मेष : हा आठवडा आपल्यासाठी खूपच चांगला आहे. आठवड्याच्या सुरवाती पासूनच आपण आपली कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. नशिबाची साथ मिळाल्याने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश प्राप्त होईल. परदेशात जाण्याचे स्वप्न साकार होईल. प्रकृतीत सुद्धा सुधारणा होईल. आपण आपल्या कामांचा आनंद घेऊ शकाल. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा उत्तमच आहे. आपण आपला व्यापार वाढविण्यात यशस्वी व्हाल. आपण आपल्या व्यापाराची नवीन शाखा उघडू शकाल किंवा एखाद्यास फ्रेंचाईसी देऊ शकाल. कौटुंबिक जीवनातील प्रगतीने आपण सुखावून जाल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन प्रेम व रोमांसाने भरलेले असेल. प्रेमीजन आपले संबंध पुढे नेऊ शकतील. ते आपल्या मनातील भावना प्रेमिके समोर व्यक्त करू शकतील. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

वृषभ : हा आठवडा आपल्यासाठी खूपच चांगला आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण लांब पल्ल्याचा प्रवास करू शकाल. वर्षांचा हा अखेरचा आठवडा आपल्यासाठी खूपच गंमतीशीर असेल. ह्या आठवड्यात आपण आपल्या जवळच्या लोकांसह व प्रियजनांसह खूप मजा कराल. प्राप्तीत सुद्धा वाढ होईल. किरकोळ खर्च होतील. परंतु ते आपल्या सुख - सोयींसाठीच असतील. सासुरवाडी कडील लोकांशी आपला समन्वय चांगला असेल. नोकरी करणाऱ्यांना कामाचा आनंद घेता येईल. व्यापाऱ्यांचा व्यापार सुद्धा ह्या आठवड्यात चांगला होईल. आपण थोडी गुंतवणूक करून चांगला नफा मिळवू शकाल. आपली प्रकृती उत्तम राहील. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन तणावमुक्त होईल. त्यामुळे ते आनंदित होतील. संबंधातील प्रेम वाढेल. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी सुद्धा चांगला आहे. आपला आपल्या प्रेमिकेवर पूर्ण विश्वास असेल. आपण दोघेही खूप खुश राहाल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासा बरोबरच मनोरंजनाची संधी सुद्धा मिळेल.

मिथुन : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. आपणास आपल्या जवाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याच बरोबर आपण आजवर ज्या चुका केल्यात त्यावर सुद्धा विचार करावा लागेल. ह्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करून जर आपण भविष्यातील योजना आखल्यात तर आपणास खूप मोठा फायदा होईल. हा आठवडा नोकरी करणाऱ्यांसाठी अपेक्षेहून जास्त चांगला असेल. आपण आपली कामे वेळेवर पूर्ण करू शकाल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगली बातमी घेऊन येणारा आहे. प्रकृतीत सुधारणा झाली तरी काळजी करण्या पासून दूर राहणे हितावह होईल. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनातील प्रेम व रोमांस टिकून राहील. प्रेमीजनांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागेल. असे असूनही ते काळानुसार आपल्या प्रणयी जीवनात पुढे जातील. आपल्या प्रेमिकेसाठी एखादी भेटवस्तू सुद्धा खरेदी करू शकतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासा बरोबरच मनोरंजनावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळेल. आठवड्याचा दुसरा व तिसरा दिवस प्रवासास अनुकूल आहे.

कर्क : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. विवाहितांना आपले वैवाहिक जीवन सुखावह करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आपल्या वैवाहिक जोडीदाराचे म्हणणे ऐकून त्यांची समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच त्यांचे हृदय जिंकण्याचा प्रयत्न सुद्धा करावा. प्रेमीजनांना ह्या आठवड्यात सुखद परिणाम मिळतील. आपण आपल्या प्रणयी जीवनात पुढील वाटचाल करू शकाल. आपल्या संबंधांना नवे नांव देऊ शकाल. प्रकृतीत चढ - उतार संभवत असल्याने त्या बाबतीत जागरूक राहावे. गरज भासल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी सामान्य फलदायी आहे. आपण आपल्या व्यवसायाच्या बाबतीत अत्यंत उत्साहित होण्याची शक्यता असून नवीन लोकांची भरती सुद्धा करू शकाल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या कामात शीघ्र गतीने पुढे जाऊ शकाल. आपणास नशिबाची साथ मिळाल्याने आपले काम वेळेवर पूर्ण करू शकाल. विद्यार्थी अभ्यासाचा आनंद घेऊन चांगले परिणाम मिळवू शकतील. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

