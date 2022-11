कसा असेल तुमचा आठवडा, अभ्यास, प्रेम, लग्न, व्यवसाय यासंदर्भातील ग्रहांची स्थिती कशी असेल, वैवाहिक जीवनात त्रासातून आराम मिळेल का, मुलांना अभ्यास करावा वाटत नाही, काय करावे, येत्या काळात परदेशात जाण्याची संधी मिळेल का, जोडीदाराबरोबर वेळ कसा घालवावा, अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी, ईटीव्ही भारतवर वाचा, साप्ताहिक राशीभविष्य Weekly horoscope, What will be the position of the planets, 20 TO 26 NOVEMBER, HOROSCOPE FOR THE WEEK

मेष :हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. ह्या आठवड्यात कोणतेही नवीन काम हाती घेऊ नये, तसेच जुन्या कामात सुद्धा खूप सावध राहावे. आपल्या विरुद्ध षडयंत्र रचले जाण्याची संभावना आहे. आपले विरोधक प्रबळ होऊन आपणास त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. कार्यात विलंब होईल. एखादे काम पूर्ण होता होता थोपविण्यात येतील. परंतु, निराश न होता मेहनत करत राहावे. नोकरी करणाऱ्यांना मेहनतीचे चांगले परिणाम मिळतील. व्यापाऱ्यांची नफा होण्या ऐवजी गुंतवणूक जास्त होईल. गुंतवणूक करण्यात भरपूर पैसा खर्च होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सामान्य राहील. आपल्या वैवाहिक जोडीदाराची प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी सुखद आहे. आपण आपल्या प्रेमिकेची ओळख आपल्या मित्रांना करून देऊ शकाल. आपणास चांगली प्राप्ती होईल. नशिबाची साथ मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा आनंद घेता येईल. उच्च शिक्षणासाठी आपण तत्पर असाल. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

वृषभ :हा आठवडा आपल्यासाठी चांगला आहे. आठवड्याच्या सुरवातीस आपण आपल्या प्रणयी जीवनामुळे गोंधळून जाल. आपण एकाच वेळी अनेक व्यक्तींप्रती आकर्षित व्हाल किंवा एकाच वेळी अनेक व्यक्ती आपणास मागणी घालतील. असे झाल्यानेच आपला गोंधळ उडेल. अशा वेळी आपणास हे लक्षात ठेवावे लागेल कि खरे प्रेम हे एकाच व्यक्तीशी होत असते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात थोडे अडथळे येतील. त्यांचे स्वतःचेच मित्र अभ्यासात खोडा घालण्याची शक्यता आहे. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सामान्यच राहील. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या कष्टांचे चांगले परिणाम मिळतील. ह्या आठवड्यात व्यापाऱ्यांना चांगली प्राप्ती होईल. आपल्या नफ्यात मोठी वाढ होईल. त्यामुळे आपली आर्थिक स्थिती प्रबळ होईल. आपल्या प्रकृतीत सुधारणा झाली तरी पोटाचे विकार होण्याची संभावना आहे. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. आपण व्यावसायिक कारणांसाठी आठवड्याच्या अखेरच्या दिवसात सुद्धा प्रवास करू शकाल.

मिथुन :हा आठवडा आपल्यासाठी खूपच चांगला आहे. आपण कुटुंबाकडे लक्ष देऊ शकाल. कुटुंबियांच्या गरजा समजून घ्याल. गृहोपयोगी वस्तूंची खरेदी सुद्धा करू शकाल. घर खर्चात वाढ होईल. कामावर सुद्धा पूर्ण लक्ष देण्याचा प्रयत्न कराल. त्यामुळे आपणास दोन्ही ठिकाणी चांगले परिणाम मिळतील. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपला वैवाहिक जोडीदार कौटुंबिक जवाबदाऱ्या पार पाडेल. त्यामुळे आपण अत्यंत आनंदित व्हाल. प्रेमीजनांनी ह्या आठवड्यात आपल्या प्रेमिकेची ओळख आपल्या कुटुंबियांना करून द्यावी. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना यश प्राप्त होईल. व्यापारी आपल्या व्यापार विस्तारासाठी काही नवीन योजनांची अंमल बजावणी करू शकतील. ह्यातील काही योजना थोड्या दिवसांसाठी थोपवून ठेवाव्या लागतील, तर काही फारच उपयुक्त ठरतील. आपली प्रकृती उत्तम राहील. आपण प्रत्येक काम पूर्ण उर्जेसह कराल. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

