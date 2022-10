मेष : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. ह्या आठवड्यात आपणास भूतकाळातील चुकांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आपण कोठे चुकलो व त्यात काय सुधारणा करण्याची गरज आहे हे आपणास समजून घ्यावे लागेल. आपण हे करण्यात जर यशस्वी झालात तर आपण सर्व क्षेत्रात प्रगती करू शकाल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना थोडा थकवा जाणवेल. ते खूप मेहनत करत असल्याने त्यांनी थोडी विश्रांती घ्यावी. आपण आपल्या नवीन व्यावसायिक सौद्यातून नफा मिळवू शकाल. व्यावसायिक भागीदार आपला व्यवसाय वाढविण्यात मदत करू शकतील. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन तणावग्रस्त परिस्थितीत सुद्धा प्रेम व रोमांसाने भरलेले असेल. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या प्रणयी जीवनास वैवाहिक जीवनात रूपांतरित करण्यात यशस्वी होऊ शकाल. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. व्यापाऱ्याच्या निमित्ताने प्रवास करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील.

वृषभ : हा आठवडा आपणास आनंद देणारा आहे. आपणास आपल्या प्रणयी जीवनात माधुर्य जाणवेल. आपण आपल्या प्रेमिकेशी खूपच प्रेमाने बोलाल. एकमेकांच्या हृदयात स्थान दृढ कराल, व त्यामुळे आपले संबंध खूप चांगले होतील. कदाचित प्रणयी जीवनाचे रूपांतर विवाहात होऊ शकेल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन मात्र सामान्यच राहील. वैवाहिक जोडीदाराची प्रकृती आपल्या काळजीत भर घालण्याची संभावना आहे. काही कारणाने कुटुंबियांशी आपले भांडण संभवते. हिंमत ठेवून त्यांचे हृदय जिंकण्याचा प्रयत्न करावा. असे केल्यास कुटुंबियांचे आपणास सहकार्य सुद्धा मिळू शकेल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. आपल्या प्राप्तीत वाढ होईल. आपण काही नवीन गोष्टी करू शकाल. नोकरी करणाऱ्यांना आपल्या कामात चांगले परिणाम मिळतील. खर्चात मोठी वाढ झाल्याने आपण चिंतीत होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे ठरेल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा चांगला असून त्यांना अभ्यासात चांगले गुण मिळू शकतात.

मिथुन : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आठवड्याची सुरवात खूपच चांगली होईल. आपण कुटुंबावर आपले लक्ष केंद्रित करू शकाल. काही नवीन वस्तूंची खरेदी सुद्धा करू शकाल. आठवड्याच्या मध्यास आपले प्रणयी जीवन सुखद करण्याचा प्रयत्न कराल. थोडे तणाव असले तरी सुद्धा संबंधातील प्रेम व रोमांस टिकून राहील. आठवड्याच्या अखेरच्या दिवसात मानसिक चिंता वाढतील. काही किरकोळ खर्च सुद्धा होतील. अनावश्यक प्रवास करणे टाळावे. ह्या आठवड्यात विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद झाले तरी अधून मधून तणाव निर्माण होताना दिसून येईल. व्यापाऱ्यांना ह्या आठवड्यात आपली मेहनत वाढवावी लागेल. आपणास अतिरिक्त जवाबदारी घेण्याची तयारी ठेवावी लागेल. प्राप्तीत वाढ होईल. प्रकृती चांगली राहील. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. विद्यार्थी अभ्यासाचा आनंद घेऊ शकतील.

कर्क : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आपण ऑनलाईन व्यवसाय करण्याचा विचार कराल, जो आपल्यासाठी फायदेशीर ठरेल. व्यापाऱ्यांच्या कामास गती येईल. आपणास उपयुक्त ठरतील अशा दीर्घकालीन योजना आपण आखाल. नोकरी करणाऱ्यांनी ह्या आठवड्यात काळजीपूर्वक काम करावे. आपली कामगिरी चांगली झाली तरी कामाच्या ठिकाणी असलेले आपले विरोधक आपल्या विरुद्ध तक्रार करू शकतील. तेव्हा सावध राहावे. हा आठवडा विवाहितांसाठी खूपच चांगला आहे. आपला वैवाहिक जोडीदार आपल्यावर खुश होऊन आपणास सुद्धा खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. प्रेमीजनांची ह्या आठवड्यात काहीशी निराशा होईल. आपणास आपल्या प्रेमिकेची वागणूक आवडणार नाही. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. काहीजण उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्यात यशस्वी होतील. आपली प्रकृती उत्तम राहील. आपण मानसिक दृष्ट्या प्रबळ राहाल. आठवड्याच्या मध्यास कुटुंबात थोडा तणाव निर्माण होऊ शकतो किंवा एखाद्याची प्रकृती बिघडू शकते. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

