बस्ती ऑनर किलिंगच्या खळबळजनक घटनेने उत्तर प्रदेशातील Murder of a loving couple in Uttar Pradesh संपूर्ण बस्ती जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. रुधौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पदरियाचेत सिंग गावाच्या पश्चिमेला पारस नाथ चौधरी यांच्या उसाच्या शेतात एका १८ वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद स्थितीत मृतदेह Youth found dead in Basti UP आढळून आला. अंकित असे मृतकाचे नाव आहे. त्याच्या शरीरावर ओरखडे व जखमा आढळल्या. चौकशीसाठी पोलीस मृताच्या घरी पोहोचले. वडील रामफेर आणि आई कुमारी देवी यांनी गावातीलच इर्शादवर हत्येचा संशय दर्शवला. अंकित गावात इर्शादच्या घरी ट्रॅक्टर चालवायचा. Honor killing in UP

पोलीस अधिकारी हत्याकांडाविषयी माहिती देताना

अमिना खातूनच्या मृत्यूचे रहस्य कायम- अंकित इर्शादच्या घरी नियमित येत असे. शुक्रवारी रात्री आईच्या हाकेवरून इर्शाद घरी गेला. तेव्हापासून बेपत्ता होता. त्यानंतर अंकितला फोन करूनही तो फोन उचलत नव्हता. पण बेल वाजत होती. अंकितच्या आई-वडिलांच्या माहितीच्या आधारे इर्शाद पोलिस घेऊन घरी पोहोचला तेव्हा कळले की, इर्शादची बहीण अमिना खातून हिचा काल रात्री मृत्यू झाला. सकाळी तिचे शव गावाबाहेरील स्मशानभूमीत दफन करण्यात आले. Honor killing in Basti UP

प्रेमप्रकरणातून एकमेकांची हत्या झाल्याचा संशय - या घटनेनंतर पोलिसांनी अमिनाच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी सुरू केली. सध्या पोलिसांनी अंकितचा मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई सुरू केली आहे. तर अमीनाचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढण्याची तयारी सुरू आहे. यासंदर्भात एएसपी दीपेंद्र चौधरी यांनी सांगितले की, दोन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्याची तयारी सुरू आहे. अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. गावात घडलेल्या घटनेनंतर प्रेमप्रकरणातून एकमेकांची हत्या करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