कर्क :हा आठवडा आपल्यासाठी साधारण फलदायी आहे. आपण आपल्या कौटुंबिक जवाबदाऱ्यांप्रती खूप गंभीर व्हाल. आठवड्याच्या मध्यास मित्र व नातेवाईकांना भेटण्याची संधी मिळेल. त्यांच्या सहवासात बराच वेळ व्यस्त राहाल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन थोडे तणावग्रस्त राहील. परंतु, ते स्वतःच्या सर्व जवाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडू शकतील व त्यामुळे परस्पर विश्वास टिकून राहील. प्रेमीजन आपल्या संबंधात काही मोठ्या अपेक्षा बाळगून राहतील, ज्या पूर्ण न झाल्याने थोडी निराशाजनक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा आठवडा नोकरी करणाऱ्यांसाठी चांगला आहे. आपण आपले काम उत्तम प्रकारे करू शकाल. त्यामुळे आपली प्रतिमा उंचावेल. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपल्या प्राप्तीत खूप मोठी वाढ होईल. खर्च कमी होतील. हा आठवडा विद्यार्थ्यांसाठी प्रगतीचा आहे. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे.

सिंह :हा आठवडा आपल्यासाठी खूपच चांगला आहे. आपले व्यक्तिमत्व उठून दिसेल व आपण इतरांहून वेगळे दिसाल. आपले विरोधक जे आपल्या मागे षडयंत्र रचत होते, ते सुद्धा आपल्या कामगिरीने प्रभावित होऊन आपली प्रशंसा करू लागतील. वरिष्ठ सुद्धा आपल्या कामगिरीने प्रभावित होतील. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. आपण काही कडक नियम बनवून त्यानुसार वाटचाल कराल, परंतु आपणास त्यातून खूप मोठा लाभ होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन खूपच सुखद होईल. आपण आपल्या वैवाहिक जोडीदाराच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहाल. त्यामुळे ते खुश होतील. आपण दोघे मिळून आपले वैवाहिक जीवन अधिक सुखद करू शकाल. हा आठवडा प्रेमीजनांसाठी चांगला आहे. आपणास आपल्या संबंधात थोडे नावीन्य जाणवेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अधिक मेहनत करावी लागेल. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे. आपण कुटुंबियांसह एखाद्या हॉटेलात जेवणाचा आनंद घेऊ शकाल.

कन्या :हा आठवडा आपल्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरेल. आठवड्याच्या सुरवातीस काही खर्च झाले तरी ते आवश्यकच असतील. आपणास आपल्या कामात नावीन्य जाणवेल. आपला व्यवसाय योग्य दिशेने वाटचाल करत असून आपल्या नफ्यात वाढ करवून देणारा आहे. आपण सरकारी लाभ सुद्धा मिळवू शकाल. तेव्हा प्रयत्न करत राहावे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या कामात नैपुण्य मिळवू शकतील. आपणास वरिष्ठांचे सहकार्य मिळू शकेल. परंतु आपल्या कामाचा भार वाढण्याची संभावना सुद्धा आहे. असे असले तरी आगामी काळात आपणास त्याचा फायदा होईल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपण अहंकाराने कोणताही अपशब्द बोलणे टाळावे. प्रेमीजन आपल्या प्रणयी जीवनात खूप खुश राहतील. विद्यार्थी अभ्यासाकडे अधिक लक्ष देतील. आपणास आपल्या शिक्षणा संबंधी एखाद्याचे मार्गदर्शन सुद्धा मिळू शकेल. त्यामुळे आपण अभ्यासात प्रगती करू शकाल. आठवड्याचे मधले दिवस व अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

