मेष : मेष आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीपासून अकराव्या भावात चंद्र आहे. आजचा दिवस चांगला जाईल. प्रियजन, नातेवाईक आणि मित्रांसह सामाजिक कार्यात व्यस्त राहू शकता. मित्रांचा फायदा होईल आणि त्यांच्या मागे पैसाही खर्च होईल. ज्येष्ठांचा आशीर्वाद मिळेल. एखाद्या रमणीय ठिकाणी भेट देण्याचे भाग्य तुम्हाला मिळेल. आकस्मिक पैसा हा लाभाचा योग आहे. तुमच्या मुलाच्या प्रगतीने तुम्ही आनंदी व्हाल. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ लाभदायक राहील. कामाच्या ठिकाणीही वातावरण तुमच्यासाठी अनुकूल राहील.

वृषभ : वृषभ राशी आज चंद्र कुंभ राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून दहाव्या भावात आहे. नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस शुभ आहे. नवीन कार्य यशस्वीपणे आयोजित करू शकाल. अधिकाऱ्यांची कृपा तुमच्यावर राहील. पदोन्नतीची शक्यता आहे. घरगुती जीवनात गोडवा राहील. तुमचे अपूर्ण काम पूर्ण होईल. तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळेल. आज तुम्हाला व्यवसायात भागीदारीच्या कामात फायदा होऊ शकतो. प्रेम जीवन समाधानाने भरलेले असेल. आज तुम्ही नकारात्मक विचारांपासून दूर राहाल.

मिथुन : मिथुन आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीपासून नवव्या भावात चंद्र आहे. वेळ तुमच्यासाठी अनुकूल नसल्यामुळे तुमचे काम पूर्ण होण्यास विलंब होईल. नोकरदार लोकांना एखाद्या गोष्टीची चिंता सतावू शकते. अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांनाही सहकार्य मिळणार नाही. कामाच्या दबावामुळे तुम्हाला तणाव जाणवू शकतो. ऑफिसमधील अधिकाऱ्याच्या नकारात्मक वागणुकीला तुम्ही बळी पडाल. सरकारी कामात अडचणी येऊ शकतात. कामाचे महत्त्वाचे निर्णय आज घेऊ नका. तुमच्या शरीरात थकवा जाणवेल. कोणत्याही शारीरिक अस्वस्थतेमुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. मुलाशी वियोग होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांपासून दूर राहा. लव्ह लाईफ सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

कर्क : कर्क आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात चंद्र आहे. आज तुम्ही नकारात्मक मानसिकतेमुळे निराश व्हाल. बाहेरच्या खाण्यापिण्यामुळे तब्येत बिघडण्याची शक्यता राहील. या काळात, आपण कोणत्याही संसर्गजन्य रोग टाळण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन केले पाहिजे. आज तुमच्या गरम मूडवर नियंत्रण ठेवावे लागेल, अन्यथा कामाच्या ठिकाणी कोणाशी वाद होऊ शकतो. कुटुंबातील सदस्यांशीही मतभेद होऊ शकतात. नवीन संबंध तुमच्या अडचणी वाढवू शकतात. आर्थिक बाबतीत अडचणी येतील. ऑपरेशन किंवा अपघात होण्याची शक्यता आहे. वाहन किंवा कोणतेही विद्युत उपकरण वापरताना सावधगिरी बाळगा. भगवंताचे नाम घेतल्याने मनाला शांती मिळेल.

सिंह : सिंह आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून सातव्या घरात आहे. आज तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद झाल्यामुळे तुम्हाला दुःखाचा अनुभव येईल. पती किंवा पत्नीचे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुम्ही सांसारिक गोष्टींपासून दूर राहाल. लव्ह लाईफमध्येही अडचणी येतील. तुम्हाला तुमच्या प्रियकराबद्दल काहीतरी वाईट वाटेल. व्यवसायात भागीदारीच्या कामात अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. नोकरदारांनी संयमाने दिवस घालवावा. समाजात आपली प्रतिष्ठा खराब होणार नाही याची काळजी घ्या. मित्रांना भेटून खूप आनंद होईल. आर्थिक आघाडीवर कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीकडे आकर्षित होण्यापूर्वी त्याची सखोल चौकशी करा.

कन्या : कन्या आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र सहाव्या घरात आहे. आज तुम्ही सर्व बाबतीत अनुकूलता अनुभवाल. व्यावसायिक आघाडीवर तुमचे काम सहज पूर्ण होईल. क्षेत्रातही सर्वांचे सहकार्य मिळेल. विरोधकांचे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत. व्यवसायात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तुम्ही नवीन योजना देखील बनवू शकता. व्यवसाय वाढवण्याचाही प्रयत्न करू शकता. घरात सुख-शांती राहील, यामुळे मन प्रसन्न राहील. सुखद घटना घडतील. तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीसोबत आनंदाने वेळ घालवाल. आज तुमचे आरोग्य चांगले राहील. आजारी व्यक्तींचे आरोग्य सुधारेल. कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक लाभामुळे मन प्रसन्न राहील.