सिंह: वर्षाचा हा अखेरचा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. ह्या आठवड्यात आपण खूप मजा कराल. परंतु, आपली प्रकृती बिघडण्याची संभावना असल्याने आपणास आपल्या आहारावर लक्ष ठेवावे लागेल. आपणास पश्चाताप करावा लागेल असे कोणतेही कृत्य करू नये. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपण आपल्या कौटुंबिक जीवनात नवीन काही करण्यास प्राधान्य द्याल, जे आपल्या वैवाहिक जोडीदारास खुश करेल. आपला वैवाहिक जोडीदार सर्व जवाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पूर्ण करू शकेल. प्रेमीजन हा आठवडा अत्यंत रोमँटिकपणे घालवू शकतील. एखाद्या दूरवरच्या ठिकाणी फिरावयास जाण्याची योजना आखू शकतील. नोकरी करणाऱ्यांचे काम शीघ्र गतीने प्रगतीपथावर जाईल. ह्या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना चांगला लाभ होईल. आपल्या योजना फलद्रुप झाल्याने आपणास फायदा सुद्धा होईल. मन सुद्धा प्रसन्न होईल. विद्यार्थ्यांना लहान - सहान अडथळे येऊन सुद्धा पुढे जाता येईल. आठवड्याचा अखेरचा दिवस प्रवासास अनुकूल आहे.

कन्या : वर्षाचा हा शेवटचा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपण कुटुंबियांच्या सहवासात बराचसा वेळ घालवू शकाल. मनोरंजनाची एकही संधी न गमावल्याने आपल्यात नवीन तजेला संचार करेल व संबंधात माधुर्य सुद्धा निर्माण करेल. संपूर्ण कुटुंब आनंदित झाल्याने आपण नव्या वर्षाचे स्वागत आनंदात करू शकाल. प्रेमीजनांना आपल्या प्रेमात प्रगती करण्याची ह्याहून चांगली संधी मिळणार नाही. मोकळेपणाने आपल्या प्रेमिकेशी बोलून आपल्यातील समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. विद्यार्थी अभ्यासाच्या बाबतीत गंभीर होऊन आपली एकाग्रता वाढवतील. त्याचा त्यांना फायदा होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखावह होईल. त्यांच्या वैवाहिक जीवनात कोणतीही समस्या निर्माण होईल असे दिसत नाही. त्यांच्या जीवनात प्रेमाचा वर्षाव होतच राहील. ह्या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना चांगला फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्यांची बढती संभवते. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

तूळ : वर्षाचा हा अखेरचा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण आपल्या आईला खूप महत्व द्याल. तिच्याशी खूप गप्पा माराल. आपल्याला तिची सेवा करणे आवडेल. तिची प्रकृती काहीशी बिघडण्याची संभावना आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती नोकरी निमित्त घर व कुटुंबापासून दूर जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना इतर ठिकाणी नोकरी मिळण्याची संभावना असल्याने असे होऊ शकते. आपण मनापासून मेहनत कराल व नोकरीत चांगले पद प्राप्त कराल. व्यापाऱ्यांना स्वतःच्या कामात खूप मेहनत करावी लागेल. तसेच नवीन योजनांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यामुळे आपला व्यापार प्रगती करू शकेल. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात प्रेमाचा वर्षाव होत राहील. आपला वैवाहिक जोडीदार कुटुंबियांच्या मदतीने आपल्या कुटुंबियांचे हृदय जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी चांगला आहे. वर्षाच्या अखेरच्या दिवसात आपण आपल्या संबंधांना समजून घेऊन एकमेकांच्या सहवासात वेळ घालवाल. आपल्या संबंधाना नावीन्य येईल. मित्रांच्या सहवासात वेळ घाल

वृश्चिक :वर्षाचा हा अखेरचा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपल्या प्रयत्नांना नवीन अंकुर फुटतील. आपली कल्पनाशक्ती वृद्धिंगत होईल. आपणास अनेक कामे हाती घेऊन ती पूर्ण करण्यास आवडेल. प्रकृतीत सुधारणा होईल. मित्रांशी संबंध बिघडण्याची संभावना आहे. प्राप्ती चांगली होईल. शासनाकडून आपणास मोठा लाभ होण्याची शक्यता आहे. पैश्यांची आवक वाढेल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन तणावमुक्त होईल. आपणास वैवाहिक जोडीदारासह दूरवर फिरावयास जाण्याची संधी मिळेल. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी सुद्धा महत्वाचा आहे. आपण आपल्या प्रेमिकेस विवाहाची मागणी घालू शकाल. त्यात आपण यशस्वी व्हाल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी सामान्य फलदायी आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपली कामे तटस्थतेने करतील. विद्यार्थी आपला अभ्यास ठामपणे करून चांगले परिणाम मिळवतील. त्यांना अभ्यासा बरोबर मनोरंजन करण्याची संधी सुद्धा मिळेल. स्पर्धेत ते यशस्वी होऊ शकतील. आठवड्याचे अखेरचे दोन दिवस वगळता इतर दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