सिंह : हा आठवडा आपल्यासाठी आनंददायी असेल. आठवड्याच्या सुरवातीस आपणास स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेण्याची संधी मिळेल. कुटुंबात काही विशेष गोष्टींवर चर्चा होईल. आपण कुटुंबियांना आपला अभिप्राय सुद्धा द्याल. शेजारी किंवा नातेवाईकांशी काही कारणाने वाद होण्याची संभावना आहे. तेव्हा सावध राहावे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींवर कामाचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. आपण आपल्या सहकाऱ्यांचा विश्वास संपादन करून पुढे जाऊ शकाल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. आपणास कार्यात यश प्राप्त होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. परंतु, आपण एकमेकांप्रती सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवूनच संबंधातील प्रेम टिकवू शकाल, अन्यथा समस्या वाढू शकतात. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत जागरूक राहिल्याने आपली प्रकृती उत्तम राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा फायदा होईल. ते अभ्यासात चांगली प्रगती करू शकतील. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे.

कन्या : हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. परंतु, काही बाबतीत आपला गोंधळ होण्याची संभावना आहे. अशा परिस्थितीत अनुभवी व्यक्तीच्या सल्ल्यानुसार काम केल्यास आपल्याला फायदा होईल. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मेहनतीचे यथोचित फळ मिळेल. त्यांना परीक्षेत चांगले गुण मिळू शकतात. आपल्या प्राप्तीत वाढ होईल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. पैसा येईल. बँकेतील शिल्लक वाढेल. सासुरवाडी कडील लोकांची भेट संभवते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या कामाची गती वाढवतील. कार्यालयात एखाद्यावर रागावल्याने आपण अडचणीत येण्याची संभावना असल्याने अशा परिस्थिती पासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. असे असून सुद्धा आपली कामगिरी उत्तम झाल्याने आपणास लाभ होईल. प्रकृतीत सुधारणा होईल. व्यापारवृद्धीसाठी प्रवास करावा लागू शकतो. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

तूळ : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. आपण नवीन दृष्टिकोनाने वस्तूंकडे पाहू लागाल. आपल्या व्यावहारिक दृष्टिकोनात बदल होईल. आपणास प्राप्ती सुद्धा चांगली होईल. आपल्यातील बदल आपणास जाणवू लागेल. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात प्रेमाचा वर्षाव होईल. आपण आपल्या वैवाहिक जोडीदारास पूर्वीपेक्षा जास्त महत्व देऊ लागाल. प्रेमीजनांना संबंधातील सार समजल्याने आपल्या प्रेमिकेसाठी ते काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करतील. नोकरी करणाऱ्यांची कामात धावपळ होईल. व्यापारी आपल्या व्यवसायास पुढे नेण्यात यशस्वी होतील. कामा निमित्त आपण प्रवास करू शकाल. हा प्रवासच आपणास प्रगतीचा मार्ग दाखवू शकेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. आठवड्याचे अखेरचे तीन दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

वृश्चिक : हा आठवडा आपल्यासाठी सामान्य फलदायी आहे. आपणास चांगली प्राप्ती होईल, त्याच्याच बरोबरीने खर्चात सुद्धा वाढ होईल. आपण आजवर जे काही कमावले होते ते खर्च करण्याचा प्रयत्न कराल. त्यामुळे जलद गतीने पैसे कमी होऊ लागतील. तेव्हा सावध राहावे. आपल्या प्रकृतीची सुद्धा काळजी घ्यावी. आपण आजारी पडण्याची संभावना असून एखाद्या रोगाची लागण आपणास होण्याची शक्यता सुद्धा आहे. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात थोडा तणाव राहिल्याने आपले व्यक्तिगत संबंध कमकुवत होण्याची संभावना आहे. तेव्हा सावध राहावे. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी चांगला आहे. भविष्यात आपले संबंध अधिक प्रेमळ होण्यासाठी आपण आपल्या संबंधांच्या बाबतीत काही नवीन निर्णय घ्याल. हा आठवडा विद्यार्थ्यांसाठी चांगला आहे. त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर होऊन त्यांची अभ्यासातील गोडी वाढेल. त्यामुळे त्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला असला तरी त्यांना आपली मेहनत वाढवावी लागेल. कामाच्या निमित्ताने त्यांना लांब पल्ल्याचा प्रवास सुद्धा करावा लागू शकतो. त्यामुळे खर्चात वाढ होईल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. पैश्यांची गुंतवणूक करण्यासाठी हा आठवडा चांगला आहे. आठवड्याचा अखेरचा दिवस प्रवासास अनुकूल आहे.