तूळ : तूळ आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून पाचव्या भावात आहे. आज तुम्ही काही बौद्धिक चर्चेत सहभागी व्हाल. लोक तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. तुमच्या कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलतेच्या प्रगतीमुळे समाधानाची भावना असेल. नोकरदार लोकही आपले कौशल्य वापरून लक्ष्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. व्यवसायात तुम्ही अनावश्यक वाद-विवादात पडू नये. आरोग्याच्या दृष्टीने पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. बाहेरचे खाणे टाळा. प्रेम जीवनात, प्रिय व्यक्तीशी भेट आनंददायी होईल. कौटुंबिक वादात मौन बाळगणे चांगले. मात्र, तुमच्या जीवनसाथीचा विशेष पाठिंबा तुमच्या आनंदात वाढ करेल.

वृश्चिक : वृश्चिक आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र चौथ्या घरात आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधताना काळजी घ्या. कुटुंबात छोट्या वादातून मोठे भांडण होऊ शकते. शारीरिक आणि मानसिक अस्वस्थतेमुळे चिंता राहील. आईच्या तब्येतीची चिंता राहील. संपत्ती आणि कीर्तीची हानी होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला कोणतेही काम करावेसे वाटणार नाही. अधीनस्थांचे पूर्ण सहकार्य न मिळाल्याने मन उदास राहील. मनातील आनंदाच्या अभावामुळे आज तुम्हाला निद्रानाशाचा त्रास होईल. तब्येतीची खूप काळजी घ्यावी लागेल.

धनु : धनु आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून तिसऱ्या घरात आहे. आज विरोधक पराभूत होतील. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यही चांगले राहील. नवीन काम सुरू करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत वेळ आनंदाने जाईल. तुमच्या जीवनात अध्यात्माचा आनंदही कायम राहील. मित्र आणि प्रियजनांच्या भेटीने मन प्रसन्न राहील. जोडीदारासोबत कौटुंबिक समस्येवर चर्चा करून त्यावर अर्थपूर्ण तोडगा काढू शकाल. आज तुमचे सर्व काम योग्य दिशेने होईल.

मकर : मकर आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र दुसऱ्या घरात आहे. आजचा दिवस संमिश्र फलदायी आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत गैरसमज किंवा मतभेदामुळे मन उदास राहील. तो निरुपयोगी खर्च होईल. आरोग्याची काळजी घ्या. बाहेरचे खाणे-पिणे तुमच्यासाठी काही समस्या निर्माण करू शकते. विद्यार्थ्यांना आज अभ्यासात रस राहणार नाही. शेअर बाजारात भांडवल गुंतवण्याची योजना बनवू शकाल. कुटुंबातील सदस्यांच्या कामात असंतोष असू शकतो. कामाच्या ठिकाणी कोणतेही नवीन काम तुम्हाला गोंधळात टाकू शकते. व्यवसायासाठी दिवस सामान्य आहे. अध्यात्म मनाला शांती देईल.

कुंभ : कुंभ आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र पहिल्या घरात आहे. आज तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या ताजेतवाने व्हाल. व्यवसायात तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक दृष्टिकोनातून तुमचा दिवस लाभदायक ठरेल. मित्र आणि नातेवाईकांसोबत स्वादिष्ट भोजनाचा आनंद लुटता येईल. आध्यात्मिक चिंतनात व्यस्त राहाल. स्वतःला नकारात्मकतेपासून दूर ठेवा. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून वेळ चांगला आहे. कौटुंबिक जीवन समाधानकारक राहील. तथापि, कोणत्याही कामात घाई करणे तुमचे नुकसान करू शकते.

मीन : मीन आज कुंभ राशीत चंद्र आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून बाराव्या भावात आहे. आर्थिक बाबी आणि भांडवली गुंतवणुकीत विशेष काळजी घ्यावी लागेल. जास्त लोभी न होता नीट विचार करूनच गुंतवणूक करा. आज तुमचे लक्ष विचलित होईल आणि तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल. यामुळे तुम्ही कामाच्या ठिकाणी तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करण्याच्या स्थितीत राहणार नाही. तुमचे मित्र आणि नातेवाईकांशी वाद होऊ शकतात. तुम्हाला जामीन किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये न येण्याचा सल्ला दिला जातो. कुटुंबातील सदस्यांशी वाद टाळण्यासाठी तुम्हाला मौन बाळगावे लागेल. आरोग्य लाभासाठी योग किंवा ध्यान आवश्यक असेल.