तूळ :हा आठवडा आपल्यासाठी अंशतः फलदायी आहे. आपण परदेशात जाण्यात यशस्वी होऊ शकाल. आपण सध्या जेथे काम करत आहात तेथून अन्य राज्यात किंवा शहरात स्थलांतर करू शकाल. खर्चात वाढ होईल. आपणास थोडे आर्थिक नियोजन करावे लागेल. प्राप्ती सामान्यच राहील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चढ - उतारांना सामोरे जावे लागेल. ह्यास आपल्यात असलेली एकाग्रतेची कमतरता कारणीभूत असेल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन सुखद होईल. आपल्यातील प्रेम वृद्धिंगत होईल. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा सामान्यच आहे. आपणास आपल्या संबंधांना गंभीरतेने घ्यावे लागेल. प्रणयी जीवनात दोघांनीही जवाबदाऱ्यांप्रती समान वृत्ती बाळगण्याची गरज असते हे आपण लक्षात ठेवावे. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. विद्यार्थी अभ्यासाचा आनंद घेऊ शकतील. त्यांचे शिक्षण उत्तम प्रकारे होऊ शकेल. आठवड्याचे मधले दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

वृश्चिक :हा आठवडा आपल्यासाठी महत्वाचा व चांगला आहे. आपल्या प्राप्तीत मोठी वाढ होईल. एकाच वेळी आपणास अनेक ठिकाणांहून पैसा मिळत असल्याचे बघून आपण आश्चर्यचकित व्हाल. हा पैसा योग्य ठिकाणी गुंतवावा व आपणास पैश्यांचा चांगला उपयोग होऊ शकेल, अशा प्रकारे आपण आर्थिक नियोजन करावे. असे केल्याने भविष्यात आपली आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. आपली प्रकृती उत्तम राहील. वैवाहिक जीवनात प्रेम व स्नेहाचे बीज अंकुरित होईल. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. परंतु काहीजण आपल्या प्रणयी जीवनास दृष्ट लावण्याची संभावना असून आपल्या प्रेमळ संबंधात काही गैरसमज निर्माण होऊ शकतील. हा आठवडा नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी चांगला आहे. आपल्या कामाची प्रशंसा होईल. वरिष्ठ सुद्धा आपली प्रशंसा करतील. हा आठवडा व्यापाऱ्यांसाठी चांगला आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात काही अडथळे येत असल्याचे जाणवेल. परंतु, आपण त्याने विचलित न होता चांगले परिणाम मिळवाल. आठवड्याचे अखेरचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

धनू :हा आठवडा आपल्यासाठी खूपच चांगला आहे. आपले संपूर्ण लक्ष आपल्या कामावर केंद्रित झाल्याने नोकरीत आपली कामगिरी उत्तम होऊ शकेल. त्यामुळे आपण खुश व्हाल. अशी कामगिरी आपण कधीच केलेली नसेल. आपले विरोधक सुद्धा आपली प्रशंसा करतील. व्यापाऱ्यांना आपल्या काही योजना विशिष्ट कालावधीसाठी थोपवून ठेवाव्या लागतील. असे केल्यासच आपण स्वतःचे काम करू शकाल. विवाहितांचे वैवाहिक जीवन काहीसे तणावग्रस्त राहील. आपण आपल्या कामात व्यस्त राहाल व त्यामुळे आपला वैवाहिक जोडीदार आपल्यावर रागावण्याची संभावना आहे. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण आपल्या प्रेमिकेस मनातील भावना बोलून दाखवाल व त्यामुळे आपले संबंध अधिक दृढ होतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी काही नवीन पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. असे केल्याने आपल्या अभ्यासात येणारे अडथळे दूर करण्यात आपणास मदत होऊ शकेल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत.

