती आपले वैवाहिक जीवन सुखद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. ते आपल्या वैवाहिक जोडीदारासाठी एखाद्या अद्भुत भेटवस्तूची सुद्धा खरेदी करू शकतील. प्रेमीजनांना आपल्या संबंधात नावीन्य व ताजेपणा जाणवेल. आपली प्रेमिका सुद्धा आपणास खुश करण्यासाठी तत्पर असेल. आपण एकमेकांना खुश करून आपले संबंध अधिक दृढ कराल. ह्या आठवड्यात नोकरी करणाऱ्यांवर वरिष्ठ खुश झाल्याने त्यांना आपल्या वरिष्ठांचे सहकार्य मिळेल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. परंतु, काही अनावश्यक चिंता आपणास व्यथित करण्याची संभावना आहे. खर्च सुद्धा होतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. ते चिकाटीने आपला अभ्यास करतील. अभ्यासासह विश्रांती व मनोरंजनासाठी सुद्धा थोडा वेळ काढू शकतील. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.