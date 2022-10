या राशीभविष्यात आपण जाणून घेणार आहोत की आज कोणत्या राशीचे दैनंदिन जीवन चांगले राहील. सर्व 12 राशींचा दिवस कामाच्या ठिकाणी कसा जाईल. जोडीदाराची साथ कोणाला मिळेल, कुठे हात सोडता येतील. आजची कुंडली चंद्र राशीवर आधारित आहे. चला जाणून घेऊया. HOROSCOPE FOR THE DAY, HOROSCOPE FOR THE DAY 18 OCTOMBER, 18 OCTOMBER Rashi Bhavishya, 18 OCTOMBER 2022

मेष : आज चंद्र आपली राशी बदलून कर्क राशी करेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी चौथ्या भावात असेल. आज तुम्ही खूप संवेदनशील असाल. यामुळे लोकांचे छोटे छोटे विनोदही तुम्हाला वाईट वाटू शकतात. आज तुम्ही आईच्या तब्येतीबद्दल चिंतेत असाल. आज घर किंवा जमिनीचे कागदोपत्री काम करू नका. मानसिक चिंतेवर मात करण्यासाठी अध्यात्म आणि योगाची मदत घ्या. नदी, तलाव किंवा समुद्र इत्यादींजवळ जाणे टाळा. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ मध्यम आहे. नोकरदारांनीही आज संयमाने काम पूर्ण करावे.

वृषभ : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी तिसऱ्या घरात असेल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी मध्यम फलदायी आहे. आज मित्र आणि प्रियजनांच्या भेटीने मन प्रसन्न राहील. आज तुम्ही गुंतवणुकीच्या योजना बनवण्यात व्यस्त असाल. दुपारनंतर वाणीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. भावंडांशी तुमचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहतील. संध्याकाळी मित्रांसोबत कुठेतरी बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम करू शकता. मात्र, या काळात तुम्ही खाण्यापिण्यात निष्काळजी राहून स्वतःचे नुकसान कराल.

मिथुन : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी दुसऱ्या घरात असेल. आर्थिक दृष्टिकोनातून आजचा दिवस लाभदायक आहे. आज मित्र आणि कुटुंबीयांच्या मदतीने तुमचे अवघड काम सहज पूर्ण होईल. तुम्हाला चांगले जेवण आणि कपड्यांचीही सुविधा मिळेल. मनात कोणत्याही प्रकारचे नकारात्मक विचार ठेवले तर कोणतेही काम होणार नाही. व्यवसायात अनुकूल वातावरणामुळे मन प्रसन्न राहील. दुपारनंतर उत्साह आणि ताजेपणाचा काळ असेल, तो आनंदाने घालवा. नोकरदार लोक आज रिलॅक्स मूडमध्ये असतील.

कर्क : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. तुमच्यासाठी पहिल्या घरात चंद्राची स्थिती असेल. आज तुमचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होईल. डोळ्यात वेदना होऊ शकतात. मानसिक चिंताही राहील. वाणीवर संयम ठेवा. तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळात राहू शकता. दुपारनंतर तुमची समस्या दूर होईल. आर्थिक दृष्टिकोनातून लाभ होईल. शारीरिक आणि मानसिक स्थितीतही सुधारणा होईल. कुटुंबासोबत हा काळ आनंदात जाईल. मनापासून नकारात्मकता दूर ठेवा.

सिंह : राशीचे आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. तुमच्यासाठी चंद्राची स्थिती बाराव्या घरात असेल. आज तुमच्या मनात राग आणि उत्कटतेची भावना असेल. लोकांशी काळजीपूर्वक बोला. आरोग्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस शुभ नाही. मनात थोडी चिंता राहील. कुटुंबातील सदस्यांशी वाद होऊ शकतो, परंतु दुपारनंतर तुमचे मन प्रसन्न राहील. मित्रांसोबत बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम होऊ शकतो. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. शक्य असल्यास, सकाळी जास्तीत जास्त वेळ शांत राहा, अन्यथा कोणाशी तरी वाद होऊ शकतो.