धनू : वर्षाचा हा अखेरचा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण अबर - चबर खाऊन आजारी पडण्याची संभावना असल्याने सावध राहावे. आपण मनापासून खूप खुश व्हाल. नवीन भावनेसह प्रत्येकावर प्रेम कराल. आपल्या व्यक्तिमत्वात एक वेगळेच आकर्षण राहिल्याने लोक आपल्याकडे आकर्षित होतील. वाणीतील गोडवा वाढेल. आपणास कुटुंबियांचे सहकार्य मिळेल. प्राप्तीत वाढ होईल. खर्च कमी होतील. आपण विरोधकांवर मात करू शकाल. कोर्ट - कचेरीच्या कामात आपण यशस्वी व्हाल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपली कामे ठामपणे करतील. त्यांची कामगिरी चांगली झाल्याने ते आपली विशेष प्रतिमा उभारू शकतील. व्यापाऱ्यांना ह्या आठवड्यात बरेच काही सिद्ध करावे लागेल. प्रेमीजन आपले संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यात ते यशस्वी सुद्धा होतील. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखावह होईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे यथोचित फळ मिळेल. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे.

मकर : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपला आत्मविश्वास वाढल्याने आपण बरीच कामे सहजपणे करू शकाल. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते. असे झाल्याने आपली दीर्घकाळा पासूनची इच्छा पूर्ण होऊ शकेल. व्यापाऱ्यांना सुद्धा व्यापारा निमित्त परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे ज्यांना परदेशात जावयाचे आहे त्यांच्यासाठी हा आठवडा खूपच चांगला आहे. आपणास व्यापारासाठी थोडी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागल्याने आपल्या खिशावर ताण येऊ शकतो. विवाहितांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण दोघेही आपल्या परीने आपले संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न कराल. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी सामान्य आहे. आपण निव्वळ आपलाच विचार न करता आपल्या प्रेमिकेवर सुद्धा विश्वास ठेवावा. असे केल्याने आपले प्रणयी जीवन सुखावह होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे.

कुंभ : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपणास पश्चाताप करावा लागेल असे कोणतेही कृत्य आठवड्याच्या सुरवातीस करू नये. आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. समतोल आहार घ्यावा, अन्यथा आपण आजारी पडू शकता. मानसिक तणावा पासून स्वतःला दूर ठेवावे. स्वतःला एकटे समजू नये. सर्व काही चांगले होईल असा विश्वास बाळगावा. प्रवास टाळावेत. अन्यथा आपली प्रकृती बिघडू शकते. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनासाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपणास नशिबाची साथ मिळेल. मानसिक तणाव दूर होतील. ह्या आठवड्यात प्रेमीजनांची मनोकामना पूर्ण होतील. आपला प्रेम विवाह ठरू शकेल. व्यापाऱ्यांना आपल्या कामात प्रगती करण्यासाठी नवीन लोकांचे सहकार्य मिळेल. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. आपण आपल्या कार्यक्षमतेनुसार कामगिरी करू शकाल.

मीन : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपणास आपली कामे पूर्ण करण्यास खूप मेहनत करावी लागेल. अन्यथा आपणास अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. मानसिक तणावात वाढ होईल. ह्याला कारणीभूत असेल काम करण्याची आपणास असलेली घाई. नोकरी करणाऱ्यांना लक्षपूर्वक काम करावे लागेल. कार्यालयीन परिस्थिती तितकीशी अनुकूल नसेल. व्यापारी आपल्या कामाने समाधानी होतील. ते आपल्या वैवाहिक जोडीदाराच्या सहकार्याने आपला व्यवसाय करू शकतील. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात सलोखा राहिल्याने ते खुश होतील. मनात आनंदाची भावना निर्माण होईल. प्रेमीजन मानसिक तणावात राहतील. ह्यास कारणीभूत असेल तो त्यांच्यातील भावनात्मक दुरावा. एकमेकांसाठी वेळ काढणे हा त्यावरील उपाय असेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. आठवड्याचे अखेरचे तीन दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.