मकर :हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायीआहे. आपणास नशिबाची साथ मिळाल्याने आपण प्रत्येक कामात उंची गाठू शकाल. नोकरीत बदली संभवते, परंतु ती आपल्या चांगल्यासाठीच असेल. आपणास त्याचे चांगले परिणाम मिळतील. प्राप्तीत खूप मोठी वाढ होईल. भाग्याचा विजय होईल. हा आठवडा व्यवसायात फायदा करवून देणारा आहे. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम व रोमांस यांच्या व्यतिरिक्त एकमेकांप्रती समजूतदारपणा सुद्धा वाढेल. आपण आपल्या वैवाहिक जोडीदाराच्या भावंडांसाठी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न कराल. त्यामुळे त्यांच्या हृदयात आपण विशिष्ट स्थान प्राप्त करू शकाल. प्रेमीजनांना परिस्थितीतील प्रगती मदतरूप होईल. आपण आपल्या प्रेमात प्रगती साधू शकाल. असे झाल्याने आपल्यातील जवळीक वाढेल. आपण आपल्या प्रेमिकेस विवाहाची मागणी घालू शकाल. प्रकृतीत सुधारणा होईल. आठवड्याचे सुरवातीचे दिवस प्रवासास अनुकूल आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात प्रगतीची संधी मिळेल.

कुंभ :हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपण ह्या आठवड्यात आजारी पडण्याची शक्यता असल्याने आपणास आपल्या प्रकृतीकडे लक्ष द्यावे लागेल. अपघाताची शक्यता असल्याने वाहन जपून चालवावे. कोणाकडून कर्ज घेऊन वाहन घेऊ नये. खर्चात वाढ होईल. अनावश्यक प्रवास केल्याने मानसिक तणाव व आरोग्य विषयक समस्या वाढण्याची संभावना आहे. हा आठवडा नोकरी करणाऱ्यांसाठी चांगला आहे. परंतु, मानसिक तणावामुळे ते कामावर जास्त लक्ष देऊ शकणार नाहीत. व्यापाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. प्राप्तीत वाढ होईल. पैसे मिळतील. विवाहितांच्या वैवाहिक जीवनात थोडा तणाव राहील. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा चांगला आहे. आपण प्रयत्न करून आपल्या प्रणयी जीवनात पुढे जाऊ शकाल. आपणास काही मित्रांचे सहकार्य मिळाल्याने आपल्या प्रणयी जीवनात सुधारणा होईल. हा संपूर्ण आठवडा प्रवासास अनुकूल आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात काही अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

मीन :हा आठवडा आपल्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आपण आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी दूरवरच्या ठिकाणी किंवा राज्यात प्रवासास जाऊ शकाल. त्यामुळे आपणास सकारात्मक लाभ मिळतील. परंतु, प्रवासापूर्वी सर्व तयारी करून ठेवावी. एखाद्या महिलेच्या मदतीने आपल्या कामात सुद्धा वाढ होऊ शकेल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना स्वतःच्या कामाचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे आपले काम लोकांच्या नजरेस भरेल. आपणास आपल्या व्यक्तिगत प्रयत्नांमुळे चांगला आर्थिक लाभ होईल. वैवाहिक जीवन सुखद करण्यासाठी आपणास प्रयत्न करावे लागतील. ह्या आठवड्यात आपला वैवाहिक जोडीदार त्यांच्या कामात व्यस्त राहिल्याने हे प्रयत्न आपणासच करावे लागतील. प्रेमीजनांसाठी हा आठवडा अनुकूल आहे. आपण आपल्या प्रेमिकेशी विवाह बंधनात अडकण्यासाठी प्रयत्न करू शकाल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात काही अडथळे पार पाडावे लागतील. Weekly horoscope, What will be the position of the planets, 20 TO 26 NOVEMBER, HOROSCOPE FOR THE WEEK