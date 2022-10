मेष : मित्र-प्रेम- जोडीदारासोबत प्रवासाची शक्यता आहे. आज लव्ह-लाइफमधील यशाची नशा तुमच्या मन-हृदयावर कायम राहील, त्यातून तुम्हाला आनंदाचा अनुभव येईल. आरोग्य उत्तम राहील. प्रियकराच्या भेटीने आनंद मिळेल. शांत मनाने तुम्ही नवीन काम सुरू करू शकाल. नशिबात अचानक वाढ होण्याची संधी मिळेल.

वृषभ : लव्ह-बर्ड्सना सर्जनशील कामांमध्ये रस राहील. वैचारिक चिकाटीने तुमचे कार्य यशस्वी होईल. नवीन कपडे, दागिने किंवा सामानाच्या खरेदीने मन प्रसन्न राहील. आज करमणुकीच्या साधनांमागे पैसा खर्च होईल. आत्मविश्वास वाढेल. मित्र-मैत्रिणींचा सहवास तुम्हाला रोमांचित करेल.

मिथुन : जीवनसाथी चिंतेत राहील. तुमच्या बोलण्याने मित्र-मैत्रिणींचे मन दुखावले जाऊ शकते. एखाद्याच्या बोलण्याने तुमचा स्वाभिमानही दुखावला जाऊ शकतो. मित्रांसाठी खर्च होण्याची शक्यता आहे. पोटाशी संबंधित आजार त्रास देतील. कोणत्याही कामात घाई करू नका.

कर्क : आज शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा अभाव राहील. छातीत दुखणे किंवा इतर कोणत्याही विकारामुळे तुम्हाला अस्वस्थता जाणवेल. आज मित्र-मैत्रिणी, प्रेमीयुगुल आणि नातेवाईक यांच्याशी तीव्र वादविवाद होऊ शकतात. बदनामी होणार नाही याची काळजी घ्या. आज बहुतेक ठिकाणी मौन धारण करून तुमचे काम करावे.

सिंह : आज भाग्य तुमच्यावर कृपा करेल. दिवसभर तुम्ही मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहाल. आज लव्ह-लाइफ, कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. लहान सहलीचा आणि स्वादिष्ट भोजनाचा योगही आहे. तुमचे विचार आणि आकांक्षा नियंत्रणात ठेवा. मित्र आणि लव्ह-पार्टनर यांच्याशी वाद होण्याची शक्यता आहे.

कन्या : मनातील नकारात्मक भावनांमुळे भीती राहील. मित्र-मैत्रिणींशी मतभेद किंवा वाद होऊ शकतात. गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. कोणाशीही वादात किंवा चर्चेत पडू नका. प्रवासाची शक्यता आहे. दुपारनंतर परिस्थितीत बदल होईल आणि जोडीदारासोबतचे जुने वाद मिटतील. आरोग्य चांगले राहील.

तूळ : आज तुम्ही दिवसभर आनंदी राहाल. आज, तुम्ही लव्ह-लाइफमध्ये पद्धतशीरपणे पुढे जाण्यास सक्षम असाल आणि योजनेनुसार काम देखील करू शकाल. कार्यालयातील सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभेल. महिलांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मानसिकदृष्ट्याही तुम्ही आनंदी राहू शकाल. आज तुमचे आरोग्य चांगले राहील.

वृश्चिक : आजचा दिवस मौजमजा आणि करमणुकीच्या मागे जाईल. थकव्यामुळे मन कोणत्याही कामात व्यस्त राहणार नाही. मनात थोडी चिंता राहील. आज मित्र, नातेवाईक आणि प्रेम-भागीदार यांच्याशी गैरसमज किंवा मतभेद होतील. संयमी वर्तनाने दुर्दैव टाळता येईल.

धनु : प्रणयाच्या सुखद क्षणांचा आनंद लुटता येईल. आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक कामांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे. कौटुंबिक जीवनात सुख-शांतीचे वातावरण राहील. मित्रांकडून लाभ होईल आणि प्रवासाचीही शक्यता आहे. अविवाहितांचे नाते निश्चित होऊ शकते. स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेता येईल.

मकर: आज मित्र, नातेवाईक आणि प्रेम-भागीदार यांच्याकडून लाभ होईल. वैवाहिक जीवनात आनंदाचा अनुभव येईल. कुटुंबातील दीर्घकाळ चाललेला वाद मिटेल. आज तुम्ही मित्र, नातेवाईक आणि प्रेमी युगुलाच्या गरजेवर पैसे खर्च करू शकता. तुम्ही काही नवीन दागिने देखील खरेदी करू शकता.

कुंभ : विरोधकांशी वादविवाद न करण्याचा सल्ला. शारीरिक व्याधी राहील. वाद टाळण्यासाठी बहुतेक वेळा मौन बाळगा. प्रिय जोडीदार आणि मित्रांच्या मनोरंजनावर पैसा खर्च होईल. परदेशात राहणारे मित्र आणि प्रियकर यांची चांगली बातमी मिळेल.

मीन : आज अनैतिक कामांपासून दूर राहा. राग आणि वाणीवर संयम ठेवा. आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असाल. आज मित्र, प्रेम-भागीदार आणि नातेवाईक यांच्या संबंधात नकारात्मकता येऊ शकते. ध्यान केल्याने तुम्हाला मनःशांती मिळेल. दुपारनंतर तुमच्या विचारांमध्ये सकारात्मकता येईल.