कन्या : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. तुमच्यासाठी अकराव्या घरात चंद्राची स्थिती असेल. तुमचा दिवस अनुकूल राहील. कुटुंबातील सदस्यांशी तुमचे संबंध चांगले राहतील. मित्र आणि नातेवाईकांकडून भेटवस्तू मिळू शकतात. नोकरदार लोकांच्या कामावर अधिकारी खुश राहतील. दुपारनंतर तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळात पडाल. घाईगडबडीत कोणतेही काम करू नका. विवाहित लोकांचे नाते निश्चित होऊ शकते. मित्रांकडून लाभ होईल. संध्याकाळी गाडी चालवताना किंवा बाहेर जाताना विशेष काळजी घ्या.

तूळ : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी दहाव्या घरात असेल. आज सकाळी तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंताग्रस्त असेल. शारीरिक आळस आणि आळस राहील. नोकरीत अधिकारी तुमच्यावर नाराज राहतील. मुलांशी मतभेदही होऊ शकतात, परंतु कार्यालयीन वातावरण दुपारनंतर सुधारेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्याची कृपा लाभ देईल. सामाजिक क्षेत्रात मान-सन्मान मिळण्याचे प्रसंगही येतील. आरोग्य चांगले राहील. संध्याकाळ कुटुंबीयांसह व्यतीत होईल.

वृश्चिक : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. तुमच्यासाठी नवव्या भावात चंद्राची स्थिती असेल. अध्यात्म आणि देवाची प्रार्थना तुम्हाला वाईट टाळण्यास मदत करेल. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तुम्ही अस्वस्थ राहाल. तुम्ही सर्वांशी चांगले वागता. वाणीवर संयम ठेवल्यास परिस्थिती अनुकूल राहील. व्यवसायात काही अडचणी येऊ शकतात. भागीदारीच्या कामात काळजी घ्यावी. पालकांच्या तब्येतीची चिंता असू शकते. संध्याकाळी मित्रांसोबत बाहेर जाण्याचा कार्यक्रम होऊ शकतो.

धनु : आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी आठव्या भावात असेल. आज तुमचा दिवस संमिश्र फलदायी आहे. सकाळी तुम्ही आनंद आणि मनोरंजनात मग्न व्हाल. कौटुंबिक वातावरण चांगले राहील. दुपारनंतर तुमच्या मनात अनेक नकारात्मक विचार येत असल्याने तुम्हाला काम करावेसे वाटणार नाही. जुनी चिंता पुन्हा निर्माण होईल. कुणालाही राग येऊ शकतो. कुटुंबातील सदस्यांशी जास्त वादात पडू नका. अध्यात्म तुम्हाला शांती देईल. कामासोबतच विश्रांतीवरही लक्ष द्या.

मकर : आज चंद्र आपली राशी बदलून कर्क राशी करेल. चंद्राची स्थिती तुमच्यासाठी सप्तम भावात असेल. नातेवाईकांसोबत आनंदात दिवस जाईल. आपण मित्रांसह हँग आउटचा आनंद घेण्यास सक्षम असाल. तुम्ही सुखी वैवाहिक जीवन जगू शकाल. तुमचा व्यवसाय वाढू शकेल. आर्थिक लाभ आणि मानसन्मान मिळू शकाल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. प्रियजनांसोबत राहण्याचा आनंद मिळेल. कामाच्या बाबतीत मात्र चिंतेत राहाल.

मित्र व कुटुंबीयांसह भोजनासाठी बाहेर जाऊ शकाल. उत्तम वस्त्रे, दागिने, वाहन प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे. भागीदारांशी चांगले संबंध राहतील. सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा व नावलौकिक मिळेल. आत्मविश्वासाने कार्यात यश मिळेल. आज चंद्र कर्क राशीत बदलेल. तुमच्यासाठी चंद्राची स्थिती सहाव्या घरात असेल. तुम्ही आज काम करा.