या राशीभविष्यात आपण जाणून घेणार आहोत की आज कोणत्या राशीचे दैनंदिन जीवन चांगले राहील. सर्व 12 राशींचा दिवस कामाच्या ठिकाणी कसा जाईल. जोडीदाराची साथ कोणाला मिळेल, कुठे हात सोडता येतील. आजची कुंडली चंद्र राशीवर आधारित आहे. ऑक्टोबरच्या दैनिक कुंडलीमध्ये तुमच्या जीवनाशी संबंधित सर्व काही आम्हाला कळवा.

मेष: चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीच्या चौथ्या भावात चंद्र असेल. कुटुंबियांशी वादामुळे मन चिंताग्रस्त राहील. छातीत दुखणे किंवा इतर कोणत्याही शारीरिक समस्येमुळे अशक्तपणा येईल. अनावश्यक आर्थिक खर्च टाळा. आज व्यवसाय आणि नोकरीत सावध राहा. कामाच्या ठिकाणी काम वेळेवर पूर्ण करण्याच्या स्थितीत तुम्ही राहणार नाही. प्रवासाचा काही कार्यक्रम असेल तर आजचा दिवस पुढे ढकलणे उचित ठरेल. कोणत्याही वादग्रस्त चर्चेपासून दूर राहा. आज तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा काळ मध्यम फलदायी आहे.

वृषभ : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र तिसऱ्या भावात असेल. आज तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे टार्गेट पूर्ण करून तुम्ही अधिकाऱ्याच्या कौतुकास पात्र व्हाल. विरोधकांवर विजय मिळवण्यात यशस्वी व्हाल. सामाजिक दृष्टिकोनातून तुम्हाला सन्मान मिळेल. दुपारनंतर भांडणाचे वातावरण राहील. तुमची उर्जा कमी होईल. या दरम्यान कुटुंबातील सदस्यांशी वादविवाद टाळा. आळसाचे वातावरण राहील. वादामुळे बदनामी होऊ शकते, लक्षात ठेवा. बहुतेक वेळा शांत रहा. आरोग्य सुख मध्यम राहील.

मिथुन : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र दुसऱ्या भावात असेल. आज सकाळी तुमचे मन रागावेल. तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ वाटेल. यामुळे तुमचे मन कोणत्याही कामात गुंतून राहणार नाही. वाया जाणारा पैसा खर्च होईल. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित निकाल मिळणार नाहीत. दुपारनंतर एखाद्या प्रिय व्यक्तीला भेटू शकाल. आर्थिक लाभही होईल. भावा-बहिणींसोबत प्रेम वाढेल. भाग्यवृद्धीच्या संधी मिळतील. कामाच्या यशाने तुमचा उत्साह वाढेल. आरोग्य चांगले राहील.

कर्क : राशीचा चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीतून चंद्र पहिल्या घरात असेल. आज भावनांच्या प्रवाहात वाहून जाऊ नका. छोट्या प्रवासाची शक्यता आहे. आज तुमचे आरोग्यही चांगले राहील आणि तुमचे मनही प्रसन्न राहील. दुपारनंतर कोणतेही काम न झाल्यामुळे तुम्ही चिडचिडे राहाल. आज कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या भानगडीत पडू नका. पैसा जास्त खर्च होईल. पालकांशी वाद घालणे टाळा. आज कुटुंबीयांना पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाही.

सिंह : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून बाराव्या भावात असेल. आज तुम्ही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसाल. कौटुंबिक कामात पैसा खर्च होईल. वाणीवर संयम ठेवा. नोकरी किंवा व्यवसायातील गोंधळ दूर करण्यासाठी ज्येष्ठांची मदत घेता येईल. नातेवाइकांशी मतभेदाचे प्रसंग येतील. दुपारी मित्रांसोबतच्या भेटीमुळे मन प्रसन्न राहील. आज तुम्हाला कामावर नवीन लक्ष्य देखील मिळू शकते. व्यवसाय आणि व्यवसायासाठी आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे.