धनू :हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपले संपूर्ण लक्ष आपल्या कामावर केंद्रित होईल. तसेच आपल्या प्राप्तीत कशी वाढ करावी यावर सुद्धा लक्ष राहील. ह्या आठवड्यात आपणास खूप चांगले परिणाम मिळतील. आपल्या प्राप्तीत खूप मोठी वाढ होऊन खर्चात कपात होईल. आपण आर्थिक दृष्ट्या सबळ व्हाल. आपली प्रकृती सुद्धा उत्तम राहील. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुदृढपणे वाटचाल करेल. परंतु, आपला वैवाहिक जोडीदार रागाच्या भरात आपणास काही बोलण्याची संभावना असल्याने सावध राहावे. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी चांगला आहे. आपल्या संबंधात रोमांस व समर्पण दोन्ही राहतील. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा सामान्य आहे. आपणास मेहनत वाढवावी लागेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा प्रतिकूल आहे. आपणास अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

मकर :हा आठवडा आपल्यासाठी खूपच चांगला आहे. नशिबाची साथ मिळाल्याने कार्यात यश प्राप्त होईल. आपण जरी खूप प्रयत्न केलेले नसले तरी सुद्धा यशस्वी होण्याची संधी आपणास मिळेल. नशिबाची साथ मिळाल्याने जे प्रयोग आपण करू इच्छिता ते करू शकाल. नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या कामास गती येईल. असे असून सुद्धा अधून मधून कामा वरून आपले लक्ष उडण्याची संभावना आहे. परंतु, परत आपण काम करून चांगले परिणाम मिळवू शकाल. आपणास बढती किंवा पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा नवीन काही करण्याचा आहे. काही नवीन प्रयोग केल्याने आपणास लाभ होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन तणावग्रस्त परिस्थितीतून बाहेर पडेल. त्यांच्या वैवाहिक जीवनात प्रेमाचा महासागर उमटेल. आपण वैवाहिक जोडीदाराशी जवळीक साधू शकाल. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा काहीसा प्रतिकूल आहे. आपल्या वागणुकीमुळे कुटुंबियांना त्रास होणार नाही याची काळजी आपणास घ्यावी लागेल. विद्यार्थ्यांना एखाद्याच्या मार्गदर्शनाने चांगले यश प्राप्त होईल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

कुंभ : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण सासुरवाडी कडील लोकांना भेटाल. आपण त्यांच्या मनातील गोष्टी ओळखू शकाल व आपण सुद्धा आपल्या मनातील गोष्टी त्यांना सांगू शकाल. असे झाल्याने संबंधातील प्रेम वाढेल. आपल्यात चांगला समन्वय राहिल्याने संपूर्ण परिस्थिती आटोक्यात राहील. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा काहीसा प्रतिकूल आहे. आपल्या संबंधात वाढत जाणाऱ्या तणावामुळे एकमेकांतील अंतर वाढू शकेल. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी खूपच चांगला आहे. कामा निमित्त आपणास भरपूर प्रवास करावे लागतील. दीर्घ काळ प्रवास केल्याने आपणास थकवा जाणवेल. परंतु आपणास प्रवासाचे सकारात्मक परिणाम मिळतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपली कामगिरी उंचावण्याचा प्रयत्न करतील. तरी सुद्धा त्यांना नोकरीत बदल करावेसे वाटेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. एकाग्रता भंग पावल्याने आपले नुकसान संभवते. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस वगळता इतर सर्व दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

मीन : हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण आपल्या व्यवसायाच्या बाबतीत खूप चिंतीत व्हाल. व्यवसायातील काही बाबी ह्या चिंता वाढविणाऱ्या असल्याने हे असे होईल. शांत राहून काम करावे. असे केल्याने आपण आव्हानांना सहजपणे सामोरे जाऊ शकाल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कामात चांगले परिणाम मिळतील. असे असून सुद्धा वरिष्ठांशी काही ना काही कारणाने आपले भांडण होण्याची संभावना आहे, तेव्हा सावध राहावे. अन्यथा भांडणाचा परिणाम आपल्या कामगिरीवर होऊ शकते. विवाहितांना आपल्या वैवाहिक जोडीदाराच्या वागणुकीत सकारात्मक बदल झाल्याचे जाणवेल. आपला वैवाहिक जोडीदार तर्कशुद्ध गोष्टी करण्यास सुरवात करेल. परंतु, त्यांना गंमत म्हणून भरपूर ऐकून कुटुंबीय व आपण मनाने हळवे व्हाल. प्रत्येक व्यक्ती आनंदात वेळ घालवू शकेल. प्रेमीजनांना आपल्या प्रेमिके कडून मिळणारा भावनिक पाठिंबा मिळणे कमी झाल्याने काहीसे नैराश्य येईल. त्यासाठी तिच्याशी मोकळेपणाने बोलावे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मेहनत वाढवावी लागेल. आठवड्याचे अखेरचे दोन दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.