तुमच्या जोडीदारासोबतचा दिवस कसा जाईल, सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी ईटिव्ही भारतवर वाचा, आजचे राशीभविष्य. कसा असेल तुमचा आजचा दिवस, कशी राहील नोकरी, प्रेम, लग्न, व्यवसाय अशा आघाड्यांवर ग्रहस्थिती! कुंडलीत आजच्या भाग्यशाली राशी. 22 ऑक्टोबर 2022 .आजचे राशीभविष्य, HOROSCOPE FOR THE DAY, HOROSCOPE FOR THE DAY 22 OCTOMBER, 22 OCTOMBER Rashi Bhavishya .

मेष : सिंह राशीत आज चंद्राचे भ्रमण असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी पाचव्या भावात असेल. आज तुम्हाला दिवसभर शारीरिक आणि मानसिक थकवा जाणवेल. मेहनतीपेक्षा कमी यशामुळे निराश व्हाल. मुलाची चिंता असू शकते. सतत कामाच्या व्यस्ततेमुळे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होईल. कुठेतरी जाण्याचा बेत पुढे ढकलणे फायद्याचे ठरेल. पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला अडचणीत आणतील. तुमच्या जिद्दीमुळे कोणाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्या. लव्ह लाईफमध्ये आज वेळ मध्यम फलदायी आहे.

वृषभ : सिंह राशीत आज चंद्राचे भ्रमण असेल. तुमच्यासाठी चंद्राची स्थिती चौथ्या भावात असेल. आज तुम्ही सर्व काम दृढ मनोबल आणि आत्मविश्वासाने पूर्ण करू शकाल. वडिलांकडून लाभ होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल. मुलाच्या मागे खर्च किंवा गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. कलाकार आणि खेळाडू आपले कौशल्य चांगले दाखवू शकतील. सरकारकडून फायदा होऊ शकतो. आज तुम्हाला नोकरीच्या ठिकाणी नवीन नोकरी देखील मिळू शकते. दुपारनंतर अचानक काहीतरी चिंता वाटू शकते. आरोग्य सुख मध्यम राहील.

मिथुन: आज चंद्र सिंह राशीत असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी तिसऱ्या घरात असेल. आजचा दिवस चांगला असल्याने तुम्ही नवीन योजना सुरू करू शकाल. सरकारी लाभ मिळू शकतील. नोकरदार लोकांना उच्च अधिकार्‍यांचा आशीर्वाद मिळू शकेल. भाऊ आणि शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध राहतील. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. काही लहान प्रवास होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या विरोधकांवर विजय मिळवू शकाल. दैनंदिन कामात व्यस्त राहाल. व्यापार्‍यांसाठी दिवस शुभ आहे.

कर्क : सिंह राशीत आज चंद्राचे भ्रमण असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी दुसऱ्या घरात असेल. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ वाटेल. नकारात्मक विचारांमुळे मानसिक अस्वस्थता राहील. कोणाशीही मतभेद असू शकतात. कुटुंबातील कोणाशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात लक्ष दिले जाणार नाही. खर्च जास्त होईल. अनैतिक प्रवृत्तींपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो. व्यापार्‍यांसाठी दिवस सामान्य आहे.

सिंह : सिंह राशीत आज चंद्राचे भ्रमण असेल. तुमच्यासाठी पहिल्या घरात चंद्राची स्थिती असेल. आज तुम्ही आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असाल. कोणतेही काम करताना घाईघाईने निर्णय घेऊ शकता. यामुळे तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायाबाबत आज कोणतीही मोठी योजना बनवू नका. वडील आणि वडीलधाऱ्यांकडून तुम्हाला फायदा होईल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते. तुमच्या भाषणात आक्रमक होऊ नका. रागाचे प्रमाण जास्त असू शकते. तब्येत बिघडू शकते. बाहेरचे खाणे पिणे टाळावे.

कन्या : आज चंद्र सिंह राशीत असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी बाराव्या भावात असेल. आज अहंकारामुळे कोणाशीतरी संभाषणात मतभेद होऊ शकतात. शारीरिक थकवा आणि मानसिक ताण जास्त राहील. मित्रांसोबत काही वाद होऊ शकतात. स्वभावात उत्कटता आणि रागाचे प्रमाण जास्त असेल. धार्मिक कार्यात पैसा खर्च होऊ शकतो. चांगल्या स्थितीत असणे. आकस्मिक पैसा खर्च होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचे विशेष सहकार्य मिळणार नाही. जोडीदाराशीही मतभेद झाल्याने मन उदास होऊ शकते.

तूळ : सिंह राशीत आज चंद्राचे भ्रमण राहील. तुमच्यासाठी अकराव्या घरात चंद्राची स्थिती असेल. आज तुम्हाला विविध क्षेत्रांतून लाभ मिळू शकाल. यामुळे तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आनंदी व्हाल. आज, दिवसभरात मित्रांसोबत एखाद्या ठिकाणी जाण्याची योजना आखू शकाल. तुमचे वैवाहिक जीवन चांगले राहील. आर्थिक प्रगतीची शक्यता आहे. अविवाहित तरुण-तरुणींचे नाते कुठेतरी पक्के होऊ शकते. नवीन मित्र बनवण्यात तुम्हाला आनंद होईल. कार्यक्षेत्रात योग्य यशासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.

वृश्चिक: आज चंद्र सिंह राशीत असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी दहाव्या घरात असेल. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होतील. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदात जाईल. समाजात तुमचा सन्मान होईल. नोकरी आणि व्यवसायात बढतीचे योग आहेत. वरिष्ठ आणि अधिकारी यांच्याकडून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांना दिलेले पैसे परत मिळू शकतील. मुलाच्या प्रगतीने मन प्रसन्न राहील. शारीरिक स्वास्थ्य चांगले राहील. मित्र आणि नातेवाईकांकडून लाभ होईल.

धनु: आज चंद्र सिंह राशीत असेल. तुमच्यासाठी नवव्या भावात चंद्राची स्थिती असेल. आज तुम्हाला शारीरिक अस्वस्थता आणि थकवा जाणवेल. मानसिक अस्वस्थताही जाणवेल. कुठेतरी जाण्याचा बेत पुढे ढकलणे फायद्याचे ठरेल. मुलाची चिंता असू शकते. तुम्हाला वाटेल की नशीब तुमच्या बाजूने नाही. कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या रोषाला बळी पडू नका, काळजी घ्या. विरोधकांशी वाद टाळा. जास्त धाडस टाळा. शक्य असल्यास, आज बहुतेक वेळा फक्त आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करा.

मकर : आज चंद्र सिंह राशीत असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी आठव्या भावात असेल. आज खाण्यापिण्याकडे लक्ष द्या, अन्यथा आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. उपचार, स्थलांतर किंवा सामाजिक कार्यात पैसा खर्च होईल. अडचणीतून बाहेर यायचे असेल तर नकारात्मक विचार आणि हिंसक विचारांवर नियंत्रण ठेवा. व्यवसायातील भागीदारांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. कार्यालयीन वातावरण तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार नाही. नवीन संबंध बनवताना काळजी घ्यावी लागेल.

कुंभ: आज चंद्र सिंह राशीत असेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी सप्तम भावात असेल. आजचा दिवस भटकंतीत आणि मनोरंजनात घालवाल. कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रांसोबत कुठेतरी स्वादिष्ट भोजन करण्याची संधी मिळेल. चांगले कपडे, दागिने आणि वाहने मिळू शकतात. व्यवसायात भागीदारीमध्ये चांगला सामंजस्य राहील. एल