कन्या : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीपासून अकराव्या भावात चंद्र असेल. आज तुमचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. तरीही शारिरीक व मानसिक सुख व शांती राहील. व्यापार क्षेत्रातही वातावरण अनुकूल राहील. दुपारनंतर तुमची मनस्थिती अनिश्चित राहील. यामुळे आज कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात अडथळे येतील. आज तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये निर्णय घेताना काळजी घ्या. धनहानीबरोबरच मान-सन्मानाचीही हानी होऊ शकते.

तूळ : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून दहाव्या भावात असेल. आज कौटुंबिक वातावरण चांगले राहील. कौटुंबिक सदस्यांसोबत चांगले वागणे तुमचे नाते अधिक दृढ करेल. तुम्ही घराच्या सजावटीतही बदल कराल, यामुळे तुमच्या आयुष्यात नवीनता येईल. व्यवसायात भागीदाराकडून आर्थिक लाभ होईल. गुंतवणुकीबाबत योग्य योजना बनवू शकाल. आरोग्यही चांगले राहील. मानसिक शांती लाभेल. मुलांकडून आनंद मिळेल.

वृश्चिक : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीपासून नवव्या भावात चंद्र असेल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी समृद्धीचा दिवस आहे. परदेशातील प्रिय व्यक्तींकडून चांगली बातमी मिळेल. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. धार्मिक प्रवासाची शक्यता आहे. आर्थिक लाभही होऊ शकतो. व्यवसायात प्रगतीची संधी आहे. तुमचे प्रत्येक काम यशस्वी तसेच पूर्ण होईल. आज तुम्हाला आईचे विशेष आशीर्वाद मिळू शकतात. तुम्हाला सन्मान मिळेल. गृहस्थ जीवन आनंदी राहील.

धनु : राशीचा चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीपासून आठव्या भावात चंद्र असेल. आज सकाळी तुमचे आरोग्य मऊ-उष्ण राहू शकते. नकारात्मक विचारांमुळे तुम्ही अस्वस्थ राहू शकता. वैचारिक पातळीवर संयम बाळगणे आवश्यक आहे. आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. दुपारनंतर शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. अचानक धनप्राप्तीचे योग आहेत. व्यवसायात लाभ होईल. मित्र आणि प्रियजनांसोबत वेळ आनंदाने जाईल. प्रवासाचेही योग आहेत.

मकर : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. तुमच्या राशीपासून सातव्या भावात चंद्र असेल. आज तुम्ही कुटुंबीयांसह पर्यटनाचा आनंद घ्याल. सकाळी मन प्रसन्न राहील, पण दुपारनंतर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची चिंता वाटेल. जास्त खर्चामुळे पैशांची कमतरता भासेल. सरकारी कामात अडथळे येतील. अनैतिक कामांपासून दूर राहा. घरगुती जीवनात सुसंवाद राहील. वाहन सावकाश चालवा. आरोग्य सुख मध्यम राहील, त्यामुळे बाहेरचे खाणे-पिणे टाळावे.

कुंभ : चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. चंद्र तुमच्या राशीपासून सहाव्या घरात असेल. आजचा दिवस आनंद आणि शांतीचा असेल. कौटुंबिक जीवनातही आनंद राहील. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहील. वाहन सुख आनंदाने प्राप्त होईल. व्यवसायात लाभ होईल. नवीन कपडे आणि दागिन्यांवर पैसा खर्च होईल. तुम्ही सहलीला जाऊ शकता. जोडीदारासोबत दीर्घकाळ चाललेले मतभेद मिटतील. कामाच्या ठिकाणीही तुम्हाला लाभ मिळतील.

मीन : आज चंद्र मेष राशीस स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसरा स्थानी असेल. आज आपणास बोलण्यावर संयम ठेवावा लागेल. रागामुळे एखाद्याशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. शारीरिक कष्ट वाढतील. विशेषतः डोळ्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. कुटुंबीय व प्रियजन ह्यांच्याशी मतभेद संभवतात. विनाकारण खर्च होतील. आपल्या मनावर नकारात्मक विचारांचा प्रभाव होईल. खाण्या - पिण्यावर संयम ठेवावा लागेल. एकंदरीत आजचा दिवस विचार पूर्वक वागण्याचा आहे.